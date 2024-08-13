الإمارات العربية المتحدة: يسر شركة ذا فيرست جروب للضيافة، التابعة لمجموعة ذا فيرست جروب، المطور الرائد للفنادق في دبي، أن تعلن عن تعيين نيك باتمور مديرًا إداريًا لفندق سيل في دبي مارينا. بفضل مسيرته المهنية الممتدة لأكثر من 25 عامًا في صناعة الضيافة، يجلب باتمور ثروة من الخبرة والمهارة إلى منصبه الجديد في فندق سيل، أطول فندق في العالم. هذه التحفة المعمارية تُعتبر أحدث إضافة متألقة إلى أفق مارينا دبي الشهير عالميًا، وأكبر وأفخم مشروع لشركة ذا فيرست جروب حتى الآن.

سيشرف باتمور في منصبه الجديد كمدير إداري لفندق سيل، على جميع عمليات الإدارية في الفندق لتحقيق أقصى درجات الربحية مع ضمان تقديم تجربة استثنائية لكل ضيف من لحظة تسجيل الوصول وحتى تسجيل المغادرة. سيركز باتمور على تعزيز بيئة عمل إيجابية، وتطوير فريق العمل والموظفين، وضمان تقديم أعلى معايير الجودة والخدمة في الفندق. ستكون قيادته حاسمة في دفع رؤية الفندق ورسالته لتحقيق نتائج متميزة وإرضاء جميع النزلاء والضيوف.

باتمور هو قائد مدفوع بالنتائج، يتمتع بفهم شامل لصناعة الضيافة المحلية. خبرته السابقة كمدير فندق جي دبليو ماريوت ماركيز دبي، بالإضافة إلى مناصب قيادية مهمة في مؤسسات مرموقة مثل فندق أتلانتس ذا بالم دبي، وفندق ون آند أونلي كيب تاون، تُظهر قدرته على تحقيق النجاح والابتكار في بيئات رفيعة المستوى. تشمل خبرته الواسعة العمل مع طهاة مشهورين مثل نوبو ماتسوهيسا، غوردون رامزي، أتول كوتشار، وروبن ريفيل. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك خبرة في إدارة العمليات في بعض الفنادق ذات الحجم الأكبر في العالم. كما أن قدرته على تحديد احتياجات التدريب ومقاييس الأداء كانت مفيدة في تحقيق رضا الضيوف العالي.

صرح أبو ديميرتاس، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في شركة ذا فيرست جروب للضيافة، قائلاً: "يسعدنا أن نرحب بانضمام نيك باتمور إلى فريق سيل، إن تميزه الاستراتيجي وخبرته التشغيلية والتزامه بإرضاء الضيوف تجعله القائد المثالي لفندق سيل. لا شك أن تفكيره الإبداعي وقدرته على نقل الأفكار القيمة سيلهم الفريق ويدفعه نحو آفاق جديدة من النجاح."

وبجانب إنجازاته المهنية، يُعرف باتمور بروحه التنافسية، حيث شارك في سلسلة سباقات الترايثلون وفعاليات الرجل الحديدي. إن هذا التصميم والدافع هما من الصفات التي يجلبها إلى حياته المهنية، مما يلهم من حوله للسعي إلى التميز.

نبذة عن ذا فيرست جروب:

نجحت ذا فيرست جروب، على مدار العقدين الماضيين، في اكتساب سمعة جيّدة وشهرة كواحدة من أبرز شركات الإبداع الرائدة في قطاع الضيافة، لا سيّما أنّها تقدّم فرصًا استثمارية غير مسبوقة للعملاء والشركاء كما وتجارب استثنائية لا تُنسى لنزلاء الفنادق ومحبّي الترفيه. ولتعزيز سمعتها كشركة رائدة في توفير حلول الضيافة الشاملة في المنطقة، تدير ذا فيرست جروب مجموعة أصول متنوّعة وعالية القيمة تتراوح من الفنادق والمساكن الراقية الحائزة على جوائز إلى العلامات التجارية المبتكرة للأطعمة والمشروبات وعروض نمط الحياة. وقد سمح لنا نهجنا الرائد والملهم لإدارة أصول الفنادق والضيافة بأن نصبح شريكًا موثوقًا لعدد من العلامات التجارية العالمية الرائدة في القطاع.

للمزيد من المعلومات حول ذا فيرست جروب، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.thefirstgroup.com

نبذة عن سيل:

سيل، أطول فندق في العالم، هو أحدث أيقونة تزين أفق دبي مارينا الشهير عالميًا. يرتفع 365 مترًا فوق الممرات المائية المتلألئة في المارينا، ويوفر إطلالات بانورامية على الخليج العربي وساحل دبي. باعتباره المشروع الرائد لشركة ذا فيرست جروب، يضم سيل 1004 غرفة وجناحًا، ومنافذ عديدة للمأكولات والمشروبات مميزة بإطلالات مذهلة مع رؤية واضحة ب 360 درجة ومسبح لا متناهي. قامت شركة NORR Group المعمارية الحائزة على جوائز عدة، بتصميم فندق سيل وقد حصد بالفعل جوائز مرموقة في، بما في ذلك جوائز العقارات الدولية لعام 2019 لأفضل هندسة معمارية للفنادق الدولية وأفضل هندسة معمارية للفنادق في العالم العربي. هذا التقدير الدولي يثبت أن سيل هو مشروع تطويري بارز ورمز للإبداع في صناعة الضيافة.

لمعرفة المزيد عن هذا الرمز العالمي، تفضل بزيارة www.thefirstgroup.com

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