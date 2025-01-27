المحرق، البحرين: وقعت مجموعة طيران الخليج، المجموعة الوطنية للطيران في مملكة البحرين، مذكرة تفاهم لمدة عامين مع مؤسسة إنجاز البحرين، وهي منظمة غير ربحية تُعنى بإلهام الشباب البحريني الطموح وصقل مهاراتهم المهنية من أجل إعدادهم لدخول السوق العالمية.

تجسد هذه الاتفاقية التي تشمل طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، وشركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن تشغيل وإدارة مطار البحرين الدولي، التزام مجموعة طيران الخليج بمسؤوليتها الاجتماعية واستثمارها في تمكين الشباب وتنمية المواهب اليافعة.

أعربت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة إنجاز البحرين، عن سرورها بانطلاق هذه الشراكة البنّاءة مع مجموعة طيران الخليج، مؤكدةً أن هذا التعاون يجسّد الالتزام المشترك بتمكين الشباب البحريني وتزويدهم بالمهارات والفرص التي يحتاجونها للنجاح في عالم يشهد تغيرات متسارعة. وأضافت سموها أن هذه الشراكة تهدف، من خلال تضافر الجهود، إلى إحداث تغيير إيجابي مستدام على حياة الطلبة من خلال صقل مهاراتهم القيادية وقدراتهم الابتكارية التي تؤهلهم ليصبحوا روّادًا في المستقبل ومساهمين فاعلين في ازدهار مملكة البحرين.

ومن جانبه أكّد الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الخليج، السيد جيفري جوه على أهمية هذه الشراكة مع مؤسسة إنجاز البحرين التي تعكس التزام المجموعة الراسخ في الاستثمار بمستقبل التعليم وتمكين الكفاءات الوطنية. وأشار إلى أن المجموعة، من خلال استثمارها في الجيل القادم من رواد الأعمال ، فإنها لا تنهض بمسؤوليتها الاجتماعية فحسب، بل تُسهم كذلك في إيجاد بيئة حاضنة للإبداع والابتكار، كما أنها تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية.

وأضاف قائلاً: "نتطلع في مجموعة طيران الخليج إلى جني ثمار هذا التعاون الاستراتيجي، ورؤية أثره الإيجابي الملموس على حياة الطلبة ومنتسبي المجموعة والمجتمع البحريني ككل."

تنص بنود مذكرة التفاهم لهذا التعاون الشامل على قيام مؤسسة إنجاز البحرين بتوفيرالموارد والخبرات الأساسية، فيما تساهم مجموعة طيران الخليج، وطيران الخليج، وشركة مطار البحرين مجتمعةً بتوفير أربعين متطوعًا سنويًا، سيقومون بدورهم بتقديم البرامج والدورات التدريبية في المدارس والجامعات. علاوة على ذلك، ستشهد هذه الشراكة إعداد وتقديم ثلاثة برامج متخصصة سنويًا من قبل الشركاء الثلاثة.

نبذة عن مجموعة طيران الخليج

تأسست مجموعة طيران الخليج في العام 2010 بهدف التنسيق بين الشركات العاملة في قطاع الطيران بهدف تعزيز إسهامات قطاع الطيران في اقتصاد مملكة البحرين وتعظيم القيمة لجميع الجهات ذات العلاقة. وتنضوي تحت مظلة المجموعة كل من طيران الخليج، الناقلة الوطنيّة لمملكة البحرين، وشركة مطار البحرين، الجهة المسئولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، وأكاديمية الخليج للطيران، ومجموعة أخرى من أصول الطيران.

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