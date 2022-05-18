الشراكة الجديدة تُعزز حضور مجموعة سوفرين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت مجموعة سوفرين، المزود المستقل والرائد عالمياً لخدمات خطط التقاعد للمؤسسات والأفراد، عن استحواذها على مجموعة برو بارتنر، واحدة من أبرز مزودي الخدمات المؤسسية وتأسيس الشركات في الشرق الأوسط.

وتستفيد اتفاقية الاستحواذ من الحضور الإقليمي القوي لمجموعة برو بارتنر في دولة الإمارات وقطر وعُمان والمملكة العربية السعودية، والانتشار العالمي الواسع لمجموعة سوفرين، من أجل تزويد عملاء وموظفي كلا الطرفين بالعديد من المزايا والفرص الملموسة.

وتقدم مجموعة برو بارتنر مجموعة واسعة من الخدمات الأمنية والكفاءات والخبرات المحلية للشركات الدولية والمستثمرين الراغبين في تأسيس شركاتهم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بينما توفر مجموعة سوفرين باقة متكاملة من الخدمات والمنتجات والاستشارات الكفيلة بتلبية الاحتياجات المعقدة للشركات التجارية المتنقلة والأفراد.

وتنص عملية الاستحواذ على مواصلة عمل موظفي مجموعة برو بارتنر ضمن مكاتبهم الحالية تحت علامة الشركة ذاتها، باستثناء الموظفين في مكاتب السعودية، حيث تعتزم الشركتان عقد اتفاقية للعمل تحت علامة واحدة مشتركة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جيري كيلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفرين: "لطالما كنا نطمح لتعزيز حضورنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلاً عن زيادة إمكاناتنا في سوق العملاء المؤسسيين، وأعتقد أن مجموعة برو بارتنر هي الشريك الأمثل لتحقيق أهدافنا. وتوضحت معالم الانسجام الذي يجمع بين رؤى وأهداف كلا الطرفين بعد البحث في جوانب عملية الاستحواذ والتعرف على جين آشفورد والاحتكاك مع فريق شركتها. ويصل عدد الموظفين لدى شركتنا بموجب هذه الشراكة إلى حوالي 200 موظف في منطقة الشرق الأوسط، ما يجعلنا واحدة من أغنى شركات الخدمات المؤسسية من حيث تنوع الموارد في المنطقة. كما تتيح الشراكة منصةً خدميةً لقاعدة عملائنا في كلٍ من عُمان وقطر للمرة الأولى على الإطلاق. ويسرّنا التعاون مع مجموعة برو بارتنر وموظفيها وعملائها تحت مظلة مجموعة سوفرين".

ومن جانبها، قالت جين آشفورد، المؤسسة ورئيسة مجلس إدارة مجموعة برو بارتنر: "ركّز فريقنا المختص في مجموعة برو بارتنر جهوده طيلة ثمانية أعوام على تعزيز حضور الشركة في المنطقة وخدمة العملاء من جميع أنحاء العالم. واتضح لي، منذ بداية النقاشات مع جيري كيلي وفريقه، مدى تقديرهم للخدمات التي نقدمها، كما تبيّن أنهم يشاطروننا الأخلاقيات والرسالة ذاتها. وأتطلع قُدماً لمواصلة مهامي في مجلس إدارة المجموعة ودعمها لتحقيق أهدافها، لا سيما أننا ندخل فصلاً جديداً من رحلتنا يساعدنا في حماية عملائنا وتزويد فريقنا بفرصٍ جديدة للازدهار على المستوى العالمي".

وأشار التقرير السنوي للاستثمار العالمي الصادر عن الأمم المتحدة في يونيو 2021 إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 12.4% لتصل إلى 27.7 مليار دولار أمريكي في عام 2020، مدفوعةً بالزيادة القوية في التدفقات الوافدة إلى السعودية وعُمان والإمارات.

وتشير التوقعات إلى استمرار هذا المنحنى التصاعدي في المنطقة مع انتعاش أنشطة الاستثمار العالمية وإصدار قوانين جديدة، لا سيما مرسوم الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، والذي يمنح الشركات الأجنبية حقوق الملكية الكاملة؛ وقانون مشاركة القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، والذي يضع إطار عمل واضح لعمليات الخصخصة على هيئة شراكات بين القطاعين العام والخاص.

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حول مجموعة سوفرين:

تأسست شركة سوڤرن عام 1987 في جبل طارق، ونجحت منذ ذلك الحين في تحقيق نمو لافت لتصبح واحدة من أكبر الشركات المستقلة المتخصصة بتزويد خدمات الوقف والوصية حول العالم. وأسست الشركة شبكة عالمية من المكاتب التي تُدير حالياً ما يزيد عن 20 ألف منصة لشريحة واسعة من العملاء والشركات ورواد الأعمال والمستثمرين الأفراد أو الأفراد ذوي الملاءة المالية وعائلاتهم. وتجاوزت قيمة الأصول المُدارة تحت مظلة الشركة حاجز الـ 20 مليار جنيه إسترليني.

وتفخر المجموعة بخبراتها التقنية الواسعة والغنية، وثقافة ريادة الأعمال التي تقودها، وتؤكد التزامها الكامل بالحفاظ على الامتثال وتعزيز الممارسات الأخلاقية. وتتمتع الشركة بالصلاحيات المناسبة في جميع المناطق التي يتطلب عملها فيها الحصول على ترخيص.

وتعرب عن فخرها الكبير بتقديم الأعمال الخيرية التي تقوم بها مؤسسة سوفرين آرت فاونديشن. ونجحت المؤسسة، التي تأسست في عام 2003، بجمع أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي حتى الآن لمساعدة الأطفال المحرومين على بناء الثقة وتجاوز الصدمات النفسية من خلال الفنون.

هاتف: +971 4 270 3400

البريد الإلكتروني: dubai@SovereignGroup.com

الموقع الإلكتروني:www.SovereignGroup.com

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لينكد إن:@TheSovereignGroup

سوفرين آرت فاونديشن:www.sovereignartfoundation.com

حول مجموعة برو بارتنر:

مجموعة برو بارتنر هي مزود خدمات رائد في مجال تأسيس الشركات والشراكات المحلية وتقديم الخدمات المؤسسية في أبوظبي ودبي والإمارات وسلطنة عُمان وقطر. وتشمل خدمات المجموعة، التي تأسست عام 2011، على تقديم الدعم المهني وتوفير مصادر خارجية للشركات ذات المسؤولية المحدودة والفروع الأجنبية ومكاتب التمثيل وشركات المناطق الحرة والشركات ذات التراخيص المزدوجة. وتتمثل مهمة مجموعة برو بارتنر في توفير الأمن والشفافية والسرعة والكفاءة والمعرفة المحلية للشركات الدولية والمستثمرين الراغبين في بدء الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي.

هاتف: +971 4 456 1761

البريد الإلكتروني: info@propartnergroup.com

الموقع الإلكتروني:www.propartnergroup.com

لينكد إن:@PROPartnerGroup

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