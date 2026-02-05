الرياض: أعلنت مجموعة سافي للألعاب، الشركة الرائدة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الفيصل لإطلاق برنامج متخصص في تصميم الألعاب، بهدف دعم المواهب السعودية وتأهيلها للمشاركة الفاعلة في صناعة الألعاب التي تشهد نمواً متسارعاً في المملكة.

سيتم تقديم البرنامج من خلال شراكة بين جامعة الفيصل وأكاديمية سافي والتي تعتمد على تكامل الخبرات الأكاديمية والصناعية بين الطرفين، بما يشمل تطوير المحتوى التعليمي، وتبادل الخبرات المتخصصة، ودعم تحديث مرافق التدريب عبر تجهيزات تقنية متقدمة وتطوير المختبرات. وستتولى جامعة الفيصل الإشراف الأكاديمي العام على البرنامج وتجربة الطلبة، على أن تبدأ الدفعة الأولى خلال العام الأكاديمي 2026.

وفي هذا السياق، أفاد ماجد المهنّا، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة سافي: "تمثل شراكتنا مع جامعة الفيصل خطوة مهمة أخرى نحو بناء جيل من الكفاءات السعودية القادرة على المنافسة في صناعة الألعاب. ومن خلال أكاديمية سافي، نعمل على توفير مسارات تعليمية متقدمة تفتح أمام الطلاب فرصاً مهنية واعدة، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية ورؤية 2030 لجعل المملكة مركزاً عالمياً للألعاب."

من جهتها، صرّحت صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة، مها بنت مشاري بن عبدالعزيز آل سعود نائبة رئيس الجامعة للعلاقات الخارجية والتنمية: "تلتزم جامعة الفيصل بالتميز الأكاديمي وإعداد الطلاب لمسارات مهنية مؤثرة في المجالات الجديدة والناشئة. سيمكننا التعاون مع مجموعة سافي من تقديم دعم مباشر لطلابنا من قبل شركة رائدة عالمياً في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية، ومنحهم فرصاً عملية تؤهلهم للنجاح في هذه الصناعة المتنامية."

وتأتي هذه الشراكة امتداداً لجهود أكاديمية سافي في التعاون مع الجامعات الرائدة في المملكة، بما يعكس التزام المجموعة برعاية الجيل القادم من المواهب السعودية وتعزيز القدرات المحلية في تطوير الألعاب.

نبذة عن مجموعة سافي للألعاب

تأسست مجموعة سافي بهدف تعزيز النمو المستدام والابتكار في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة – مالك رأس مال المجموعة – تسعى سافي إلى استثمار رأس المال على المدى الطويل من خلال عمليات الاستحواذ، والاستثمارات، والمشاريع التجارية. من خلال توسيع محفظتها وتعزيز منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية، تساهم سافي في تشكيل مستقبل القطاع على المستوى العالمي. وباعتبارها الشركة الوطنية الرائدة في الألعاب والرياضات الإلكترونية، تواصل سافي العمل على تطوير المنظومة المحلية في هذا القطاع.

نبذة عن جامعة الفيصل

تأسست جامعة الفيصل عام 2002، وتعد من أبرز الجامعات الخاصة في الرياض، حيث تتميز بريادتها الأكاديمية، والبحوث متعددة التخصصات، والابتكار. تقدم الجامعة برامج متقدمة في الهندسة، وإدارة الأعمال، والطب،والصيدلة،والقانون والعلاقات الدولية، والعلوم الإنسانية، بهدف إعداد الطلاب ليكونوا مساهمين فاعلين في مسيرة التحول الاجتماعي والاقتصادي للمملكة. وبفضل رؤيتها العالمية وتركيزها على تطوير الكفاءات المستقبلية، تؤدي جامعة الفيصل دورًا محوريًا في تحقيق أهداف المملكة لتعزيز المعرفة والإبداع والنمو.

