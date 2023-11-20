الخطوة تأتي في سياق مساهمة المجموعة في الجهود الإماراتية الهادفة لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: نظّمت مجموعة دلسكو حملة لزراعة 300 شجرة قرم بمشاركة 100عضواً من طاقم المجموعة، والتي تضم عدة شركات منها دلسكو لحلول الأفراد ودلسكو لحلول البيئة وباريسيما وأدفانس جلوبال ريكروتمنت (AGR)، بالاضافة إلى طواقم عملائها المؤسسيين مثل مصنع الوافي للأغذية(BRF) واينوك لينك وفيشر وذلك في خطوةٍ تؤكد التزامها بإطلاق المبادرات البيئية والترويج لها، وتهدف لدعم الجهود الوطنية الرامية للمساهمة في مكافحة تأثيرات التغيُّر المناخي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار أجندة الاستدامة التي تعتمدها مجموعة دلسكو تمهيداً لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28، وذلك بهدف دعم المشروع الوطني لعزل الكربون في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي انضمت إليه دلسكو بكل فخر في عام 2023؛ حيث يهدف هذا المشروع، الذي أطلقته وزارة التغيُّر المناخي والبيئة، إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم جديدة في شتى أنحاء الدولة بحلول عام 2030.

وقام كل مشاركٍ في حملة دلسكو بزراعة شجرتين في محمية جبل علي للحياة الفطرية، والخاضعة لإدارة مجموعة الإمارات للبيئة البحرية (EMEG)؛ حيث سيتمُّ استخدام أحدث التقنيات وتكنولوجيا الواقع الافتراضي لمراقبة نمو الأشجار ومساهمتها في الحدِّ من الانبعاثات الكربونية من خلال تطبيق EcoMatcher الذي يتيح شفافيةً معزّزة لمتابعة جهود التشجير.

تلعب أشجار القرم دوراً هاماً في الحفاظ على البيئة عبر تثبيت التربة الساحلية وحمايتها ومنع تآكلها، ودعم الحياة الفطرية داخل الأنظمة البيئية الساحلية لتتيح موئلاً لآلاف الأنواع من الكائنات الحيّة. كما أنها تُساهم في الحد من الغازات الدفيئة الضارّة عن طريق عزل ما يصل إلى 15 كغ من الكربون عن الشجرة الواحدة كل عام، ما يعني أن الأشجار الـ300 التي تمت زراعتها في 16 نوفمبر الجاري والأشجار الـ120 التي غرستها دلسكو العام الماضي سوف تعزل مجتمعةً 6300 كغ من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وتحتضن دولة الإمارات حالياً 60 مليون شجرة قرم تغطي مساحة 183 كيلومتراً مربعاً وتلتقط 43 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وبزراعة 100 مليون شجرة إضافية سيتم عزل 115 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام.

وقال جون غرينجر، المدير التنفيذي للعمليات في دلسكو للحلول البيئية: "باعتبارها قوة رائدة في الحلول البيئية، تفخر دلسكو بدعم المبادرات التي تساهم في الحفاظ على كوكبنا وتحسين واقعه البيئي. فبعدَ أول مبادرةٍ لزراعة أشجار القرم مع موظفينا في العام الماضي، حرصنا على العودة بقوّةٍ أكبر وتنظيمٍ أفضل هذا العام من خلال الجمع بين أعضاء طواقمنا، الذين نطلق عليهم ’أسرة دلسكو‘، وأعضاء فرق عملائنا، ما يؤكد التزامنا المشترك بضمان مستقبلٍ أفضل لطواقمنا ولعالمنا ككل".

وأضاف قائلاً: "إن فريق مجموعة الإمارات للبيئة البحرية يقوم بعملٍ رائع في حماية الحياة البحرية في جبل علي، ونحن مسرورون للعب دورنا في دعم وصون النظام البيئي الطبيعي والتنوع البيولوجي للمحمية".

يُشار إلى أن مبادرة دلسكو لزراعة الأشجار تضمنت أيضاً حملةً لتنظيف الشاطئ أثمرت عن إزالة 1246 كغ من النفايات، وذلك تماشياً مع التزام الشركة المستمر بحماية البيئة والترويج للتفكير الأخضر بين موظفيها وأهم أصحاب المصلحة الرئيسيين والمجتمع بشكلٍ عام.

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نبذة عن مجموعة دلسكو

تعدُّ مجموعة دلسكو رائدة في تقديم الحلول المتكاملة ضمن دولة الإمارات العربية المتحدة وتحتضن عدداً من الشركات التي تشمل: شركة دلسكو لحلول البيئة، وشركة دلسكو لحلول الأفراد، وشركة باريسيما وشركة ’أدفانس جلوبال ريكروتمنت‘ (AGR).

تمَّ تأسيس مجموعة دلسكو في العام 1935 كمزودٍ لحلول القوى العاملة، وقد طورت أعمالها لتصبح رائدة في قطاعات حلول الأفراد، والحلول البيئية، وحلول استقطاب المواهب وحلول توظيف الطاقة لأكثر من 3500 شركة في مختلف القطاعات.