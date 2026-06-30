أعلنت مجموعة سافي للألعاب ("سافي") عن توقيع مذكرتي تفاهم مع كلٍ من Genvid Holdings وMassive Studios، بهدف تمكين استوديوهات الألعاب في السعودية، ومطوري الألعاب المستقلين، والجامعات، من الوصول إلى أحدث أدوات ومنصات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في التطوير الإبداعي، وإنتاج محتوى الألعاب، والمشاهد السينمائية، والتسويق.

وتهدف هذه الشراكات إلى تعزيز منظومة الألعاب المحلية من خلال إتاحة تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، إلى جانب دعم تنمية المواهب الوطنية في قطاع يشهد نمواً متسارعاً، وذلك عبر مبادرات تدريبية متخصصة، وبرامج للإرشاد المهني، وموارد تعليمية متقدمة تستند إلى المنصات والبنية التحتية التي توفرها كل من Genvid Holdings وMassive Studios.

وبموجب هذه الاتفاقيات، ستعمل سافي على دعم الشريكين في تعزيز حضورهما داخل المملكة، وبناء شراكات فعالة مع مطوري الألعاب والجامعات المحلية، فضلاً عن تسهيل الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي وبرامج التدريب المرتبطة بها.

وتُعد Genvid Holdings شركة أمريكية متخصصة في تكنولوجيا الإعلام، تقوم بتطوير منصة Genvid Studio-Grade، وهي أول بيئة عمل مؤسسية للذكاء الاصطناعي مصممة للإنتاج واسع النطاق في مجالات الألعاب، والأفلام، والتلفزيون. كما يعتمد نظام تتبع المنشأ (Provenance) لديها على توثيق جميع المدخلات المستخدمة والتحقق من مصادر المحتوى المُنتَج، بما يضمن الاعتماد على نماذج وأصول ومحتوى معتمد من قبل المستخدم. وقد تعاونت الشركة مع عدد من كبرى الشركات العالمية، من بينها Konami وBandai Namco وWarner Bros. Games، وقدمت تجارب تفاعلية مبتكرة في مجال الألعاب والسرد القصصي، تتيح للاعبين والمجتمع التأثير في سير الأحداث داخل اللعبة، وذلك عبر علامات تجارية بارزة مثل DC، وSILENT HILL وThe Walking Dead وPAC-MAN.

أما Massive Studios فهي شركة متخصصة في الإنتاج وخدمات الإنتاج المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتعمل على تطوير السرديات البصرية والقصص الرقمية، بدءاً من الأفلام والمقاطع الترويجية (Trailers)، وصولاً إلى ألعاب الفيديو والرسوم المتحركة والإعلانات. كما تلتزم الشركة بتطبيق أفضل الممارسات الأخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع التركيز على حماية الملكية الفكرية واستخدام بيانات تم الحصول عليها بشكل أخلاقي في تدريب نماذجها وأدواتها.

وبهذه المناسبة، صرحت د. نيكا نور، النائب الأول للرئيس ورئيسة تطوير الأعمال الدولية في سافي:

"ستكون المرحلة المقبلة من تطوير الألعاب والترفيه من نصيب المبدعين القادرين على تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي للابتكار والتوسع بطرق غير مسبوقة. ومن خلال هذه الشراكات، نعمل على بناء الأساس للجيل القادم من تطوير الألعاب في السعودية، عبر تمكين المطورين بأدوات متقدمة تدفع حدود السرد القصصي وتطور أساليب اللعب، مع تعزيز قدرة الفرق الإبداعية على تقديم تجارب استثنائية للاعبين حول العالم".

