مدينة الكويت، شاركت شركة مشاريع الكويت (القابضة) وعدد من شركاتها التابعة في اجتماعات النسخة الثامنة من فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار (FII8) التي عُقدت في الرياض من 29 إلى 31 أكتوبر 2024، وقد ترأست الوفد الرئيس التنفيذي للمجموعة الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح، وضم الوفد أعضاء من مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من بنك برقان وشركة كامكو للاستثمار وشركة العقارات المتحدة وشركة التقدم التكنولوجي.

وقد أقيمت فعاليات المبادرة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تحت شعار "أفق لا متناه.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد"، وقد تركزت المناقشات حول كيف يمكن للاستثمار أن يعمل كمحفز لمستقبل مزدهر ومستدام، وأن يفتح آفاقاً جديدة لما يمكن تحقيقه لخدمة الإنسانية.

وقالت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المشاريع الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح "يسعدنا أن نشارك مرة أخرى في اجتماعات مبادرة مستقبل الاستثمار هذا العام. مع تنوع أعمال شركة المشاريع، تتجلى أهمية مشاركتنا في المناقشات التي تجمع قادة وصنّاع القرار لاستكشاف فرص استثمارية تعتمد على الدراسات وتقوم على استراتيجيات فعّالة. ونطمح من خلال مشاركتنا إلى الإسهام في تجاوز التحديات الحالية وبناء مستقبل استثماري يعزز من ازدهار المنطقة واستدامتها."

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