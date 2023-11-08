كشف المهندس أحمد سعيد عيد رئيس مجلس إدارة شركة سعيد عيد للتطوير العقاري إحدى شركات مجموعة سعيد عيد الاستثمارية، أن شركتة تستهدف التوسع في منطقة التجمع الخامس خلال الفترة المقبلة مشيرا أن مصر شهدت تنمية عمرانية وتطور كبير في البنية التحتية وشبكة الطرق العملاقة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاصمة الإدارية.

وأضاف المهندس أحمد سعيد عيد أن الشركة تهدف لطرح محفظة مشروعاتها العقارية بالتجمع الخامس والتي تبلغ حوالي 10500 متر مربع بنائي بالقرب من طريق السويس ومحور بن زايد.

وأوضح المهندس أحمد سعيد عيد أن المشروعات المتوقع طرحها للبيع خلال الربع الأول من 2024 تبلغ 4 مشروعات عقارية بخلاف المشروعات المطروحة للبيع حالياً وتختار الشركة المواقع الأكثر تميزاً لمشروعاتها العقارية والتي تضمن لعملائها الميزة التنافسية في السوق حال اعادة بيع وحداتهم أو استثمارها .

كما أكد المهندس أحمد سعيد أن شركة سعيد عيد للتطوير العقاري تسعى دائما نحو دراسة الفرص الاستثمارية الجديدة بالسوق المصري وتستهدف التوسع في تنفيذ العديد من المشروعات بمختلف أنحاء الجمهورية خلال السنوات القادمة ضمن خطة التوسع الخاصة بالمجموعة.

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