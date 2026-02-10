حلول متكاملة تجمع بين التحقق من المصادر الأساسية وتقييم المؤهلات دعماً لعمليات التوظيف والترخيص وتنقل الكفاءات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: استعرضت "داتافلو"، المجموعة العالمية المتخصصة في مجال التحقق من الكفاءات والمؤهلات والشريك الاستراتيجي لعدد من الجهات الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي، منهجيتها التقنية المتقدمة للتحقق من المؤهلات خلال مشاركتها الحالية في معرض الصحة العالمي دبي 2026، والمقام حتى 12 فبراير الجاري في مركز دبي للمعارض. وسلطت الشركة الضوء على كيفية دعم حلولها للجهات التنظيمية والحكومات ومقدّمي خدمات الرعاية الصحية في تعزيز الامتثال المهني وضمان سلامة المرضى.

وتستعرض مجموعة داتافلو خلال هذه المشاركة حلولها التكنولوجية المتقدمة للتحقق، التي تجمع بين آليات التحقق متعدد الطبقات من المصادر الأساسية والتقييم الشامل للمؤهلات. وترتكز هذه الحلول على منظومةٍ متطورة، تتيح خدماتٍ آمنة وموثوقة وفعَّالة، وتمكّن المؤسسات من اتخاذ قرارات مدروسة للتوظيف والترخيص وتنقل الكوادر، مع تقليل المخاطر وتعزيز الكفاءة التشغيلية ضمن أنظمة الرعاية الصحية. ويمكن للزوار الاطلاع على حلول الشركة في الجناح رقم S19.G71 في القاعة الجنوبية طوال فترة المعرض.

وقال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لمجموعة داتافلو: "يسعدنا أن نشارك في "معرض الصحة العالمي – دبي 2026" باعتباره منصةً عالميةً رائدة، تجمع قادة المنظومة الصحية والجهات التنظيمية والخبراء لرسم ملامح مستقبل كوادر قطاع الرعاية الصحية وتنقل الكفاءات. وفي ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها أنظمة الرعاية الصحية، تكتسب التكنولوجيا والابتكارات أهميةً غير مسبوقة في تمكين عمليات التحقق من المؤهلات، وضمان استيفاء أعلى معايير النزاهة على صعيد الموارد البشرية وأمان المرضى.

وأضاف كومار: "نواصل في مجموعة «داتافلو» التزامنا بدعم منظومات الرعاية الصحية، ومساعدة المؤسسات والجهات التنظيمية في اتخاذ قراراتٍ مستنيرة وقائمة على البيانات، بما يسهم في تعزيز موثوقية كوادر الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمنطقة عموماً."

وباعتبارها الشريك الموثوق للهيئات التنظيمية الصحية على مستوى العالم، تتولى داتافلو تسهيل عمليات التحقق، كما تسهم المجموعة في تعزيز السلامة العامة، وتدعم حركة تنقل الكفاءات عالمياً عبر خدمات تحقُّق مؤمَّنة وقائمة على التكنولوجيا. وتعد الخدمات المتكاملة التي تتيحها المجموعة، ومن ضمنها خدمات التحقق من المصادر الأساسية، ركيزةً رئيسية في ترسيخ الثقة والشفافية والامتثال ضمن منظومات الرعاية الصحية.

نبذة عن مجموعة داتافلو

تأسست مجموعة داتافلو في عام 2007، وتُعد اليوم إحدى الشركات الرائدة عالمياً في تقديم حلول التحقق من الكفاءات المهنية وتنقل الكوادر. وتتخذ المجموعة من دبي مقراً رئيسياً لها، وتتعاون مع ما يزيد على 160,000 جهة إصدار في أكثر من 200 دولة، لضمان تعيين الكوادر المؤهلة في الوظائف الدولية.

وباعتبارها شريكاً موثوقاً للحكومات والجهات التنظيمية، توفر داتافلو حلولاً شاملة عابرة للحدود في دول ومناطق متعددة حول العالم، وتعتمد المجموعة نهجاً قائماً على التكنولوجيا والبيانات لضمان دقة وموثوقية ومرونة خدماتها.

وتتيح المجموعة خدماتٍ متنوعة، من ضمنها التحقق من المصادر الأساسية، ومعادلة المؤهلات الأكاديمية، والتدقيق الرقمي للبيانات المهنية، مس

اهمةً من خلالها في دعم مسارات التطور المهني والامتثال المؤسسي على المستوى العالمي.