يضاف هذا الاستحواذ الثالث إلى منصة "جلف كابيتال" الأمريكية لإدارة دورة الإيرادات والخامس لمنصتها العالمية الممتدة من الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط وأستراليا

(أبوظبي) – أعلنت شركة "جلف كابيتال"، إحدى أكبر وأنشط شركات الملكية الخاصة التي تستثمر من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى آسيا، اليوم أن شركة "إكلات للحلول الصحية"، وهي إحدى شركاتها التابعة، استحوذت بالكامل على قسم "إدارة المعلومات الصحية" من شركة "إكسايت هيلث بارتنرز" لتعزيز أعمال منصتها في مجال "إدارة دورة الإيرادات" (Revenue Cycle Management-RCM) في القطاع الصحي في الولايات المتحدة الأميركية. وهذا هو الاستحواذ الثالث لمنصة إدارة دورة الإيرادات التي تملكها "جلف كابيتال" في الولايات المتحدة، بعد استحواذها على"إكلات هيلث سوليوشنز" (Eclat Health Solutions) و"هانساي سوليوشنز" (Hansei Solutions)، والخامس على مستوى العالم.

ومع هذا الاستحواذ، تواصل منصة "إدارة دورة الإيرادات" الأمريكية توسيع تغطيتها وقدراتها من خلال توفير التكنولوجيا والحلول المتخصصة بالإضافة إلى خدمات إدارة دورة الإيرادات شاملة في شتى مجالات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، بدءًا من مرافق الصحة النفسية ومراكز الجراحة المتنقلة وصولاً إلى المستشفيات والمرافق الصحية وموفري خدمات الرعاية الصحية الكبيرة والمتوسطة وشركات التأمين وممولي الرعاية الصحية. وقد توسعت منصة "جلف كابيتال" الأمريكية لإدارة دورة الإيرادات منذ أول عملية استحواذ بشكل كبير حيث أصبحت تغطي 33 ولاية أمريكية بدلاً من سبعة، ووسعت خدماتها بإضافة خدمات جديدة كلياً لشركات التأمين وكذلك تقديم تقنيتين جديدتين تحت مسمى "إيفير" (SaaS technology evaire) للقطاع تعملان بمبدأ "البرمجيات كخدمة" (Software as a Service-SaaS)، وكذلك أصبح لديها ثمانية مراكز بدلاً من اثنين وتواجد في 3 ثلاث قارات، وزادت عدد موظفيها من 300 إلى 2000+.

يجمع هذا الاستحواذ فريقي القيادة في"إكلات" و"إكسايت"، واللذين يتمتعان بسجل حافل من الإنجازات، بهدف دفع نمو الشركة المدمجة إلى المزيد من النجاح. ستسمح الخبرة والمعرفة المتراكمتان بتقديم حلول خدمات مبتكرة تفيد العملاء والمرضى على حدٍ سواء. ويكمن واحد من أهم الفوائد لهذا الاستحواذ في توسيع مجالات وقنوات الخدمات في الشركة، حيث ستتمكن "إكلات هيلث سوليوشنز" الآن من تقديم خدمات "إدارة المعلومات الصحية" العالمية والمحلية التي تتيحها شركة "إكسايت هيلث بارتنرز" من خلال شبكتها القوية وأعضاء فريقها ذي الخبرة العميقة. وستوفر مجموعة الخدمات الموسعة للعملاء الجدد والحاليين مجموعة أكبر من الخيارات لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم المتغيرة.

وقال الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "جلف كابيتال": "هذه هي ثاني عملية استحواذ تجريها ’جلف كابيتال‘ في هذين الأسبوعين بعد استحواذ شركة الملكية الفكرية ’سي دبليو بي‘، على شركة ’هان آند هان‘ في إفريقيا. تجسد عمليات الاستحواذ الاستراتيجية هذه التزام ’جلف كابيتال‘ ببناء شركات عالمية رائدة في مجالها عبر قطاعات نركز عليها في استثماراتنا، حيث نقوم بتنمية تلك الشركات من خلال مزيج بين نموها الداخلي والاستحواذات الاستراتيجية. تتجلى قوة استراتيجية ’جلف كابيتال‘ في ’الشراء والبناء‘، بشكل واضح في جهودنا لبناء منصة عالمية لإدارة دورة الإيرادات، حيث أتممنا بنجاح خمس صفقات استحواذ في منطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة وأستراليا لتصبح هذه المنصة رائدة عالمياً بحق. تمتلك ’جلف كابيتال‘ سجلاً حافلاً ومميزاً في بناء شركات عالمية رائدة بحق، تقود قطاعها نحو المستقبل انطلاقاً من منطقة الخايج العربي".

صرح كارثيك بولساني، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "إكلات للحلول الصحية": "بينما نرحب بفريق ’إكسايت‘ في ’إكلات‘، فإن حماسنا يقابله تفانينا الذي لا يتزعزع لتلبية احتياجات عملائنا. نهدف معاً إلى إجراء عملية دمج فريقينا بسلاسة، والحفاظ على التزامنا المشترك بالخدمة الاستثنائية، كما الحفاظ على الثقافة الداخلية المميزة التي أدت إلى نجاحاتنا". نحن ممتنون بشكل خاص لشركائنا في ’جلف كابيتال‘ الذين لعبوا دورًا فعالًا في توجيه ودعم نمونا الذي أصبح أقوى عندما أدخلنا مجالات أعمال جديدة إلى الشركة مثل تقديم خدمات جديدة لشركات التأمين وممولي الرعاية الصحية، وتقديم منصتي التقنيات الجديدة التي نتيحها للعملاء مستخدمين نموذج البرمجيات كخدمة SaaS، كما حققت لنا ’جلف كابيتال‘ طموحاتنا من خلال قيادة عمليات الاستحواذ المتعددة."

