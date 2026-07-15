وقّعت مجموعة داتافلو، الرائدة عالمياً في حلول التحقق من المصدر الأساسي (PSV) والتحقق من المؤهلات، مذكرة تفاهم مع شركة "تداوي للرعاية الصحية ذ.م.م"، إحدى مزوّدي خدمات الرعاية الصحية المتخصصين في الدولة. ويُرسي الاتفاق، الموقّع بتاريخ 1 يوليو 2026، إطاراً منظّماً ومدعوماً بالتقنية تتولى داتافلو من خلاله تقديم خدمات التحقق من المصدر الأساسي والخدمات المساندة لاعتماد مؤهلات الكوادر الصحية الراغبة في الانضمام إلى "تداوي للرعاية الصحية".

وبموجب بنود الاتفاق، توجّه “تداوي للرعاية الصحية” الممارسين إلى داتافلو للاستفادة من منظومة تحقق متكاملة تشمل: التحقق المميز من المصدر الأساسي، وخدمة المساعدة الافتراضية VIP، وخدمة الكونسيرج للوثائق، ودعم الترخيص والاعتماد المهني، والتحقق من البصمة الرقمية، والتدريب على اختبار التمريض (بروميتريك). كما ستطوّر داتافلو لوحة متابعة مبسّطة مصمّمة خصيصاً لـ "تداوي للرعاية الصحية"، تتيح رؤية فورية لمراحل تقدّم المعاملات ومؤشرات الأداء المتعلقة بالامتثال عبر بوابة عملاء مخصصة.

ومن أبرز ملامح هذه الشراكة الاتفاق على الانطلاق بمرحلة إثبات جدوى مدفوعة، تتيح للطرفين تأكيد المنافع التشغيلية والتجارية للتعاون قبل التوسّع فيه. ويعكس هذا النهج التزاماً مشتركاً بتحقيق نتائج قابلة للقياس، وبناء أساس قوامه الشفافية والثقة المتبادلة.

كما تقرّ الشراكة بأن خدمات التحقق من المصدر الأساسي التي توفّرها داتافلو قد تدعم الكوادر الصحية في معاملاتها المتعلقة ببرامج الاعتماد الحكومية في الدولة، ومنها التأشيرة الذهبية لتمتد قيمة المؤهلات الموثّقة إلى ما هو أبعد من التوظيف، وصولاً إلى مسارات الإقامة طويلة الأمد.

وعلى مستوى أوسع، يحمل هذا التعاون أثراً ملموساً للمجتمعات في مختلف أنحاء الدولة؛ فكل ممارِس تُوثَّق مؤهلاته عبر منصة داتافلو يضيف طبقة إضافية من الاطمئنان للمرضى الذين يخدمهم. وبذلك يطمئن الأفراد والعائلات الذين يتلقون الرعاية لدى "تداوي للرعاية الصحية" إلى أن من يقدّم لهم الخدمات السريرية يحمل مؤهلات أصيلة موثّقة بالكامل في تأكيد يضع سلامة المرضى في صميم كل قرار توظيف.

أما بالنسبة للكوادر الصحية أنفسهم، فيجعل الاتفاق رحلتهم نحو منظومة الرعاية الصحية في الإمارات أكثر سلاسةً وكفاءة عبر تبسيط تجربة اعتماد المؤهلات. فمع مرافقة داتافلو في استكمال الوثائق والترخيص والتوجيه المخصص في كل خطوة، يتفرّغ الممارسون لما يُتقنونه -تقديم الرعاية- بينما تُنجَز مؤهلاتهم بكفاءة ودقة.

وفي هذا السياق، قال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لمجموعة داتافلو: "يسعدنا أن نرسّخ هذه الشراكة مع “تداوي للرعاية الصحية”، وهي مؤسسة تشاركنا قناعتنا بأن نزاهة المؤهلات هي حجر الأساس لرعاية آمنة وفعّالة. وتمثّل هذه المذكرة بداية تعاون نتوقّع أن يكون مثمراً، يضفي الوضوح والسرعة والثقة على مسار اعتماد المؤهلات لدى “تداوي”، ويقدّم نموذجاً يُحتذى لكيفية ترسيخ المؤسسات الصحية في الإمارات للتحقق بوصفه معياراً للتميّز".

وتتّخذ "تداوي للرعاية الصحية" من منطقة القرهود في دبي مقراً لها، وقد رسّخت مكانتها على أساس تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمرضى في مختلف أنحاء الإمارة. وتأتي شراكتها مع داتافلو امتداداً طبيعياً لهذا الالتزام، بما يضمن أن الكوادر التي تشكّل العمود الفقري لعملياتها السريرية معتمَدة وفق أرفع المعايير التي تشترطها الجهات الصحية التنظيمية في الدولة.

ومن جانبه، صرّح السيد محمد مظفر نهفي، الرئيس التنفيذي للعمليات في "تداوي للرعاية الصحية ذ.م.م": "تلتزم مجموعة تداوي الصحية بأعلى المعايير العالمية في مجال الخدمات الصحية، وهذا يبدأ بمن نستقطبهم للعمل معنا".

وأضاف: "تمنحنا الشراكة مع داتافلو بنية تحقق عالمية المستوى، وفريقاً متخصصاً في الإجراءات التنظيمية في الإمارات، وهذا الاتفاق يتجاوز الجانب التشغيلي؛ فهو تعبير عن التزامنا تجاه مرضانا وكوادرنا والمجتمع".

وستخصّص داتافلو نقطة تواصل واحدة لدعم "تداوي للرعاية الصحية" في جميع الاستفسارات والمتابعات والنقاشات المستمرة، بما يضمن إدارة الشراكة بالسرعة والمسؤولية التي تتطلبها البيئات السريرية.

ويعزّز هذا الاتفاق مكانة داتافلو شريكاً مفضّلاً لمؤسسات الرعاية الصحية الخاصة في مختلف أنحاء الإمارات، ويرسّخ رسالتها في جعل التحقق من المؤهلات جزءاً سلساً وموثوقاً ومؤثّراً من استراتيجية القوى العاملة في كل مؤسسة صحية.

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نبذة عن مجموعة داتافلو

مجموعة داتافلو هي المزوّد العالمي الرائد لحلول التحقق من المصدر الأساسي والتحقق من المؤهلات، وتخدم الجهات الحكومية والهيئات الصحية التنظيمية والمؤسسات التعليمية ومنشآت القطاع الخاص في دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها. ومن خلال منصة TrueProfile.io، تساعد داتافلو المؤسسات على التأكد من أن كل مؤهل يقدّمه المتقدّم أصيل وموثوق ومتوافق تماماً مع المعايير التنظيمية المعمول بها. وبفضل مكاتبها في الإمارات والهند والفلبين وأسواق رئيسية أخرى، تحقّقت داتافلو من ملايين المؤهلات لمهنيين في قطاعات الرعاية الصحية والهندسة والتعليم وغيرها.

نبذة عن “تداوي للرعاية الصحية ذ.م.م”

“تداوي للرعاية الصحية ذ.م.م” مزوّد إماراتي لخدمات الرعاية الصحية، ملتزم بتقديم خدمات طبية عالية الجودة تتمحور حول المريض للمجتمعات في دبي وخارجها. ومن منشأتها في القرهود، تجمع “تداوي للرعاية الصحية” بين الخبرة السريرية والتركيز القوي على التميّز التشغيلي والامتثال التنظيمي، لتكون من المزوّدين المتخصصين في قطاع الرعاية الصحية الخاص في الدولة.

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