المشروع يضم مجموعة مميزة من 18 فيلا ضمن مجمع سكني خاص في عقارات جميرا للجولف

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت مجموعة ديفمارك، إحدى أبرز الشركات في مجال استشارات مبيعات وتسويق المشاريع العقارية في دولة الإمارات، عن تعاونها مع سيجنتشر للتطوير العقاري لإنشاء مشروع سيجنتشر مانشنز، وهي مجموعة مميزة من 18 فيلا فاخرة ضمن عقارات جميرا للجولف، إحدى أرقى مجمعات الجولف السكنية في العالم.

وصممت سيجنتشر للتطوير العقاري المخطط الرئيسي للمشروع ليكون مجتمعاً صغيراً حصرياً يركز على التميز المعماري ووسائل الراحة المبتكرة. وتأسست سيجنتشر للتطوير العقاري من قبل ريجال جروب ولالس جروب في2016، وطورت العديد من المشاريع السكنية الفاخرة، بما في ذلك برج 118 داون تاون، وفندق تاج من فئة 5 نجوم، وذا ريزدنس في أبراج بحيرات جميرا.

وينفرد المشروع، الذي صمم ليعكس جمال الطبيعة، بموقع مميز داخل ملعب النار للجولف الذي تحيط به المناظر الطبيعية، ولا يبعد سوى مسافة قريبة عن نادي عقارات جميرا للجولف. وتم تصميم الفلل بعناية لتناسب احتياجات العائلات العصرية من جميع أنحاء العالم، وتتميز بمساحتها التي تتراوح بين 9،168 إلى 16 ألف قدم مربعة، وتضم 5 أو 6 غرف نوم، بالإضافة إلى العديد من المناطق الترفيهية، وغرف منفصلة للخدم والسائقين، وفسحات سماوية، ومصعد، وطابق لركن السيارات بإنارة طبيعية.

ويضع سيجنتشر مانشنز بهذا المشروع معياراً جديداً في قطاع العقارات التي توفر أنماط الحياة المجتمعية الحضرية، لا سيما مع الإقبال الكبير طوال العام على الوحدات السكنية الفاخرة. وتحتل الفلل موقعاً مدروساً بعناية ضمن منطقة معزولة بجانب ممر

للمشاة، وتضم كل منها مسبح على السطح ومساحة داخلية تتسع لركن ست سيارات، كما تتميز بإطلالات بانورامية على ملعب الجولف وأفق المدينة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال شون ماكولي الرئيس التنفيذي لمجموعة ديفمارك: "كانت نصيحتنا لسيجنتشر للتطوير العقاري باعتماد مفهوم مبتكر مختلف عن الفلل التقليدية لتعزيز القيمة من خلال التميز، على الرغم من أن نسبة الطلب تفوق نسبة العرض في قطاع الوحدات السكنية الفاخرة. على سبيل المثال، انطلاقاً من إدراكنا لأهمية نمط الحياة في الأماكن المفتوحة والمغلقة المشمسة طوال العام في دبي، اقترحنا بأن تتضمن الفلل الـ 18 مسبحاً خاصاً على السطح لتوفر للسكان إطلالات بانورامية خلابة على أفق المدينة وملعب الجولف. وبذلك يضع مشروع سيجنتشر مانشنز بفضل تصميمه الفريد مفهوماً جديداً للوحدات السكنية الخاصة بالمجتمعات الحضرية. ونحن نتوقع أن نشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين العالميين وأصحاب المنازل المحليين".

ومن جهته، قال ريتشارد أيبار، المدير الإداري لمجموعة ديفمارك: "يسرنا التعاون مع سيجنتشر للتطوير العقاري لإطلاق هذا المشروع المبتكر. وشهدنا خلال العام الماضي ارتفاعاً كبيراً في الطلب من المستثمرين والسكان على مجمّعات الفلل، وخاصة بعد تزايد عدد السكان بشكل كبير في دبي. ويتميز سيجنتشر مانشنز بموقعه في قلب أكثر المناطق السكنية المرغوبة، إلى جانب تصميمه المبتكر، حيث يشمل وسائل راحة متطورة توفر للسكان أسلوب حياة عصري مع الحفاظ على الخصوصية".

بدوره، قال راجو شروف، الشريك المؤسس لشركة سيجنتشر للتطوير العقاري: "يسعدنا التعاون مع مجموعة ديفمارك لتطوير مشروع الفلل الفريد، حيث تمتلك المجموعة نهجاً استراتيجياً وخبرة كبيرة في إطلاق المشاريع بدبي إلى جانب مسيرتها المهنية الحافلة. وتتمتع عقارات جميرا للجولف بموقع مميز، وعندما عُرضت الأرض للبيع أدركنا بأننا نستطيع تحويلها إلى مشروع استثنائي. وبذل فريق المهندسين المعماريين والمصممين الخاص بنا جهوداً كبيرة لتوفير تجربة معيشة ستكون الأولى من نوعها في دبي".

وتستقبل مجموعة ديفمارك حالياً طلبات إبداء الاهتمام، مع توقعات بأن يشهد المشروع إقبالاً كبيراً.

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لمحة حول مجموعة ديفمارك: تُعد مجموعة ديفمارك إحدى أبرز الشركات في مجال استشارات مبيعات وتسويق المشاريع العقارية في دولة الإمارات، حيث تشتهر بتوفير قيمة عالية من خلال منهجية مثبتة تركز على شركة التطوير.

وتوفر المجموعة خدمات استشارية متكاملة لجميع مراحل سلسلة القيمة للمشاريع، بدءاً من المراحل الأولية لها ووصولاً إلى مرحلة المبيعات النهائية، وتضم محفظتها مجموعة من المشاريع كان آخرها مبيعات Paragon by IGO، والعنوان في جميرا بيتش ريزيدنس.

وأصبحت مجموعة ديفمارك شريكاً موثوقاً لشركات التطوير، بفضل فريق إدارتها العليا المتنوع والرائد في السوق، كما تمتلك سجلاً حافلاً من التعاون مع العلامات البارزة عالمياً في مجال العقارات.

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