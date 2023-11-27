•مذكرة التفاهم تفتح آفاق جديدة للتعاون ودفع الاستثمارات التقنية

•يهدف هذا التعاون إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 لعقد الشراكات الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا وبناء اقتصاد متنوع ومستدام



الرياض: أعلنت مجموعة روشن، المطور العقاري الوطني الرائد في المملكة العربية السعودية وأحد المشاريع الكبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع "مجموعة تسانغز القابضة المحدودة" و"هونغ كونغ أمباسادورز كلوب". ويمثل هذا الاتفاق خطوة كبيرة نحو تعزيز فرص التعاون بين المجموعتين في مجال الاستثمارات التقنية. وقع هذه المذكرة كلاً من رئيس إدارة الاستراتجية والشؤون المؤسسية بالمجموعة، ياسين قطان، ورئيس مجلس إدارة "مجموعة تسانغز" والمؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة "هونغ كونغ أمباسادورز كلوب المحدودة"(HKAC) ، باتريك تسانغ.

وصرح الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن، ديفيد جروفر، قائلاً: " يجسد تعاوننا مع مجموعة تسانغز وهونغ كونغ أمباسادورز كلوب المحدودة التزامنا بالمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لعقد الشراكات الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا وبناء اقتصاد متنوع مستدام، حيث أن الاستثمار في التكنولوجيا والتقنية من أكثر أدوات الاستثمار مرونة وقدرة على مواجهة التغيرات. وتُعد مذكرة التفاهم هذه علامةً فارقة في مسيرة مجموعة روشن التي تسعى بدورها إلى تعزيز معدلات النمو والنهضة التي نشهدها الآن في المملكة، وتعاوننا مع مجموعة تسانغز ينطلق من أهمية المجموعة في هونغ كونغ، التي تعد مركزاً للاستثمار التكنولوجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ونحن نسعى إلى لعب دور محوري في تحول المملكة إلى مركز عالمي للتكنولوجيا على الصعيد الإقليمي، ونتطلع لمشاهدة العالم من حولنا أكثر ترابطاً ".

وعبر باتريك تسانغ، رئيس مجموعة "تسانغز"، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة هونغ كونغ امباسودر كلوب (HKAC) عن امتنانه بهذه الاتفاقية قائلاً: "نحن ممتنون وفخورون بتوقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة روشن المرموقة، وهي خطوة متواضعة نحو تعميق علاقات هونغ كونغ مع المملكة العربية السعودية، فالمملكة العربية السعودية داعم قوي لمبادرة الحزام والطريق، ورحلة الألف ميل تبدأ بخطوة أولى كما يقال. نحن في مجموعة تسانغز نحظى بعلاقات وطيدة مع منطقة الخليج العربي ونقدر المساعي المبذولة نحو تنويع الاستثمارات في هذه المنطقة، لذلك نحن أيضاً متفائلون برؤية السعودية 2030، والخطة العامة التي تهدف الى تحويل الاقتصاد السعودي إلى نظام متنوع يرتكز على التكنولوجيا والتحول الرقمي، مما يخلق فرص عمل للمواطنين السعوديين وفرص للاستثمار في هونغ كونغ".

تركز مذكرة التفاهم في جوهرها على إنشاء جسر بين مجموعة "روشن" ومجموعة "تسانغز" ومقرها الرئيس في هونغ كونغ كونها بوابة سوق محورية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن المتوقع أن تقدم هذه الشراكة فرصاً كبيرة في مجال التكنولوجيا لكلا المجموعتين، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون والمساهمة في دعم الابتكار وجهود تنويع الاقتصاد تماشيا مع رؤية السعودية 2030.

تعد مجموعة "تسانغز" شركة عائلية عالمية تركز على الابتكار وتعمل كجسر بين الشرق والغرب. وتلتزم المجموعة بالاستثمار في الفرص العالمية التي تحدث تأثيراً إيجابياً وتحقق نتائج ذات أثر ملموس في هونغ كونغ وآسيا وخارجهما. أما "هونغ كونغ أمباسادورز كلوب المحدودة"(HKAC) ، فهي مؤسسة تجمع المستثمرين والمهنيين من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعميق العلاقات وبناء الروابط والمشاركة في مناقشات رفيعة المستوى مع الشخصيات الرائدة في هونغ كونغ.

