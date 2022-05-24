الرياض، المملكة العربية السعودية ، عمَان ، الأردن - أتمَّ قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجموعة شركات "طلال أبوغزاله العالمية" (TAG.Global)، مؤخرًا تنفيذ منصة افتراضية مؤسسية بالتعاون مع شركة "نيوتانيكس" Nutanix، الشركة الرائدة في الحوسبة السحابية الهجينة متعددة الأوساط، لتحسين أداء البنية التحتية وقابلية التوسع.

تم اتخاذ القرار لتحديث البنية التحتية الافتراضية للمؤسسة والتي تم بناؤها في البداية تحت إشراف سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية"، منذ خمسة عشر عامًا لتطبيق خدمات الحوسبة السحابية الخاصة في جميع أعمال وخدمات المؤسسة حول العالم.

وبين السيد خلدون عطية، المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى "طلال أبوغزاله العالمية"، أنه "بعد مداولات كبيرة وتخطيط دقيق، اتخذنا قرارًا بترقية خدمات الحوسبة السحابية الحالية من خلال تنفيذ الحلول الافتراضية للمؤسسات من «نيوتانيكس» (Nutanix AHV). مع زيادة أعداد مكاتبنا المتواصل وزيادة الطلب لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نتيجة للتحول الرقمي الذي نمر به حاليًا، كان علينا النظر في تبسيط العمليات وتنفيذ حل قابل للتطوير لمواصلة تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الموثوقة إلى مكاتبنا التي يزيد عددها عن 110 مكاتب حول العالم".

وبين عطية أن التحدي الكبير ظهر في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نتيجة لوجود البنية التحتية ثلاثية المستويات المنفذة سابقًا في مجموعة «طلال أبوغزاله العالمية» والتي أصبحت مع تطور الأعمال والتقدم الرقمي تشكل إرهاقًا لمديريها وإدارتها.

وأضاف السيد عطية: "تعتمد المجموعة بشكل كبير على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عملياتها اليومية. ولذلك يجب أن نتأكد من قدرتنا على تقديم خدمات موثوقة طوال الوقت للحفاظ على تشغيل التطبيقات المهمة للأعمال. مما يشكل تحديًا باستخدام بنية تقليدية ثلاثية المستويات والتي أظهرت تعقيدات إدارية كبيرة. ومع تطبيق حلول (Nutanix AHV) تمكنا من تعزيز الأداء عبر جميع تطبيقاتنا بالإضافة إلى توفير قدر أكبر من الأمن وقابلية التوسع عبر جميع الأنظمة".

وتابع قائلاً: "في السابق، كنا ننفق الكثير من الوقت والموارد على الترقيات والتحديثات وكان علينا أن نتتبع باستمرار تجديدات التراخيص. وباستخدام (Nutanix AHV)، سنتمكن الآن من تبسيط الإدارة وتوسيع بيئتنا بسهولة".

أعطى تطبيق الحل الجديد ثقة لدى مجموعة «طلال أبوغزاله العالمية» للمضي قدمًا والنظر في إنشاء خدمات حوسبة سحابية عامة للعملاء، والتي ستتضمن عروض الشبكة كخدمة (aSNa)، والحل كخدمة (SaaS)، وعروض استضافة مواقع الويب.

وقد علق السيد "محمد أبو الحوف"، مدير المبيعات الأول في المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر لدى شركة «نيوتانيكس»، بالقول: "نشعر بفخر كبير لأن حل المحاكاة الافتراضية لدينا قد أدى إلى تحسين أداء التطبيقات في مجموعة «طلال أبوغزاله العالمية». وقدرتها على إتمام المهام الحرجة وخفض التعقيدات التشغيلية، وبالتالي لعب دورًا مهمًا في مبادرات التحول الرقمي للمؤسسة. ونتطلع إلى بناء علاقة عمل صلبة ومساعدة المجموعة في تطور خطط الرقمنة في المستقبل".

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