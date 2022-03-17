مجموعة شلهوب تعلن عن إطلاق برنامج "المرأة في القيادة" التزاماً منها بتحقيق الهدف الخامس من التنمية المستدامة الصادر عن الأمم المتحدة

يهدف البرنامج إلى فتح الطريق نحو تحقيق هدف المجموعة بإشغال 50٪ من المناصب القيادية للنساء بحلول العام 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة: بمناسبة احتفالات اليوم العالمي للمرأة، أطلقت مجموعة شلهوب برنامجها "المرأة في القيادة" يومي 16 و17 مارس، كخطوة مهمة نحو تحقيق هدف المجموعة الذي يطمح الى إشغال 50% من المناصب العليا من قبل نساء بحلول عام 2024. هذا وشارك في البرنامج عدد من الموظفات المختارات ومدرائهن المباشرين والمدربات وقيادات عليا بالإضافة إلى شخصيات بارزة ومتحدثين في مجالات مختلفة.

يهدف هذا البرنامج إلى دعم النساء والمساهمة في النمو الوظيفي للمرأة داخل المجموعة، وذلك عن طريق إرشادهن نحو اكتشاف الذات والقيادة الفعالة والتأثير بدون سلطة والتعامل مع التحيزات. فحالياً، تُشكل النساء 61٪ من القوة العاملة لمجموعة شلهوب؛ 40٪ منهن يشغلن مناصب إدارية، و30٪ يشغلن مناصب قيادية عليا.

تعقيباً على هذا الموضوع، قال وسيم عيد، رئيس قسم الموارد البشرية والثقافة في مجموعة شلهوب: "يعد إطلاق برنامج" المرأة في القيادة " خطوة أساسية نحو زيادة القوة العاملة النسائية وخلق ثقافة" الدمج الشامل "، والتي تستلزم بناء رغبة الناس وقدرتهم على التصرف بوعي لتحقيق المساواة في بيئة العمل. وعلينا القول إننا لم نبدأ من نقطة الصفر، كوننا لطالما سعينا نحو تحقيق التنوع والمساواة والشمولية لخلق بيئة عمل مرنة، واعتماد تمديد إجازة الأمومة وزيادة برامج التدريب التي ساعدتنا في الوصول إلى ما نحن عليه اليوم. هذا ونعلم أنه لا يزال أمامنا طريق لنقطعه، إلا أننا ملتزمون بإحداث فرق إجابي لتحقيق هدفنا ".

تسعى مجموعة شلهوب في الوقت الحالي إلى تطوير فريق قيادي متنوع، وقد حددت فرق مصغرة لتسريع الاستعداد الوظيفي وتوفير الإرشاد للموظفات الحاليات.

سيتم تقسيم البرنامج إلى ثلاث وحدات:

المرأة في كل امرأة – للتركيز على اكتشاف نقاط القوة وبناء الثقة

المرأة في الفريق – تطوير المهارات الشخصية وقيادة الفريق

المرأة في مجال الأعمال – التعرف على مهمة القيادة الفعالة

برنامج "المرأة في القيادة" هو مجرد مرحلة واحدة من خطة أكبر تهدف إلى تسليط الضوء على طريقة مجموعة شلهوب في التوظيف وإدارة الأداء وتطوير الخطط وتوجيه النساء لتحقيق التكافؤ بين الجنسين. يستهدف البرنامج مديرات من المستوى المتوسط ​​إلى الأعلى، حيث يتم اختيارهن من خلال عملية "تحديد المواهب" السنوية، وذلك لتقوية شبكات المواهب النسائية في جميع أنحاء المنطقة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن مجموعة شلهوب:

تمتاز مجموعة شلهوب بتاريخ غني يمتد على مدار 65 عامًا، مما يخولها أن تكون الشريك الرائد والمطوّر والمبتكر لعلامات وخدمات الرفاهية في الشرق الأوسط. تعتبر المجموعة الخبيرة في خدمات التجزئة والتوزيع والتسويق الهجينة، لاعبا رئيسيا في سوق التجميل والأزياء وفنون الحياة الفاخرة على المستوى الإقليمي، حيث تضم أكثر من 300 علامة تجارية عالمية.

تتبنى مجموعة شلهوب عقلية الابتكار وتسعى باستمرار إلى إعادة تصوّر مفهوم الرفاهية في المنطقة. وتقدّم المجموعة خدماتها لعملائها عبر قنوات متعددة، بما في ذلك 680 متجرًا للبيع بالتجزئة ومتاجر عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول. يقع مقر المجموعة الرئيسي في دبي، ولديها أكثر من 12,000 موظف من ذوي المهارات والموهوبين والشغوفين، موزعين في 7 دول. وقد احتلت مجموعة شلهوب المركز الثالث في منطقة الشرق الأوسط والثاني في المملكة العربية السعودية كمكان رائع للعمل في تصنيف "Great Place to Work®"، نظرًا لكونها شركة مسؤولة تركز على الأفراد.

وإلى جانب أولويات الأعمال والأفراد، تعتبر مجموعة شلهوب أيضًا رائدة في مجال الاستدامة. وقد حازت المجموعة على عضوية مجتمع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة منذ العام 2014، ووقعت على مبادئ تمكين المرأة، كما حصلت على علامة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات 7 مرات من غرفة دبي. وقد أنشأت مجموعة شلهوب مساحة "غرين هاوس"، وهي حاضنة أعمال خاصة بها تركز على الابتكار وريادة الأعمال.