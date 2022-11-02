في إطار مبادرة هيئة كهرباء ومياه دبي "شمس دبي"

بالتعاون مع شركة "توتال إنرجيز"، تستمر مجموعة شلهوب بالتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة من خلال تركيب لوحات الطاقة الشمسية في منشآتها.

تغتنم المجموعة جميع الفرص التي تسمح لها بالمساهمة في الحد من آثار التغير المناخي وتمهيد الطريق نحو تصفير انبعاثات الكربون في جميع عملياتها بحلول عام 2040.

تحتفي مجموعة شلهوب مع شريكتها "توتال أنرجيز"، الشركة الرائدة إقليميًا في مجال تطوير حلول الطاقة الشمسية، بانطلاق تشغيل اللوحات الكهروضوئية على أسطح المباني ومواقف السيارات بدعم من هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).

وتمثل هذه الشراكة خير دليل على الأثر العظيم الذي يمكن أن تحققه الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دفع البرامج الوطنية والعالمية الرامية للحد من آثار التغير المناخي. وتماشيًا مع التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتصفير انبعاثات الغازات الدفيئة في البلاد بحلول عام 2050، وضعت مجموعة شلهوب أهدافاً طموحة لتصفير الانبعاثات بحلول عام 2040. وتساهم هذه الشراكة بتحقيق هذه الأهداف من خلال جمع الإطار التنظيمي المتمثل بمبادرة "شمس دبي" التي أطلقتها ديوا، وأيضاً بخبرة "توتال أنرجيز" وتقنياتها الرائدة في القطاع".

وتجدر الإشارة إلى أنّ مجموعة شلهوب قد بادرت بالفعل إلى تركيب اللوحات الكهروضوئية على أسطح المباني ومواقف السيارات في اثنين من مبانيها في مقرها الرئيسي الثاني في جبل علي واثنين آخرين في مخزنها الواقع في مجمع دبي للاستثمار، بما مجموعه أربعة مبان منذ بدء تحوّل المجموعة نحو مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع في عام 2018. وتلبي لوحات الطاقة الشمسية اليوم 34 بالمئة من حاجة المباني الأربعة من الكهرباء، بإنتاج يبلغ 3.5 ميغا واط\ الذروة من الطاقة الشمسية، تغطي مساحة ما يعادل 3 ملاعب لكرة القدم. ونتيجة لذلك، ستعمل مجموعة شلهوب على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 2.400 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا وهو ما يعادل زراعة أكثر من62,000 شجرة سنويًا.

وتعليقًا على هذه الشراكة، قالت فلورنس بولتي، رئيسة قسم المبادرات المستدامة في مجموعة شلھوب: "نحن ملتزمون ببناء شراكات طويلة الأمد تساعدنا على تحقيق أهدافنا للاستدامة وتقليل انبعاثات الكربون التي وضعناها، وذلك من خلال التعاون مع الشركات الرائدة في القطاع والجهات التنظيمية، التي من شأنها أن تسهّل تنفيذ مشاريع من هذا الحجم. نحن نسعى للانتقال تدريجيًا من الشبكة الكهربائية المعتمدة على الوقود الأحفوري واستبدالها بالطاقة المتجددة، وذلك بهدف تصفير انبعاثات الكربون بما يتماشى مع الأجندة المحلية والعالمية في هذا الصدد. ونتطلع للتحول في المستقبل القريب نحو الطاقة المتجددة في منشأتنا في المملكة العربية السعودية أيضًا."

وقال حمادي سي، العضو المنتدب لشركة "توتال إنرجيز ديستريبيوتيد جنريشن" في الشرق الأوسط: " لقد أكملت شركة "توتال إنرجيز" العديد من مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الطاقة المتجددة في دولة الإمارات العربية المتحدة بامتياز. وتتماشى هذه المبادرات مع استراتيجية الشركة وتساهم في الطموح المناخي للبلاد. يسعدنا التعاون مع شركات مثل مجموعة شلهوب والمشاركة في تحولهم نحو تبني الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا."

وتنوي مجموعة شلهوب الاستمرار في تطوير وتحديث المرافق في مبانيها لتعزيز الاستفادة من موارد المياه والكهرباء عملًا بآلية تخفيض انبعاثات الكربون المتماشية مع جهودها الرامية إلى تصفير الانبعاثات بحلول العام 2040.

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مجموعة شلهوب (مصدر الإلهام – المتعة – البهجة)

تمتاز مجموعة شلهوب بتاريخ غني يمتد على مدار 65 عاماً، مما يخولها أن تكون الشريك الرائد والمطوّر والمبتكر لعلامات وخدمات الرفاهية في الشرق الأوسط. تعتبر المجموعة الخبيرة في خدمات التجزئة والتوزيع والتسويق الهجينة، لاعبا رئيسيا في سوق التجميل والأزياء وفنون الحياة الفاخرة على المستوى الإقليمي، حيث تضم أكثر من 300 علامة تجارية عالمية.

تتبنى مجموعة شلهوب عقلية الابتكار وتسعى باستمرار إلى إعادة تصوّر مفهوم الرفاهية في المنطقة. وتقدّم المجموعة خدماتها لعملائها عبر قنوات متعددة، بما في ذلك 680 متجراً للبيع بالتجزئة ومتاجر عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول. يقع مقر المجموعة الرئيسي في دبي، ولديها أكثر من 12,000 موظف من ذوي المهارات والموهوبين والشغوفين، موزعين في 7 دول. وقد احتلت مجموعة شلهوب المركز الثالث في منطقة الشرق الأوسط والثاني في المملكة العربية السعودية كمكان رائع للعمل في تصنيف "Great Place to Work®"، نظراً لكونها شركة مسؤولة تركز على الأفراد.

وإلى جانب أولويات الأعمال والأفراد، تعتبر مجموعة شلهوب أيضاً رائدة في مجال الاستدامة. وقد حازت المجموعة على عضوية مجتمع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة منذ العام 2014، ووقعت على مبادئ تمكين المرأة، كما حصلت على علامة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات 7 مرات من غرفة دبي. وقد أنشأت مجموعة شلهوب مساحة "غرين هاوس"، وهي حاضنة أعمال خاصة بها تركز على الابتكار وريادة الأعمال.

توتال إنرجيز

توتال إنرجيز هي شركة عالمية للطاقة المتعددة، تنتج وتسوق الطاقة على مستوى العالم، عبر العمل في قطاعات النفط والوقود الحيوي والغاز الطبيعي والغازات الخضراء ومصادر الطاقة المتجددة والكهرباء. يلتزم موظفو "توتال إنرجيز" الذين يتجاوز عددهم 100 ألف موظف بالعمل على توفير طاقة منخفضة التكلفة ونظيفة وآمنة ومتوفرة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص. وتعمل الشركة في أكثر من 130 دولة، وتضع التنمية المستدامة بجميع أبعادها في صميم مشاريعها وعملياتها للمساهمة في رفاه المجتمعات.

توتال إنرجيز والكهرباء المتجددة

في إطار طموحها لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول العام 2050، تنفذ "توتال إنرجيز" مشروعات عديدة في مجال الطاقة المتجددة والكهرباء. وفي نهاية يونيو 2022، بلغ إجمالي قدرة توليد الكهرباء المتجددة للشركة 12 جيجاوات. وسوف تواصل "توتال إنرجيز" توسيع نطاق أعمالها لتصل إلى 35 جيجاوات من إجمالي الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة بحلول العام 2025، ثم الوصول إلى 100 جيجاوات بحلول العام 2030، وذلك بهدف أن تصبح الشركة من بين أكبر 5 منتجين للكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في العالم.

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