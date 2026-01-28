الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت مجموعة سافي للألعاب ونيوم عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تمكين الشركات السعودية الناشئة في قطاع الألعاب من الانتقال بسلاسة من مرحلة الاحتضان إلى مرحلة تسريع الأعمال، في إطار مبادرة مشتركة لتعزيز منظومة الألعاب المتكاملة في المملكة ودعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية ضمن رؤية السعودية 2030.

تأتي هذه الاتفاقية لتوحيد الجهود بين برنامج حاضنة أعمال "ناين66" التابع لسافي وبرنامج مسرّعة الأعمال "ليفل أب Level Up" التابع لنيوم، بما يتيح للشركات الناشئة المتخرجة من برنامج سافي الحصول على التدريب والموارد والدعم اللازم للانتقال بكفاءة إلى برنامج نيوم. ويعكس هذا التعاون بين سافي ونيوم التطور السريع لكلا البرنامجين، بما يسهم في بناء مسار أقوى لاستوديوهات الألعاب الواعدة للاستثمار.

وقد ساهم برنامج حاضنة الأعمال "ناين66" في دعم الاستوديوهات الناشئة للتحقق من النماذج الأولية، وبناء القدرات الأساسية، والاستعداد لجذب المستثمرين، بما يمكّنها من الانتقال إلى مراحل التطوير والتوسع التالية.

أما برنامج مسرّعة الأعمال "ليفل أب"، فيوفر التمويل والإرشاد لتحويل الاستوديوهات المحتضنة إلى شركات مستقلة وقابلة للاستدامة. ومنذ انطلاقه عام 2023، تطور البرنامج ليصبح منصة متعددة المراحل، حيث دعم أكثر من 45 شركة سعودية ناشئة، ونفذ 15 استثمارًا، وحقق نسبة بقاء 100%، متجاوزًا العديد من المعايير العالمية. وبفضل 17 شريكًا دوليًا يقدمون خدمات النشر والدعم، ساهم البرنامج في توفير أكثر من 170 وظيفة، وحقق إنجازًا تاريخيًا يتمثل في أول اتفاقية نشر دولية لشركة ألعاب سعودية ناشئة، بين استوديو "فاهي" للألعاب الإلكترونية وشركة نشر الألعاب البريطانية "كوالي".

وفي هذا الإطار، أكد عمرو صقر، كبير الإداريين في مجموعة سافي:

"مع استمرار النمو السريع لصناعة الألعاب في المملكة، نشهد تزايدًا في البرامج والمبادرات التي تهدف إلى دعم الاستوديوهات ورواد الأعمال الناشئين لبناء وتشغيل وتوسيع أعمالهم. هذا الزخم مشجع، والخطوة التالية هي تحقيق مزيد من التنسيق والتكامل بين هذه الجهود، لتكون رحلة الشركات الناشئة أكثر وضوحًا وسلاسة في الحصول على الدعم اللازم. وهذا هو جوهر شراكتنا مع نيوم، ونتطلع للعمل مع الفريق لمواصلة تمكين الاستوديوهات ومطوري الألعاب السعوديين."

من جانبه، قال توبي إيفان-جونز، المدير التنفيذي ورئيس قسم الألعاب الإلكترونية في نيوم:

"نفخر بدورنا في تطوير منظومة الألعاب في المملكة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية. فمن تحفيز الاهتمام لدى الطلاب في المدارس الثانوية، وصولًا إلى الاستثمار في الاستوديوهات الناشئة عبر برنامج مسرّعة الأعمال "ليفل أب" يسعدنا أن نشهد بروز ملامح صناعة مستقلة وقابلة للاستدامة. نتشارك مع مجموعة سافي رؤية موحدة بأن تعزيز التنسيق في رحلة الشركات الناشئة سيحقق فوائد واسعة، خاصة لمطوري الألعاب الشباب الذين نحرص على دعمهم. ونتطلع إلى المضي قدمًا في هذا التعاون".

للمزيد من المعلومات حول البرامج:

برنامج حاضنة الأعمال "ناين66": www.savvyacademy.sa/savvy-incubator-program/

مسرّعة الأعمال "ليفل أب": www.neomlevelup.game

نبذة عن مجموعة سافي للألعاب

تأسست مجموعة سافي بهدف تعزيز النمو المستدام والابتكار في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة – مالك رأس مال المجموعة – تسعى سافي إلى استثمار رأس المال على المدى الطويل من خلال عمليات الاستحواذ، والاستثمارات، والمشاريع التجارية. من خلال توسيع محفظتها وتعزيز منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية، تساهم سافي في تشكيل مستقبل القطاع على المستوى العالمي. وباعتبارها الشركة الوطنية الرائدة في الألعاب والرياضات الإلكترونية، تواصل سافي العمل على تطوير المنظومة المحلية في هذا القطاع.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني media@savvygames.com أو زيارة الموقع الإلكتروني www.savvygames.com.

نبذة عن نيوم

تمثل نيوم حافزًا للتقدم البشري وتجسد رؤية لمستقبل جديد. تقع في شمال غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر، ويتم بناؤها من الصفر لتكون مختبرًا حيًا يوجه فيه الابتكار ملامح المستقبل. وستكون نيوم وجهة ومركزًا للأشخاص الطموحين الساعين إلى ابتكار نموذج جديد للحياة العصرية، وإنشاء أعمال مزدهرة، وإعادة تعريف مفهوم الاستدامة البيئية.

ستضم نيوم مدنًا وموانئ ومناطق أعمال مترابطة وذكية، ومراكز أبحاث، ومرافق رياضية وترفيهية، ووجهات سياحية. وباعتبارها مركزًا عالميًا للابتكار، ستجذب نيوم رواد الأعمال وقادة الشركات لابتكار وتطوير التقنيات وتحويل الأفكار إلى مشاريع رائدة بطرق غير مسبوقة. وسيجسد سكان نيوم روحًا عالمية وثقافة تقوم على الاستكشاف والمخاطرة والتنوع.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني media@neom.com أو زيارة الموقع الإلكتروني www.neom.com وwww.neom.com/en-us/newsroom.

