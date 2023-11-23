في خطوة من شأنها الارتقاء بالحياة الفاخرة في رأس الخيمة

مبيعات تقدر بـ 700 مليون درهم ومن المتوقع استقطاب اهتمام سوق العقارات لما يقدمه أسلوب حياة فاخرة.

الانتهاء من المشروع بحلول الربع الثاني من عام 2026.

تأتي التصميمات الداخلية للمشروع بالتعاون مع شركة "يوو إنسبايرد باي ستارك" أحد أشهر شركات التصميم الداخلي في العالم.

الإمارات العربية المتحدة، رأس الخيمة: أعلنت مجموعة درر للمشاريع العقارية الفاخرة عن توقيعها اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة كريستيز إنترناشيونال العقارية في رأس الخيمة تكون بموجبها الأخيرة شريك حصري لمبيعات مجموعة درر من مشروعها الأيقوني "ماسا ريزيدنس"، حيث يجمع هذا التعاون بين إثنين من أقطاب السوق العقاري لطرح المشروع، والذي بات أحد من أفخم المشاريع الهادفة إلى ارساء مفهوم جديد للحياة الفاخرة على الواجهة البحرية في جزيرة المرجان المتميزة في إمارة رأس الخيمة.

وتقدر قيمة المبيعات من مشروع إسكان "ماسا ريزيدنس" بـحوالي 700 مليون درهم لاسيما في ظل التوقعات التي تشير إلى استقطاب ماسا ريزيدنس اهتمام سوق العقارات نظراً لما يقدمه من تصاميم إبداعية وخدمات فاخرة. ويوفر المشروع، الذي بات يمثل منارةً للتطور والتميز في المشهد العقاري التنافسي لدولة الإمارات، حالياً فرصة الشراء للملاك والمستثمرين ومن المتوقع اكتماله بحلول الربع الثاني من عام 2026.

وفي هذا الصدد، أعرب المهندس محمد مقدادي، المدير العام لمجموعة الدرر العقارية، عن سعادته بالتعاون مع شركة كريستيز إنترناشيونال للعقارات في رأس الخيمة، مشدداً على ثقته بأن سمعة كريستيز المرموقة وخبرتها الواسعة على الساحة العالمية سيضيف بعداً آخراً للأناقة الفريدة التي يتميز بها مشروع ماسا ريزيدنس. وأضاف قائلاً: "يحدونا الفخر بإطلاق هذا المشروع الذي يعد أحد أبرز مشاريعنا الرائدة والمميزة في سوق العقارات. وعند افتتاحه عام 2026، سيكون مشروع ماسا ريزيدنس أول مشروع سكني يحمل علامة تجارية فاخرة في راس الخيمة، ونحن على ثقة تامة بأن تحفتنا السكنية ستلقى رواجاً وطلباً كبيراً بين أوساط الملاك والمستثمرين الباحثين عن نمط حياة فاخر مصحوب بألق العلامة التجارية المرموقة".

وقد أرست شركة كريستيز إنترناشيونال العقارية في رأس الخيمة معايير جديدة للتميز في سوق العقارات من خلال تقديمها مشاريع فاخرة ومميزة لعملائها في كافة أنحاء العالم، وبصفتها شريك المبيعات الحصري لمشروع ماسا ريزيدنس، ستسخّر الشركة قدراتها ومهاراتها وخبراتها التسويقية التي لا تضاهى لتقديم هذه التحفة الفنية لعشاق العقارات الفاخرة حول العالم.

من جهتها، عبرت السيدة جاكي جونز، الشريك الإداري في شركة كريستيز إنترناشيونال العقارية، عن سعادتها بالتعاون مع مجموعة درر في طرح مشروع ماسا ريزيدنس، والذي يمثل أيقونةً من ناحية التصميم الرائع والمعيشة الفاخرة، وما هذا التعاون إلا دليل آخر على التزامنا وحرصنا المشترك على تقديم أرقى ما وصلت إليه المشاريع العقارية، ونتطلع للمضي قدماً في تقديم هذا المشروع الاستثنائي لعملائنا في جميع أنحاء العالم.

ويقدم مشروع ماسا ريزيدنس بتصميماته الداخلية الإبداعية المصممة بالتعاون مع شركة "يوو إنسبايرد باي ستارك" (YOO Inspired by Starck) أحدث ما وصل إليه الإبداع التصميمي للمشاريع العقارية المجتمعية. ويقع هذا المشروع في واحدة من أبرز الوجهات السياحية والاستثمارية في المنطقة، حيث يضم 396 وحدة سكنية، منها وحدات الاستوديو والشقق التي تأتي بخيارات متنوعة من غرفة نوم واحدة أو اثنتين، كما يضم المشروع ثمانية فيلات فاخرة. ويجسد المشروع رؤية العلامة التجارية المتمثلة في إنشاء مجمعات سكنية فخمة قائمة على مفهوم التصميم الإبداعي، وذلك تحت إشراف المصمم الفرنسي الشهير فيليب ستارك، المؤسس المشارك لشركة "يوو إنسبايرد باي ستارك."

من جانبه، أشار دينيش شاتواني، الشريك الإداري في كريستيز إنترناشيونال للعقارات، رأس الخيمة، أن التعاون الاستراتيجي مع مجموعة درر لطرح مشروع "ماسا ريزيدنس" يأتي في إطار التزام الجانبين بترسيخ معايير الرفاهية والابتكار في قطاع العقارات، حيث تمهد هذه الشراكة الطريق أمام عرض عقار استثنائي بكل ما تحمله الكلمة من معنى والترويج له بين العملاء ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضاً على المستوى العالمي، وهذا ما ينسجم مع الرؤية المشتركة بتقديم حلول أعمال متميزة في قطاع العقارات الفاخرة.

