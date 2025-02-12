تسهم الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في دفع عجلة الاستثمار والابتكار وتنمية منظومة الألعاب الإلكترونية بما يعزز المكانة الرائدة للمملكة كمركز عالمي للألعاب الإلكترونية

الرياض، أعلنت مجموعة ساڤي للألعاب الإلكترونية، المجموعة الرائدة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، عن تعاونها مع ميراك كابيتال، الشركة الاستثمارية الرائدة في قطاع التكنولوجيا، المرخصة من قبل هيئة السوق المالية، بهدف توحيد الجهود الرامية إلى تسريع وتيرة النمو والالتزام بمعايير الاستدامة ضمن منظومة الألعاب الإلكترونية في المملكة. وتسهم هذه الشراكة بين اثنين من اللاعبين المؤثرين في القطاع في دفع عجلة الاستثمار الاستراتيجي، ودعم مطوري الألعاب، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية.

وتستند الشراكة إلى الأسس الراسخة التي وضعها صندوق ميراك للألعاب، وهو صندوق استثماري بقيمة 80 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج تمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، تحت إشراف صندوق التنمية الوطني، وبالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية. ويؤدي صندوق ميراك للألعاب دورًا محوريًا في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى برنامج المحتوى الرقمي "إجنايت"، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ودفع عجلة الابتكار والنمو في القطاع.

ويشرف صندوق التنمية الوطني، في إطار مهامه، على منظومة متكاملة للتمويل التنموي لدعم القطاعات الرئيسية والقطاعات الواعدة، بما في ذلك قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. ويأتي دور صندوق ميراك للألعاب في تحفيز الاستثمار والابتكار في صناعة الألعاب، كما يسهم في تعزيز التعاون الاستراتيجي، ويدعم نمو القطاع، ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في مجال الألعاب والرياضات الالكترونية بما يعزز من التنوع الاقتصادي للمملكة.

ويعمل الطرفان على توجيه الجهود لدعم الشركات الناشئة في مجال الألعاب الإلكترونية من خلال توفير رأس المال، وبناء العلاقات مع روّاد القطاع، وتقديم التوجيه المناسب من الخبراء. وتتيح مسرعة الألعاب "إكسل"، المدعومة من صندوق ميراك للألعاب بقيمة 80 مليون دولار أمريكي والتابع لشركة ميراك كابيتال، وشبكة ساڤي من مبادرات الألعاب الإلكترونية، لشركات الألعاب السعودية فرصاً أكبر للوصول إلى الاستثمارات والتمويل، والاستفادة من موارد شركة ميراك كابيتال والدعم المقدم من ساڤي في القطاع. وتسهم هذه الشراكة في توسع شركات الألعاب في الأسواق العالمية، من خلال شبكة العلاقات الواسعة التي تمتلكها ساڤي، والنطاق الكبير لاستثمارات ميراك. كما تلعب دورًا هامًا في توحيد جهود المطورين والمستثمرين وقادة القطاع بهدف خلق فرص جديدة وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.

تعليقًا على هذا الموضوع، قال عمرو صقر، كبير الإداريين في مجموعة ساڤي: "يسرنا التعاون مع ميراك كابيتال في شراكة تتيح لروّاد الأعمال السعوديين في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية الوصول إلى الإرشاد الاستراتيجي والتوجيه، والخبرات المتخصصة في القطاع، بالإضافة إلى الشبكات العالمية. كما تمثل هذه الشراكة مثالاً بارزًا على كيفية توحيد الجهود بين الجهات المحلية لتحقيق رؤية الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، من خلال بناء منظومة ألعاب قوية تمكن الجميع من المطورين وروّاد الأعمال إلى اللاعبين والمجتمعات من الازدهار."

من جانبه، قال عبدالله التمامي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميراك كابيتال: "تستند شراكتنا مع مجموعة ساڤي للألعاب الإلكترونية إلى رؤيتنا المشتركة المتمثلة في إرساء منظومة مزدهرة للألعاب الإلكترونية، بما يسهم في تمكين الشركات الناشئة والمطورين ذوي الخبرة. كما يهدف هذا التعاون إلى دمج مبادرات مجموعة ساڤي وخبرتها في القطاع مع إمكانات الاستثمار وتسريع الأعمال لميراك كابيتال، لتوفير بيئة ملائمة تتيح لشركات الألعاب الإلكترونية الوصول إلى الموارد المناسبة وتوسيع حضورها بشكل فعال، إلى جانب المساهمة في تعزيز الأثر الإيجابي للمنطقة في قطاع الألعاب العالمي."

وتستقبل مسرعة الألعاب "إكسل" حالياً طلبات الشركات الناشئة الراغبة في توسيع نطاق أعمالها، وتأمين الوصول إلى الإشراف والتمويل والإرشاد الاستراتيجي. ويستمر استقبال الطلبات حتى 16 فبراير 2025.

نبذة عن شركة ميراك كابيتال:

ميراك كابيتال هي شركة استثمارية تركز على الفرص الواعدة في قطاع التقنية عبر مراحل نمو مختلفة وقطاعات متعددة. وترتكز ميراك كابيتال على قاعدة قوية من البحث والرؤى العميقة في مجال التقنية، ما يمكنها من البقاء في طليعة التوجهات التقنية لإيجاد الفرص الاستثمارية المناسبة والتي تنسجم مع مختلف مراحل التبني في عدة قطاعات محلياً وإقليمياً وعالمياً. كما تهدف الشركة الى إقامة شراكات مع قادة التحول التقني ودخول أسواق جديدة والاستفادة من فرص النمو والتطوير، انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن الابتكار وروح المبادرة هما الدعائم الأساسية لبناء مستقبلنا.

نبذة عن مجموعة ساڤي للألعاب الإلكترونية:

تأسست مجموعة ساڤي للألعاب الإلكترونية بهدف تعزيز النمو المستدام والابتكار في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة – مالك رأس مال المجموعة – تسعى ساڤي إلى استثمار رأس المال على المدى الطويل من خلال عمليات الاستحواذ، والاستثمارات، والمشاريع التجارية. من خلال توسيع محفظتها وتعزيز منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية، تساهم ساڤي في تشكيل مستقبل القطاع على المستوى العالمي. وباعتبارها الشركة الوطنية الرائدة في الألعاب والرياضات الإلكترونية، تواصل ساڤي العمل على تطوير المنظومة المحلية في هذا القطاع.

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