واختتم محمد مدني، المدير العام في "جلف كابيتال"، قائلاً: "نحن محظوظون بشكل خاص لأننا نعمل مع رواد أعمال ومؤسسي شركات يمتلكون رؤيا مشتركة ويقودون القطاعات التي يعملون فيها ويدفعونها إلى المستقبل من خلال تحويلات جذرية. وقد شهدت منصة ’دورة إدارة الإيرادات‘ الأمريكية التي أنشأناها نموًا عضويًا هائلاً. وتعتبر إضافة قسم "إدارة المعلومات الصحية" من شركة ’إكسايت‘ بمثابة شهادة على القدرة التشغيلية للمنصة على النمو والتوسع من خلال عمليات الاستحواذ والتي تعزز قدراتنا لخدمة عملائنا. تتمتع منصتنا اليوم بقدرات فريدة لمعالجة جميع الإجراءات الشائكة ونقاط الضعف لدى العملاء من خلال حلول مخصصة وشاملة وذلك بتقديم مزيج من التكنولوجيا والخدمات بالإضافة إلى المرونة في تقديم خدمات عالمية في ثمانية مواقع وثلاث قارات. ولا نزال متحمسين للغاية بشأن آفاق النمو التي تستطيع أن تحققها منصتنا العالمية لإدارة دورة الإيرادات ولما يخبئه المستقبل لنا ولشركائنا".

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نبذة عن "جلف كابيتال"

"جلف كابيتال" هي شركة رائدة في إدارة الأصول البديلة تتمع بوعي اجتماعي كبير وبخبرة استثمارية تمتد لأكثر من سبعة عشرة عاماً في الأسواق الخليجية وبقية أسواق آسيا، التي تعتبر من أسرع المناطق نمواً في مجال الاستثمار. وتتعاون الشركة مع رواد أعمال نشطين وفرق إدارية ممتازة لتزويدها برأس مال النمو والاستشارات الاستراتيجية والخبرات التشغيلية من أجل مساعدتها على بناء شركات عالمية رائدة في أسواقها. تمتلك "جلف كابيتال" باعا طويلا وسجلا ناجحا في الاستثمار في الأسواق الخليجية والآسيوية حيث أغلقت الشركة منذ تأسيسها 42 استثماراً. وتدير الشركة حالياً أكثر من 2.4 مليار دولار أميركي من الأصول موزعة على 7 صناديق وأدوات استثمارية. تركز "جلف كابيتال" اهتمامها على قطاعات قوية ومرنة تتطلع نحو المستقبل كمثل قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وخدمات الأعمال والقطاع الاستهلاكي والاستدامة. وهدف الشركة هو تحقيق القيمة مع حوكمة عالمية المستوى وتطبيق أفضل ممارسات مفاهيم البيئة والاستدامة والحوكمة ومن خلال تركيز عميق على التحسينات التشغيلية والخبرة في القطاعات المعنية لتوفير أداء مستدام وممتاز لمساهميها.

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حول "إكسايت هيلث بارتنرز"

أنشئت "إكسايت هيلث بارتنرز" (Excite Health Partners) لتلبية الاحتياجات المتزايدة لإدارة المعلومات الصحية لمؤسسات الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد. باعتبارها شركة رائدة في مجال توفير الخدمات المدارة التي تركز على حلول دورة الإيرادات، وإدارة المعلومات الصحية، وتحسين نوعية المعلومات في الملفات الصحية، فقد قدمت "إكسايت" باستمرار خدمات قيمة للمؤسسات الصحية في جميع أنحاء البلاد. وتمتلك "إكسايت" فريقًا قياديًا يمتلك خبرات متراكمة تفوق الـ 40 عامًا، مما يؤهلها لمواجهة التحديات في مجال إدارة المعلومات الصحية. تضع "إكسايت" أهمية كبرى على الثقافة الداخلية والقيم والموظفين، وتعطي الأولوية للنزاهة والاحترام والابتكار حيث توفر بيئة تمكن الموظفين من النمو والازدهار. وتبقى الركائز الأساسية لشركة "إكسايت" هي الثقافة الداخلية والقيم والموظفين.

نبذة عن شركة "إيكلات للحلول الصحية"

تقدم "إيكلات للحلول الصحية" ( ECLAT Health Solutions)، والتي تعني "التألق" باللغة الفرنسية، خدمات دعم عالمية شاملة للرعاية الصحية، بما في ذلك الترميز الطبي، والفواتير الطبية، واستشارات دورة إيرادات الرعاية الصحية. يعتمد نموذج عمل "إيكلات" على مفهوم مفاده أن مقدمي الرعاية الصحية يحتاجون إلى شريك يمكنه تقليل أعبائهم الإدارية، مما يسمح لهم بالتركيز على تقديم رعاية ممتازة للمرضى. تقدر "إيكلات" موظفيها وتخلق بيئة توازن بين العمل والمتعة لفرقها. تتبنى الشركة مجموعة من القيم منها التركيز على احتياجات عملائها والانفتاح والأخلاق والابتكار والنهج المبني على النتائج. تمثل عملية الاستحواذ علامة فارقة في مسيرة الشركة. وستعمل الشركة بسلاسة بعد الاندماج تحت اسمي "إكلات للحلول الصحية" و"إكسايت هيلث بارتنرز". يمثل هذا الاندماج قفزة كبيرة نحو توفير حلول رعاية صحية استثنائية للعملاء في جميع أنحاء العالم.