برج مؤلف من 52 طابقاً يضم استوديوهات وشققاً مفروشة بغرفة نوم واحدة وغرفتَي وثلاث غرف نوم

تم بيع كافة الوحدات التي طُرحت في المرحلة الأولى فيما تم إطلاق المرحلة الثانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يسرّ مجموعة ديفمارك الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية لبيع المشاريع العقارية والتسويق لها في الإمارات العربية المتحدة، ومجموعة الاستثمار (أي جي أو) المتخصّصة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري والتي تتّخذ من دبي مقراً لها، الإعلان عن بيع كافة وحدات مشروع سوسايتي هاوس التي تم طرحها في المرحلة الأولى، وهو عبارة عن برج سكني مؤلف من 52 طابقاً في داون تاون دبي.

يُشكّل هذا المشروع التعاون الثالث بين الشركتَين الرائدتَين في المجال، وقد تم تعيين مجموعة ديفمارك وكيلاً حصرياً لبيع وحدات سوسايتي هاوس والتسويق لها. في الواقع، يُعتبر هذا البرج أحد أبرز المعالم بين المباني السكنية الشاهقة المستقبلية في دبي، وهو عبارة عن مشروع تم التخطيط له بأعلى درجات الدقة والعناية ليعكس الهندسة المعمارية المعاصرة ويضفي لمسة مميزة على إحدى أشهر الوجهات في المدينة.

يقدم سوسايتي هاوس باقة من الخيارات السكنية التي تشمل الاستوديوهات، الشقق المفروشة والمؤلفة من غرفة نوم واحدة، غرفتَي وثلاث غرف نوم، بحيث تجمع كل وحدة ما بين الرُقي وروح الابتكار ومبادئ التصميم المستدام، وتضم غرف معيشة فسيحة ونوافد زجاجية ممتدة من الأرض إلى السقف توفّر إطلالات خلّابة على المدينة.

تدرك مجموعة ديفمارك وشركة أي جي أو أهمية الارتقاء بتجربة أفراد المجتمع، ويُشكّل برج سوسايتي هاوس خير مثال على التزامهما بابتكار مساحات معيشة استثنائية، إذ يضم مجموعة واسعة من وسائل الراحة والمرافق التي تواكب أساليب حياة المقيمين فيه. فعشاق اللياقة البدنية سيستمتعون بمرفق كروس فيت المجهّز بالكامل في الهواء الطلق ونادي اللياقة البدنية رفيع المستوى. أما محبّو الجولف فسيتسنّى لهم ممارسة هذه الرياضة في غرفة محاكاة الجولف المتطوّرة. كما سيُشكّل اللاونج المخصّص للمقيمين مركزاً مشتركاً للتواصل والاسترخاء. وستستقطب مساحات العمل المشتركة وغرف الاجتماعات المشترين والمستأجرين الذين يبحثون عن البيئة المناسبة للعمل من المنزل.

من جهة أخرى، يحتضن المشروع مرافق ترفيهية مميزة، إذ يضم منصة عالية توفر إطلالات آسرة على أفق دبي، مسبحاً بطول 25 متراً، ملاعب بادل ودار سينما خاصة، ناهيك عن منطقة لعب للأطفال، حرصاً على أن يمضي المقيمون من مختلف الأعمار أوقاتاً طيبة.

تم إطلاق مشروع سوسايتي هاوس خلال فعاليّة حصرية أقيمت في قاعة المناسبات الفاخرة في فندق أتلانتس وحظيت باهتمام كبير من شبكة الوسطاء الواسعة التابعة لمجموعة ديفمارك، بحيث حضرها أكثر من 2000 وكيل، مما عزّز الزخم الذي أحدثه هذا المشروع الفريد.