تعكس شراكة "روشن" مع "مجموعة تسانغ" و"هونغ كونغ أمباسادورز كلوب" التزامها ببناء شراكات استراتيجية مع كيانات عالمية مرموقة، مما يعزز التزامها بمبادئ الثقة والنزاهة والمسؤولية والفرص والتمكين. كما تعد هذه الشراكة تأكيداً على جهود "روشن" المستمرة في المساهمة في تحسين جودة الحياة داخل مجتمعاتها المتكاملة وخارجها.

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نبذة عن مجموعة روشن:

تُعد مجموعة "روشن" المطوّر العقاري مُتعدد الأصول والأكثر موثوقية في المملكة العربية السعودية، وهي أحد المشاريع الكبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة

تعمل "روشن" من خلال مشاريعها السكنية المتكاملة والمؤنسنة، المُصَمَّمَة وفق معايير عالية الجودة، مستلهمة من التراث السعودي الأصيل، وملبّية لتطلعات المجتمع السعودي، على تقديم تجربة عيش فريدة في المملكة، حيث تقدم عبر مجتمعاتها المُبتَكَرة والمستدامة، أسلوبًا جديدًا للحياة، مبني على مفهوم المجتمعات السكنية المتكاملة والُمعَزَّزَة بمرافق للمشاة، والمليئة بوسائل الراحة والمساحات الخضراء المفتوحة، والمرافق الرياضية، والمسارات المُخصصة للدراجات، بما يشجّع على تبنّي نمط حياة صحي، ويُعزّز التفاعل بين السكان، كما تدعم "روشن" جهود المملكة في زيادة نسبة تملّك الوحدات السكنية، إذ تعمل على توسيع نشاطها من خلال إنشاء مجتمعات سكنية على مساحة تزيد عن 200 مليون متر مربع، حيث أطلقت المجموعة مشروع "سدرة"، أول مجتمع من مجتمعات "روشن" السكنية في شمال مدينة الرياض على مساحة تبلغ 35 مليون متر مربع في عام 2021، وتمكّنت من تسليم الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع “سدرة” قبل سنتين من موعد التسليم المحدد حسب خطة التنفيذ، لتصبح بذلك أول مشروع ضخم في المملكة يُسلَّم للعملاء، وواصلت المجموعة إطلاق مشاريعها السكنية، حيث أطلقت مشروع "العروس" في مدينة جدة، على مساحة تمتد إلى 4 ملايين متر مربع، كما أعلنت مؤخرًا عن إطلاق مشروعين آخرين، وهما: مشروع "وارفة" في مدينة الرياض، والذي يمتد على مساحة 1.4 مليون متر مربع، ومشروع "الفلوة" في مدينة الأحساء على مساحة 10.8 مليون متر مربع.

وتستهدف "روشن"، بحلول عام 2030، إنشاء أكثر من 400,000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 1000 مدرسة، وأكثر من 700 مسجد.

وأعلنت مجموعة روشن المطور العقاري الوطني مؤخراً عن إطلاق مشروع "مرافي" شمال محافظة جدة، والذي يعتبر أحد أضخم المشاريع متعددة الاستخدامات والذي يتسع لأكثر من 130.000 نسمة ويشتمل على قناة مائية صناعية تمتد لمسافة 11 كم.

وانطلاقًا من دورها بصفتها المطور العقاري مُتعدد الأصول الرائد وطنيًا، تتبنّى "روشن" نهجًا مُستدامًا في مشاريعها السكنية، المتكاملة والمؤنسنة، لتحقيق التميز المؤسسي، وبناء شراكات نوعية ذات قيمة مُضافة مع جهات عالمية المستوى، لإرساء معايير جديدة للتنمية الشاملة كما سميت مجموعة روشن “أفضل مطور عقاري في دول مجلس التعاون الخليجي” ضمن قائمة مجلة" كونستركشن ويك الشرق الأوسط" لأفضل 50 مطوراً خليجياً لعام 2023.