دبي: أعلنت مجموعة دبي للمجوهرات، عن الفائزين في أول سحبين ضمن حملتها الرائعة لمهرجان دبي للتسوق. حيث حصل 8 فائزين محظوظين على ¼ كيلوغرام من الذهب لكل منهم، وتستمر الحماسة حيث لا يزال لدى المتسوقين الفرصة للانضمام إلى قائمة الفائزين بالجوائز الذهبية حتى 14 يناير 2024.

لا يزال لدى المتسوقين فرصة لربح جوائز ذهبية من خلال الاستمتاع بالعروض الاستثنائية المتاحة في أي من 275 متجراً للمجوهرات المشاركة في جميع أنحاء المدينة. ومع إنفاق 500 درهم على قطع المجوهرات من الذهب أو الماس أو اللؤلؤ، سيحصل المتسوقين على قسيمة سحب لفرصة ربح ¼ كيلوغرام من الذهب لكل منهم.

سيحصل 300 فائز محظوظ على 25 كيلوغرامًا من الذهب خلال الحملة الترويجية. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل العملاء على قسيمتين للسحب عند شراء مجوهرات من الألماس أو اللؤلؤ أو البلاتين، مما يضاعف فرصتهم في الربح.

تتيح كل قسيمة سحب للعملاء فرصة للفوز بما يلي:

· جوائز تصل إلى 25 كيلوغرامًا من الذهب، حيث سيتم الإعلان عن 4 فائزين (250 جرام ذهب لكل منهم) كل يومين من 8 ديسمبر 2022 إلى 14 يناير 2023.

· 20 فائز يحصل كل منهم على ¼ كيلوغرام من الذهب خلال السحوبات الكبرى.

· بالإضافة إلى ذلك، سيكون لدى 200 رابح فرصة للفوز بـ 10 غرامات من الذهب لكل منهم خلال السحوبات الرقمية. حيث يجب على العملاء مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) المتواجد على قسيمة السحب للمشاركة في الحملة.

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حول مجموعة دبي للمجوهرات:

مجموعة دبي للمجوهرات هي مجموعة تضم أكثر من 400 عضو يمثلون تجار الذهب في دبي، سواء ممن يعملون في صياغة الذهب والمجوهرات أو بيع الجملة أو التجزئة. تشكلت هذه المجموعة غير الربحية برعاية من دبي للاقتصاد والسياحة. منذ إنشائها، تلتزم الجمعية بتطوير والحفاظ على مكانة دبي كـ"مدينة الذهب" و "وجهة العالم للمجوهرات". وقد كانت المجموعة داعمة لمهرجان دبي للتسوق. منذ النسخة الأولى للمهرجان، وقد قدمت أكثر من 1050 كيلو جرام من الذهب خلال حملاتها الترويجية على مدار الـ25 سنة الماضية