وتواصل دولة الإمارات التي تحظى بسمعة عالمية مرموقة لأسلوب حياتها الفاخر ومشاريعها العقارية الرائدة، استقطاب جمهور عالمي من المستثمرين والأثرياء، فوفقاً لما أظهرته الإحصائيات الحديثة*، استقطبت الإمارات عام 2022 أكثر من 5,200 رجل أعمال من أثرياء العالم، مما يرسّخ مكانتها كوجهةٍ مثالية لرواد الأعمال الباحثين عن تجربة أنماط حياة فريدة. واستجابة لهذا الطلب المتزايد، يهدف مشروع ماسا ريزيدنس إلى ارساء معيار جديد للحياة الفاخرة، حيث يقدّم إلى جانب المساكن الفخمة أسلوب حياة راقٍ بكل ما تعنيه الكلمة للملاك والنزلاء على حد سواء. ومن المتوقع أن تعزز الشراكة الاستراتيجية بين كريستيز إنترناشيونال العقارية ومجموعة درر مكانة المشروع كأيقونة عالمية للمعيشة الفاخرة. فضلاً عن كونه مشروعاً سكنياً بارزاً وتحفة من التميز المعماري العالمي.

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نبذة عن مجموعة درر

مجموعة درر هي مجموعة رائدة في مجال التطوير العقاري في الإمارات العربية المتحدة، وتمتاز بمحفظة مشاريعها التي تتسع بسرعة، وتقدم مجموعة درر باقةً من الحلول العقارية عالمية المستوى للعملاء والمستثمرين. مجموعة درر مختصة بتقديم باقة كاملة من المنتجات والخدمات والحلول المخصصة، بما في ذلك التخطيط المرن للمشاريع وتطوير الأصول الحديثة عبر قطاع العقارات بأكمله بما في ذلك المشاريع السكنية والتجارية والصناعية والتجزئة.

يزداد صدى أعمال مجموعة درر العقارية الآن في عموم دولة الإمارات إلى جانب مشاريعها المتميزة التي نفذتها في رأس الخيمة، وتشتهر مجموعة درر بتطوير العقارات الأيقونية والناجحة، مثل برج (جاي ون) العالمي المشيّد على قناة دبي المائية، ومشروع جاسمين لين الذي يتضمن فيلات تحمل علامة إيلي صعب التجارية المميزة في مدينة جميرا للجولف في دبي. تعتمد مجموعة درر معايير الجودة والتميز، مما جعل كافة العقارات التي تقدمها تتسم بالحرفية الفريدة والابتكار والالتزام بالتطوير المستدام، حيث إنها تمهد الطريق نحو مستقبل أخضر من خلال إدماج الممارسات المراعية للبيئة والتقنيات الخضراء في كافة مشاريعها.

وعلاوةً على ما سبق، يرمز اسم مجموعة درر إلى أعلى مستويات النزاهة والشفافية والمعايير الأخلاقية لجميع المساهمين في الأعمال التجارية، بدءاً من العملاء ووصولاً إلى المقاولين.

نبذة عن مشروع ماسا ريزيدنس

يمثل مشروع ماسا ريزيدنس تحفة معمارية استثنائية صممتها كيو إتش سي للهندسة المعمارية والتصميم الداخلي من شركة (يوو)، بتصاميم مستوحاة من المصمم العبقري الشهير فيليب ستارك. هذا البرج السكني الأيقوني يمثل اندماجاً متناغماً بين التصميم الإبداعي والمعيشة الفاخرة وجمال الطبيعة الخلّاب على جزيرة المرجان. سيتم إطلاق المشروع قريبًا من قبل كريستيز إنترناشيونال العقارية في رأس الخيمة، والتي تمثل 'العلامة التجارية للفخامة'.

نبذة عن شركة "يوو إنسبايرد باي ستارك"

"يوو إنسبايرد باي ستارك" هي واحدة من أكثر شركات التصميم تنوعاً وأبرزها سمعةً في العالم. وتركز شركة "يوو إنسبايرد باي ستارك" تحت الإشراف الإبداعي للمؤسس المشارك فيليب ستارك على الإبداع في التصميم إلى جانب خلق نمط حياة يمتاز بالمساحات السكنية والمجتمعية الرائعة ذات سبل الراحة المتميزة، حيث يمكن للناس الاختلاط والتعارف، وتمنح هذه المساحات الإلهام والشعور بأن كل ما يجول في الفكر ممكن.

"يوو إنسبايرد باي ستارك" هي شركة عالمية الانتشار، ولكنها تصمم عقارات محلية، لذا فيعتبر أن مراعاة الثقافة والعادات المحلية ودمجها في تصاميمنا أمر مهم، فما يلهم السكان المحليين يلهمنا.

نبذة عن كريستيز إنترناشيونال العقارية

تقدم شركة كريستيز إنترناشيونال العقارية، العلامة التجارية الأبرز في سوق العقارات الفاخرة العالمي، خدمات حصرية في مجال العقارات السكنية والفاخرة للمشترين والبائعين في جميع أنحاء العالم. وتتخذ الشركة من شغف شركائها وشبكتها الواسعة بالانتشار العالمي حافزاً لها في العمل والتطور المستمرين، وتمثل معايير النزاهة والخبرة والسرية في خدمة العملاء جزءاً لا يتجزأ من منظومتهم الأخلاقية في العمل. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: masa@christiesrealestatedubai.com