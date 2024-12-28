يمتد مجتمع "المنار" على مساحة 21 مليون متر مربع ويوفر أكثر من 33 ألف وحدة سكنية

يمثّل وضع حجر الأساس في مجتمع "المنار" إنجازاً بارزاً يعكس التزام مجموعة "روشن" بالمساهمة في رفع جودة الحياة في جميع أنحاء المملكة

الرياض: تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، أقامت مجموعة "روشن"، المطور العقاري الرائد متعدد الأصول في المملكة العربية السعودية، وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، حفل وضع حجر الأساس لمجتمع "المنار"، أول مجتمع سكني متكامل لمجموعة "روشن" في مكة المكرمة، والذي أقيم في موقع المشروع بحضور معالي أمين العاصمة المقدسة، أ. مساعد الداود، وسعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، م. صالح الرشيد، وسعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، م. عبدالله الحماد، والرئيس التنفيذي المكلف لـمجموعة روشن، د. خالد جوهروعدد من الشخصيات البارزة في القطاعين العام والخاص .كما أتيحت الفرصة للحاضرين خلال الحفل للتجول في فلل العرض والتعرف على النماذج المختلفة للوحدات السكنية التي يوفرها المجتمع، لتضيف المجموعة إنجازاً جديداً في رحلتها المستمرة لإعادة تشكيل المشهد الحضري والمساهمة في رفع جودة الحياة في المملكة.

يمتد مجتمع "المنار" على مساحة 21 مليون متر مربع ليوفر أكثر من 33 ألف وحدة سكنية بتصاميم عصرية. ويعكس تصميم مجتمع "المنار" نهج "مجموعة روشن" الذي يتمحور حول الإنسان، ويخلق بيئة مستدامة ونابضة بالحياة تتناغم مع الطبيعة والمساحات الخضراء وتتميز بسهولة الوصول إلى المرافق والخدمات المتكاملة في المجتمع، بما في ذلك المدارس والمساجد ومراكز التسوق ومراكز الرعاية الصحية، بالإضافة إلى "الشوارع الحيوية" والمساحات المفتوحة والمناطق الترفيهية، مما يعزز الترابط المجتمعي والشعور بالانتماء للمكان.

يتميز مجتمع "المنار" بموقعه الاستراتيجي داخل حد الحرم ويبعد 20 دقيقة فقط عن المسجد الحرام وأقل من ساعة عن مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ودقيقتين عن بوابة مكة الغربية. كما يتميز مجتمع "المنار" بتصميمه الفريد المستوحى من تراث المنطقة، حيث تم تصميم وحداته السكنية لتعكس سمات الطراز المعماري للمنطقة باستخدام مواد البناء الحديثة وطرق البناء العصرية، ليكون "المنار" وجهة فريدة من نوعها.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي المكلف لمجموعة روشن، الدكتور خالد جوهر: "يمتد مشروع المنار على مساحة تزيد عن 21 مليون متر مربع، ويوفر أكثر من 33,000 وحدة سكنية، إلى جانب أكثر من 150 مرفقاً لتلبية احتياجات سكانه. ويمثّل مجتمع المنار خطوة محورية لخلق بيئة سكنية متكاملة داخل مكة المكرمة، على بُعد 20 دقيقة فقط من المسجد الحرام. ونحن في مجموعة روشن نلتزم بالارتقاء بجودة الحياة والمساهمة في إعادة تشكيل المشهد الحضري في مكة المكرمة".

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