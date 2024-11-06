حققت مجموعة شركات راشد درويش الكتبي، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في الإمارات العربية المتحدة، إنجازاً جديداً في قطاع العقارات الفاخرة من خلال كشف النقاب عن البرج الثاني في مشروع ماريوت ريزيدنسز جنوب البرشاء بدبي. حيث يجسد هذا المشروع الفاخر تجربة المعيشة الراقية مع تقديم معايير الخدمات الاستثنائية التي تشتهر بها علامة ماريوت الدولية.

يُعدُ هذا الإطلاق أحدث إضافة إلى سلسلة المشاريع السكنية ذات العلامات التجارية المرموقة في دبي، حيث تتميز كل وحدة سكنية في المشروع بتصميم عصري أنيق، مع إطلالات بانورامية رائعة على أبرز معالم دبي الشهيرة، مثل برج خليفة وبرج العرب. وبهذا، يوفر المشروع لساكنيه تجربة حياة عصرية في قلب واحدة من أكثر المدن حيويةً وابتكاراً في العالم.

يضيفُ البرج الثاني من مشروع ماريوت ريزيدينسز 137 وحدة سكنية جديدة، موزعة على 24 طابق، خاصةً بعد النجاح الباهر الذي حققهُ البرج الأول مع وصول نسبة الإشغال فيهِ إلى 90%، تتميز هذه الوحدات بتصاميم أنيقة ومفروشات راقية، وهي جاهزة للسكن الفوري، كما تتألق كل وحدة سكنية بتفاصيل فاخرة تعكس الذوق الرفيع للتصميم، حيث تم استخدام مواد عالية الجودة في جميع أنحاء البرج. من أبرز هذه اللمسات استخدام الأثاث الفاخر والألوان المحايدة المميزة، مما يضيف لمسة من الأناقة والرقي على هذه المساحات الداخلية. يقدم هذا المزيج المثالي من التصميم العصري، المواد الفاخرة، والموقع الاستراتيجي تجربة سكنية استثنائية، تلبي تطلعات أولئك الذين يبحثون عن نمط حياة فاخر وعصري في قلب إمارة دبي.

بهذا السياق، صرح السيد رجا زيدان، رئيس العمليات في مجموعة شركات راشد درويش الكتبي، بمناسبة إطلاق البرج الثاني من مشروع ماريوت ريزيدنسيز قائلاً: "يسعدنا في مجموعة شركات راشد درويش الكتبي أن نعلن عن إطلاق البرج الثاني من مشروع ماريوت ريزيدنسز الفاخر في جنوب البرشاء، دبي، والذي يتضمن وحدات سكنية فاخره مفروشة ومجهزة بالكامل للسكن والانتقال الفوري. كما نواصل الاستعدادات لإطلاق البرج الثالث من مشروع ماريوت رزيدينسز في المستقبل القريب. كما اننا نفتخر بدورنا الريادي في وضع معايير جديدة لمفهوم الحياة الفاخرة في دبي من خلال طرح هذه العقارات المميزة. كما إن شراكتنا المستمرة مع ماريوت الدولية، إلى جانب النجاح الذي حققناه في سوق العقارات المزدهر في دبي، سيمهد الطريق لمشاريع مستقبلية مثيرة. ونتطلع قدماً لإطلاق مشاريع جديدة في المستقبل القريب، بما في ذلك مجموعة أوتوجراف وذا ويستن ريزيدنسز، مما سيعزز مكانتنا والتزامنا بتوفير تجارب معيشة متميزة وعصرية في سوق العقارات الفاخرة في قلب دبي."

يمكن للمشترين والمستثمرين الاستفادة من خطة دفع مرنة عند الرغبة في الشراء أو الاستثمار في برج ماريوت ريزيدينسز، حيث يمكنهم دفع 20% فقط من قيمة الشقة والانتقال فوراً، مع اسعار تبدأ من 2,404,000 درهم إماراتي للشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، مما يجعلها فرصة مثالية لأولئك الذين يسعون للعيش بأسلوب فاخر.

بناءً على النجاح الملحوظ الذي حققه برج “تاور ون"، يسلط هذا المشروع الضوء على التزام ماريوت الدولية بتقديم مساكن فاخرة تحت إشراف علامتها التجارية، تلبي الطلب المتزايد في دبي على المعيشة الفاخرة.

فيما يلي من أبرز الميزات التي يقدمها فندق ماريوت ريزيدنسز جنوب البرشاء دبي:

137 وحدة: مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية التي تناسب مختلف أنماط الحياة والتفضيلات.

24 طابق: تصميم معماري مذهل يعكس التميز والابتكار

تاون هاوس وبنتهاوس: مساحات سكنية حصرية لأولئك الذين يبحثون عن الفخامة والخصوصية.

شقق سكنية تضمُ غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم: منازل أنيقة وواسعة مصممة لتلبية احتياجات الحياة العصرية.

خدمات الاستقبال والأمن على مدار الساعة: خدمات الكونسيرج والأمن المُتاحة على مدار الساعة لضمان راحة البال التامة.

مرافق ووسائل راحة استثنائية للمقيمين: يضم البرج مجموعة متكاملة من المرافق والخدمات الراقية والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات وتطلعات السكان المتميزين، مما يضمن لهم تجربة سكنية استثنائية تجمع بين الراحة والرفاهية والعملية بكل المقاييس. تُشمل وسائل الراحة حمام سباحة خارجي وجاكوزي للاسترخاء والاستجمام، وصالة رياضية مجهزة بالكامل بأحدث المعدات الرياضية، ساونا للاسترخاء، وغرفة ألعاب للترفيه والتسلية، وملعب مُخصص للأطفال، وغرفتا اجتماعات مجهزتان بالكامل لتلبية احتياجات المُقيمين، فضلاً عن صالة حصرية للمقيمين توفر المرطبات على مدار اليوم، هذه الوسائل مجتمعةً تجعل الإقامة في برج ماريوت ريزيدنسيز تجربة سكنية فريدة ومتكاملة.

لتسريع وتيرة تطوير المشروع، أعلنت مجموعة شركات راشد درويش الكتبي رسمياً عن إطلاق البرج الثاني من مشروع ماريوت رزيدينسز في أواخر أكتوبر 2024، كما اكدت المجموعة التزامها بطرح البرج الثالث من المشروع قبل نهاية العام الجاري، ونظراً إلى الطلب الكبير الذي أبداه المستثمرون حتى الآن تجاه المشروع، تتوقع المجموعة استمرار زخم المبيعات، مما يعكس تزايد الطلب على هذه العقارات العصرية.

تهدف مجموعة شركات راشد درويش الكتبي من خلال شراكتها الاستراتيجية المستمرة مع ماريوت الدولية إلى تقديم تجربة سكنية استثنائية في دبي، مع إعادة تشكيل مفاهيم الراحة والفخامة والأناقة في سوق العقارات، وترسية معايير جديدة في مجال المساكن الفاخرة.

لمزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.mresidencesbarshasouth.com.

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