المحرق، مملكة البحرين: أبرمت مجموعة طيران الخليج، مجموعة الطيران في قطاع الطيران بمملكة البحرين، اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة أمازون لخدمات الويب (AWS) خلال اليوم الختامي لمعرض البحرين الدولي للطيران. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الابتكار في عمليات الطيران للمجموعة من خلال الاستفادة من تقنيات الحوسبة السحابية المتطورة التي توفرها أمازون.

وقع الاتفاقية كل من السيد أحمد نعيمي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بمجموعة طيران الخليج، والسيد محمد الشنواني، مدير المحطة لخدمات أمازون للويب، في خطوة تعكس التزام الطرفين بدفع عجلة التحول الرقمي في قطاع الطيران.

وفي تعليقه على هذه الشراكة الاستراتيجية، صرح السيد أحمد نعيمي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا ، قائلاً: "يمثل هذا التعاون مع أمازون لخدمات الويب خطوة استراتيجية في مسيرتنا نحو التحول الرقمي الشامل. إن الجمع بين قدرات الحوسبة السحابية المتقدمة من أمازون وخبرتنا العريقة في مجال الطيران سيفتح آفاقاً جديدة للابتكار، مما سيمكننا من تقديم تجارب سفر استثنائية لعملائنا وتعزيز التعاون مع شركائنا.

مضيفاً :" نحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستمهد الطريق نحو مستقبل أكثر قوة وإيجابية، مع التركيز الدائم على تقديم خدمات متميزة تلبي وتتجاوز توقعات المسافرين في عالم الطيران المتطور باستمراري مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم بالآلات للتركيز على شخصنة وتحسين تجربة العملاء طوال رحلتهم.

هذا التحديث سيشمل أيضاً تطوير منصة التدريب التقني المتاحة عبر خدمات أمازون للويب، والمصممة لتحسين المهارات والمعرفة لموظفي مجموعة طيران الخليج العاملين في قطاع الطيران.

نبذة عن مجموعة طيران الخليج القابضة

تأسست مجموعة طيران الخليج القابضة في العام 2010 بهدف التنسيق بين الشركات العاملة في قطاع الطيران بهدف تعزيز إسهامات قطاع الطيران في اقتصاد مملكة البحرين وتعظيم القيمة لجميع الجهات ذات العلاقة. وتنضوي تحت مظلة المجموعة كل من طيران الخليج، الناقلة الوطنيّة لمملكة البحرين، وشركة مطار البحرين، الجهة المسئولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، وأكاديمية الخليج للطيران، ومجموعة أخرى من أصول الطيران، لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الاليكتروني: Gulfairgroup.bh ، لينكدإن: Gulf Air Group Holding إنستغرام: @GulfAirGroup

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