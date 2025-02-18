هانغتشو، الصين: أعلنت اليوم شركة زيكر للتكنولوجيا الذكية القابضة المحدودة ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited ("مجموعة زيكر" أو "الشركة") (المدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز ZK)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المركبات الفاخرة التي تعمل بالطاقة الجديدة، عن إتمام معاملات التكامل الاستراتيجي مع كيانات جيلي والتي سبق أن تمّ الإعلان عنها في 14 نوفمبر 2024. وأصبحت Lynk & Co عقب إتمام هذه المعاملات المؤسسة غير المباشرة التابعة لـ"الشركة" وغير المملوكة بالكامل منها.

ويشار إلى أنّ المصطلحات الإنجليزية المكتوبة بأحرف كبيرة والتي لم يتمّ تعريفها هنا تحمل المعنى ذاته المحدد في النموذج6-K المودع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات في ما يتعلق بمعاملات التكامل الاستراتيجي في 14 نوفمبر 2024.

حول مجموعة زيكر

تعدّ مجموعة زيكر التابعة لمجموعة جيلي القابضة، ومقرّها مقاطعة تشجيانغ الصينية، مجموعة رائدة عالمياً في مجال المركبات الكهربائية الفاخرة الجديدة. وتسعى المجموعة من خلال علامتيLynk & Co وZeekr إلى إنشاء منظومة متكاملة قائمة على الابتكار، كما تستخدم أحدث مرافقها وخبراتها الدولية لتطوير أنظمة برمجيات خاصة وسلسلة توريد لأنظمة نقل الحركة والمركبات الكهربائية. تتبنّى مجموعة زيكر قيم المساواة والتنوع والاستدامة، وتطمح لترسيخ مكانتها كمزوّد عالمي لحلول النقل الكهربائي الجديدة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: https://ir.zeekrlife.com/.

بيان الملاذ الآمن

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