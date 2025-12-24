تقدّم حالياً ما يزيد على 60 سهماً إقليمياً في العقود مقابل الفروقات والمؤشرات الخاصة التي تتبّع أسواق دبي وأبوظبي.

أعلنت مجموعة روسترو (www.rostro.com)، المجموعة العالمية المتخصصة في التكنولوجيا المالية والخدمات المالية المتنوعة، عن حصولها على ترخيص من الفئة الخامسة من هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، في خطوة مهمة لتعزيز التزامها طويل الأمد برسم الملامح المستقبلية للمنظومة المالية في الدولة.

وتواصل منظومة التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات توسعها بوتيرة غير مسبوقة مدعومة باللوائح التنظيمية المتطورة وزيادة إقبال المستثمرين والمبادرات الحكومية الجريئة. وتُشير التقارير الصادرة مؤخراً عن جهات مثل جمعية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتكنولوجيا المالية وماغنيت إلى أنّ دولة الإمارات تستقطب بشكل مستمر ما يزيد على 40-45% من إجمالي الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة، ما يُعزز مكانتها كمركز رائد للتكنولوجيا المالية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المتوقع أن ينمو القطاع في دولة الإمارات مستقبلاً بمعدل سنوي مركب يزيد على 20% خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعاً بارتفاع نسب تبني حلول المدفوعات الرقمية والتوسع السريع في خدمات تكنولوجيا الثروات والوساطة الرقمية، فضلاً عن التحسينات التنظيمية المستمرة التي تعتمدها جهات مثل هيئة الأوراق المالية والسلع وأبوظبي العالمي. وبفضل هذا الزخم، تتمتع دولة الإمارات بجميع المقومات لترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً إقليمياً للابتكار وتكوين رأس المال والتحول الرقمي المالي.

وفي ضوء ما تبذله هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات من جهودٍ لتعزيز الرقابة والارتقاء بمعايير القطاع، تؤكد هذه الموافقة مكانة مجموعة روسترو كجهة فاعلة موثوقة وملتزمة باللوائح في المشهد المالي الإماراتي المتنامي. كما تسمح للمجموعة بالعمل بما ينسجم مع المتطلبات المعتمدة في دولة الإمارات من حيث الشفافية وحماية المستثمرين والمساهمة المسؤولة في السوق.

ويتولى قيادة المجموعة، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، رئيسها التنفيذي مايكل أيريس، الذي يتمتع بخبرة واسعة في قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة. وفي سياق تعليقه على حصول المجموعة على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع، أكّد أيريس بأنّ دبي وأبوظبي تتطوران بوتيرة غير مسبوقة نحو منظومة مالية مستقبلية استثنائية.

وقال: "تنظر مجموعة روسترو إلى دولة الإمارات بوصفها أحد أكثر المراكز المالية تطلعاً للمستقبل، والتي ستضاهي خلال وقت قصير مراكز رائدة مثل لندن وسنغافورة ونيويورك. ويُرسخ حصولنا على هذا الترخيص انسجام رسالتنا مع رؤية الدولة الرامية إلى بناء منظومة مالية قوية مدعومة بالمؤسسات والحلول التكنولوجية، فضلاً عن تعزيز مساهمتنا في كتابة الفصل المقبل من رحلتها نحو النمو".

وتستند هيكلية مجموعة روسترو على محفظة متعددة العلامات، ما يُعزز من قدرتها على خدمة شريحة متنوعة من المستثمرين من خلال منظومة عالمية موحدة. وفي هذا الصدد، تقدم علامة سكوب برايم التابعة للمجموعة الدعم للعملاء المؤسسيين من خلال محفظة من البنى التحتية الرائدة في مجال التداول، بينما توفر علامة سكوب ماركتس للعملاء الأفراد إمكانية الوصول السلس إلى فرص التداول والاستثمار العالمية.

وتوسعت عروض منتجات مجموعة روسترو خلال الأعوام القليلة الماضية لتشمل إمكانية الاستفادة مما يزيد على 60 سهماً إقليمياً في العقود مقابل الفروقات، فضلاً عن تطوير مؤشرات خاصة بها للعقود مقابل الفروقات لمتابعة أداء أسواق الأسهم في دبي وأبوظبي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المجموعة طوّرت بالفعل علاقاتها المصرفية المحلية. كما بدأت شركة سكوب برايم التابعة لها بتقديم باقة من خدمات الوساطة المتميزة متعددة الأصول للمؤسسات المالية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، في حين توفر شركة سكوب ماركتس مختلف أنواع الحسابات المقومة بالعديد من العملات، بما فيها الدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي.

لمحة حول مجموعة روسترو:

تضم مجموعة روسترو عدداً من شركات التكنولوجيا المالية المختصة في توفير الحلول المالية المتنوعة. وتُشغّل المجموعة، التي تأسست عام 2021، العديد من علامات الوساطة، وتستثمر في شركات التكنولوجيا المالية، كما أطلقت مؤسسة روسترو. وتُقدم المجموعة، التي تأسست على يد روجر هامبري ويقودها مايكل أيريس، محفظة واسعة من المنتجات والخدمات المالية في جميع أنحاء العالم.

-انتهى-

#بياناتشركات