ومن جانبه، صرّح جاكوب نافوك، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Genvid Holdings:

"تمثل المملكة العربية السعودية محوراً مستقبلياً لتطوير المحتوى الإعلامي، وتلعب مجموعة سافي للألعاب دوراً محورياً في قيادة هذا النمو المتسارع، ليس فقط في قطاع الألعاب، بل في صناعة الترفيه بشكل عام. وستُسهم منصتنا للذكاء الاصطناعي – المعتمدة لدى كبرى الشركات العالمية – في تمكين الاستوديوهات في المنطقة من تطوير منتجات مبتكرة، وتعزيز ريادتها في هذا العصر الجديد. ويسعدنا العمل مع سافي للتواصل المباشر مع المنظومة المحلية وتمكين نجاحها".

كما علّق رضا سيكسو صفائي، المؤسس المشارك في Massive Studios، قائلاً:

"نمتلك خبرة متميزة في تطوير المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مع تحقيق التوازن بين الابتكار التقني والإبداع البشري، واحترام حقوق الملكية الفكرية. ونتطلع إلى نقل هذه الخبرات إلى المطورين والمبدعين في المملكة، لدعم بناء القدرات المحلية واستكشاف فرص التعاون المستقبلية".

وتندرج هذه الشراكات ضمن أولويات سافي الاستراتيجية لدعم بناء منظومة الألعاب في السعودية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي تستهدف تنمية المواهب وتطوير القدرات في مجالات تطوير ونشر الألعاب.

نبذة عن مجموعة سافي:

تأسست مجموعة سافي بهدف تعزيز النمو المستدام والابتكار في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. وبدعم من صندوق الاستثمارات العامة – مالك رأس مال المجموعة – تسعى سافي إلى استثمار رأس المال على المدى الطويل من خلال عمليات الاستحواذ، والاستثمارات، والمشاريع التجارية. من خلال توسيع محفظتها وتعزيز منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية، تساهم سافي في تشكيل مستقبل القطاع على المستوى العالمي. وباعتبارها الشركة الوطنية الرائدة في الألعاب والرياضات الإلكترونية، تواصل سافي العمل على تطوير المنظومة المحلية في هذا القطاع.

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نبذة عن Genvid Holdings:

تقدم شركة Genvid منصة (Genvid Studio-Grade) للذكاء الاصطناعي، والتي تُعد من أفضل الحلول المؤسسية عالمياً لاستوديوهات الألعاب والأفلام والتلفزيون التي تنتج محتوى طويل باستخدام الذكاء الاصطناعي. وقد فازت الشركة مؤخراً بجائزة (Emmy) عن عمل (SILENT HILL: Ascension)، كما أنتجت العديد من الألعاب والسلاسل التفاعلية الحائزة على جوائز، من بينها (The Walking Dead: Last Mile) الحائزة على جائزة (Webby)، بالإضافة إلى (Rival Peak) و(PAC-MAN Community). وأحدث إنتاجاتها هو (DC Heroes United) المتوفر عبر متاجر التطبيقات ومتجر(Epic Games). كما يمكن مشاهدة الحلقات السابقة عبر منصة (Tubi).

نبذة عن Massive Studios:

تُعيد Massive Studios تعريف مفهوم السرد القصصي من خلال الدمج المدروس بين القيادة الإبداعية البشرية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتؤمن الشركة بأن الذكاء الاصطناعي أداة قوية وليس بديلاً عن الإنسان، وأنه يحتاج إلى اللمسة البشرية لتحقيق إمكاناته الكاملة. ويقود الشركة نخبة من صناع الأفلام والكتاب والمنتجين والمصممين وفناني الذكاء الاصطناعي الحائزين على جوائز، حيث تقدم أعمالاً سينمائية مؤثرة عبر الأفلام والتلفزيون والرسوم المتحركة والمحتوى الإعلاني. ومن خلال الجمع بين الحرفية الإبداعية الرفيعة وسير العمل المتقدم للذكاء الاصطناعي، تقدم الشركة إنتاجاً يتميز بالحجم والاتساق دون التفريط في البعد الإنساني، مؤكدة أن الإبداع الحقيقي لا شيء فيه اصطناعي.

-انتهى-

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