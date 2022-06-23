أعلنت دالكيا، الشركة التابعة لمجموعة إي دي إف المتخصصة بخدمات الطاقة، اليوم عن توقيع اتفاقية شراء مع مساهمي مجموعة شركات يو إس تشيلر سيرفسز، ممثلين بمجموعة الشيراوي في المقام الأول، للاستحواذ على الشركات العاملة تحت اسم يو إس تشيلر سيرفسز في كُلٍّ من الشرق الأوسط والولايات المتحدة.

وتختص شركات يو إس تشيلر سيرفسز في تشغيل محطات التبريد الضخمة وتقديم خدمات الصيانة الرئيسة، وتتمتع بحضور كبير في الشرق الأوسط (وخصوصاً في دولة الإمارات وقطر والبحرين، إلى جانب أعمالها في الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية). ويضم فريق شركات يو إس تشيلر سيرفسز 330 موظفاً، ويتمتع بخبرات عالية التخصص في تنفيذ أنظمة التبريد والأتمتة المعقدة. وتقدم يو إس تشيلر سيرفسز خدماتها لمحطات المياه المُبرّدة وأجهزة التبريد الفردية ضمن المباني، إلى جانب محفظة واسعة من أبرز العملاء، مثل المطارات الكبرى ومراكز التسوق والمكاتب الفاخرة ومراكز الترفيه.

ويستفيد جميع العملاء من مجموعة متنوعة من حلول الطاقة المبتكرة، التي يوفرها الدمج بين خبرة دالكيا الممتدة لـ 85 عاماً في مجال إدارة حلول الطاقة وخبرات شركات يو إس تشيلر سيرفسز المخصصة في مجال أنظمة التبريد، بالإضافة إلى تركيز دالكيا الرئيسي على الأداء من حيث كفاءة استهلاك الطاقة. ومن المتوقع أن تُقدم الشركة المُندمجة مجموعة كبيرة من التقنيات والخدمات التي تدعم العملاء في تحقيق مساعيهم لخفض بصمتهم الكربونية، وتعزز مكانة مجموعة دالكيا إي دي إف في منطقة الشرق الأوسط.

كما تدعم هذه الصفقة الاستراتيجية العالمية لمجموعة دالكيا، المُصممة لتسريع نمو المجموعة في منطقة الشرق الأوسط.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سيلفي جيهانو، المديرة التنفيذية لمجموعة دالكيا إي دي إف: "نرحب بموظفي شركات يو إس تشيلر سيرفسز، ويسرنا أن ندمجهم مع فريق عملنا المتميز. ونعتزم الاستفادة من رصيدهم الوفير من الخبرات والمهارات، التي يثبتها سجلهم الحافل من حلول التبريد والطاقة، لتعزيز قدراتنا وتزويد عملائنا في الشرق الأوسط بأفضل الحلول في مجال تحسين أداء كفاءة استهلاك الطاقة".

ومن جانبه، قال نافين فالراني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة لدى مجموعة الشيراوي: "نحن فخورون بالنمو الذي ستحققه شركات يو إس تشيلر سيرفسز بالتعاون مع دالكيا، إحدى أبرز شركات الطاقة على مستوى العالم. ويعد هذا الاندماج الخطوة المثالية لضمان تطور شركات يو إس تشيلر سيرفسز في المرحلة المقبلة".

لمحة حول مجموعة دالكيا: نتعاون مع العملاء لتعزيز جهودهم لتحقيق التحوّل في مجال الطاقة.

تدعم شركة دالكيا، التابعة لمجموعة إي دي إف، عملاءها لتحقيق التحول في مجال الطاقة والتحول الرقمي من خلال تطوير القدرات المحلية على إنتاج الطاقة المتجددة وتوفير الطاقة. وتزود شركة دالكيا عملاءها بحلولٍ مخصصة تناسب جميع أنواع المباني والمدن والهيئات المحلية والمناطق الجغرافية والمواقع المهنية لمساعدتهم على تطوير ميزاتٍ ذكية جديدة تتيح لهم مواكبة التحول في مجال الطاقة.

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