تعاونت مجموعة ديفمارك مع شركة أي جي أو لتصميم المزيج المثالي من الوحدات السكنية بأحجام مختلفة في مشروع سوسايتي هاوس. وتم طرحها بأسعار مدروسة تناسب مجموعة واسعة من المستثمرين والمشترين المحتملين. كما يقدّم المشروع خطة سداد بعد التسليم، مما يتيح للمشترين الاستفادة من خيارات دفع أكثر مرونةً، لاسيّما المشترين الدوليين غير المؤهّلين عادةً لخيارات الدفع التقليدية.

وقد علّق شون ماكولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ديفمارك، على هذه الشراكة قائلاً: "لا تقتصر العلاقة التي تجمعنا بشركة أي جي أو في مشروع سوسايتي هاوس على مجرّد شراكة عادية، بل تعكس الثقة والتآزر بين شركتَين رائدتَين في المجال".

و أضاف قائلاً: "سجّل إطلاق مشروع سوسايتي هاوس الشراكة الثالثة مع أي جي أو، وقد تبيّن أنها إحدى أنجح عمليات الإطلاق لهذا العام. كما احتضنت شبكة وسطائنا الواسعة هذا المشروع الذي يُلبي طلب السوق وحاجته. ولا شك في أنّنا وضعنا الاستراتيجية المناسبة لنجاح المبيعات إذ عرضنا الوحدات السكنية بأسعار مدروسة، واخترنا داون تاون دبي موقعاً للمشروع، وقدّمنا خطة سداد بعد التسليم".

ومن جهته، علّق د. أنس كزبري، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة أي جي أو، قائلاً: "يسرّنا التعاون مع مجموعة ديفمارك مرة أخرى لطرح مشروع سوسايتي هاوس، عنوان الحياة الراقية، في داون تاون دبي. ومن المتوقّع أن يصبح هذا المشروع معلماً مميزاً في المدينة، بحيث يتجلى التزامنا الراسخ بالجودة العالية والأسلوب الفاخر والممارسات المستدامة في كل زاوية من زوايا البرج المبتكر. فقد بذل فريقنا قصارى جهده لطرح هذا المشروع في السوق خلال مدة قياسية، أي في غضون 90 يوماً من تاريخ الاستحواذ على قطعة الأرض في مارس من هذا العام. ولا شكّ في أنّ خبرتنا الواسعة وسجلنا الحافل بالإنجازات يمنحان المشترين شعوراً بالراحة والثقة. ونحن نتسلّح بالنجاحات الباهرة التي نحقّقها مع مجموعة ديفمارك، ومنها مساكن كاتش ريزيدنسز التي تم بيعها بالكامل ووحدات مشروع ذا باراجون التي تكاد تُباع بالكامل".

من المقرّر أن يكتمل المشروع في العام 2025، وتقبل مجموعة ديفمارك الآن حجوزات المرحلة الثانية في مركز المبيعات التابع أي جي أو في مول آرت أوف ليفينج على طريق أم سقيم.

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نبذة عن مجموعة ديفمارك:

تُعتبر مجموعة ديفمارك الشركة الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية لبيع المشاريع العقارية والتسويق لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشتهر بخدماتها عالية الجودة ونهجها الذي يركّز على تحقيق النتائج المنشودة. وتقدّم المجموعة خدمات استشارية متكاملة عبر سلسلة القيمة بأكملها، بدءاً من تصوّر المشروع وصولاً إلى إتمام عملية البيع النهائية. في الواقع، تعاونت المجموعة مع علامات عالمية مرموقة ورائدة في قطاع العقارات، فأمست شريكاً موثوقاً للمطورين في السوق، بحيث تضم نخبة من القادة المتمرّسين والمتنوّعين الذين يتمتّعون مُجتمعين بخبرة ممتدة على أكثر من 100 عام في قطاع العقارات وأتمّوا عمليات بيع بقيمة 15.2 مليون درهم إماراتي. فلا شك في أنّ مجموعة ديفمارك هي إحدى الشركات الأكثر خبرةً في مجال بيع المشاريع العقارية والتسويق لها في دولة الإمارات.

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