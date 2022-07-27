في خطوة تدشن لمرحلة جديدة من النمو في قطاع حلول المواهب

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت مجموعة دلسكو، المزود الرائد للحلول المتكاملة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، عن تعيين تياجو كوستا رئيساً تنفيذياً لـ "باريسيما تالنت"، الشركة المتخصصة في مجال استقطاب المواهب في الإمارات، والتي استحوذت عليها دلسكو مؤخراً.

وتسلم تياجو كوستا، الرئيس التنفيذي السابق لقطاع الاستعانة بمصادر خارجية وحلول التنسيب الدائم في شركة دلسكو، منصبه الجديد في باريسيما تالنت، منذ 18 يوليو الجاري، بهدف توسيع أنشطتها في المنطقة وتعزيز الخدمات التنافسية التي تقدمها الشركة على مستوى المنطقة بأكلمها في مجال دعم المواهب.

يتمتع تياجو بخبرة تزيد على 17 عاماً في حلول المواهب والتوظيف الدائم، حيث شغل سابقاً منصب مدير مجلس الإدارة والمدير القطري والإقليمي لدى عدد من أبرز وكالات التوظيف العالمية الأكثر شهرة في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، ومن خلال منصبه كمدير لقطاع الاستعانة بمصادر خارجية وحلول التنسيب الدائم في دلسكو، نجح تياجو في ترسيخ مكانة دلسكو، كمزود رائد لحلول التوظيف والتعهيد في جميع أنحاء الإمارات ومنطقة الخليج ككل، وسيواصل من خلال منصبه الجديد قيادة النطاق الكامل لخدمات حلول المواهب، مستعيناً في ذلك بسجله الحافل في تطوير استراتيجيات النمو المتميز والمستدام.

وتعليقاً على تعيين تياجو، قال ديفيد ستوكتون، الرئيس التنفيذي لشركة دلسكو: "أنا على ثقة تامة من أن تياجو كان اختياراً موفقاً لتولي هذا الدور، خصوصاً أنه كان مسؤولاً عن قيادة أعمال التعهيد والتوظيف الدائم لدينا، وأعتقد أن خبرته الواسعة في القيادة التشغيلية والتنفيذية، إلى جانب خبرته العملية، ستضيف قيمة كبيرة لشركتنا وتعزز نموها وتطورها في مجال خدمات التعهيد والتوظيف الدائم في المنطقة".

من جانبه، قال تياجو كوستا: "يشرفني أن أتولى منصب الرئيس تنفيذي لشركة باريسيما تالنت، وأتطلع إلى قيادة الشركة والانتقال بها إلى فصل جديد في رحلتها نحو التطور والنمو في فضاء حلول المواهب على مستوى المنطقة ككل".

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نبذة عن شركة دلسكو

شركة دلسكو هى مزود محلي للحلول المتكاملة، تمتلك الشركة الإماراتية أكثر من 14,000 موظف وتقدم خدمات تسهم في دفع المجتمع نحو مزيد من الإنتاجية والكفاءة والاستدامة، مع تحسين الرفاهية وجودة الحياة.

تم إطلاق شركة دلسكو في عام 1935 كمزود لحلول القوى العاملة، وقد طورت أعمالها لتصبح رائدة في قطاعي الحلول البيئية والتوظيف المهني. تقدم شركة دلسكو حلولاً لأكثر من 2,500 شركة ومؤسسة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وينعكس التزامنا تجاه عملائنا المختلفين في شهادات نظام الإدارة مثل أيزو 9001: 2015 للجودة وأيزو 14001: 2015 للبيئة، وأيزو 45001: 2018 للصحة والسلامة المهنية.

نبذة عن شركة باريسيما

شركة استشارات وتوريد مواهب استراتيجية تتيح للعملاء تحسين الأداء من خلال استقطاب أفضل المواهب. وتحرص باريسيما على اتباع ممارسات من الطراز العالمي في مجال استقطاب أفضل العناصر البشرية والتكنولوجيا وتوريدها للعملاء، أو تنفيذ المشروع بشكل مباشر، حيث تتيح للعملاء الاستعانة بمصادر خارجية بالكامل لمواجهة تحدياتهم.

الاتصال:

ماريا جيليتوالا

Maria.Gilitwala@dulsco.com

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