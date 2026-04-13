عقب الإرساء الرسمي لخدمة كاتب العدل التابعة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي بموجب القانون رقم (2) لسنة 2025، تؤكد مجموعة داتافلو دمج تقنياتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي في هذه الخدمة، في خطوة تعزز مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا في الحوكمة الرقمية والخدمات القانونية الآمنة.

جاء إطلاق الخدمة استنادًا إلى الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المتجسّدة في القانون رقم (2) لسنة 2025 المنظّم لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتها المستقلة. وجاء القرار رقم (4) لسنة 2025، الصادر بتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، ليعتمد لوائح الشهادات والتصديق والتوثيق، ويمنح كتّاب العدل صلاحيات أداء الشهادات القانونية والتصديق على مطابقة نسخ الوثائق الأصلية.

تُعدّ هذه الخدمة الأولى من نوعها في دولة الإمارات، إذ تختص بتوثيق الوثائق باللغة الإنجليزية، وتتيح ثلاثة خيارات للمستخدمين: الخدمة الذاتية المؤتمتة، والنظام الافتراضي المباشر، والخدمة الحضورية. وتشمل الوثائق المؤهلة للتوثيق: الإفادات الخطية، والعقود والاتفاقيات التجارية، والوكالات القانونية، وشهادات الميلاد والزواج، ووثائق الهوية، وسائر المستندات الرسمية.

نوفّر في مجموعة داتافلو حلّين أساسيين مدمجين في منظومة هذه الخدمة. يتمثل الأول في تقنية كشف التلاعب بالمستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تُمكّن من اكتشاف أي تزوير أو تلاعب في غضون ثوانٍ معدودة قبل اكتمال عملية التوثيق. ويتمثل الثاني في خدمة التحقق من المصدر الأساسي، التي تؤكد أصالة الوثيقة عبر التحقق المباشر من جهة إصدارها الأصلية، بما يضمن أعلى مستويات الحماية والموثوقية القانونية.

صرّح سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، قائلًا: "تلتزم محاكم مركز دبي المالي العالمي بتوظيف أحدث التقنيات في خدمة مجتمع الأعمال المتنامي في دبي والأفراد الذين يعتمدون على خدماتنا القانونية. ويُمثّل الإرساء الرسمي لخدمة كاتب العدل في إطار الإصلاحات التشريعية لعام 2025 خطوة محورية نحو توسيع نطاق الوصول إلى خدمات آمنة وفعّالة ومعترف بها قانونيًا. ويضمن دمج قدرات التحقق من مجموعة داتافلو أن تستوفي كل وثيقة تُعالَج عبر هذه الخدمة أعلى معايير الأصالة، دعمًا لطموحات الإمارات في بناء حوكمة رقمية موثوقة".

كما صرّح السيد سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لمجموعة داتافلو، قائلًا: "يُمثّل الإرساء الرسمي لخدمة كاتب العدل في محاكم مركز دبي المالي العالمي علامة فارقة في مسيرة الخدمات القانونية الرقمية في الإمارات، ونفخر بأن البنية التحتية للتحقق التي نقدمها تقع في صميم هذه الخدمة. وإن الجمع بين كشف التلاعب المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتحقق من المصدر الأساسي يعني أن كل وثيقة تخضع للخدمة تُقيَّم في مواجهة مصدرها الأصلي، وليس مجرد مظهرها الخارجي. هذا هو المستوى الذي تستحقه الخدمات العامة الموثوقة، وهذا ما نُمكّن المؤسسات من تحقيقه".

يمتد هذا التطور ليُعمّق التعاون القائمة بين مجموعة داتافلو ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، التي أُعلن عنها أول مرة في معرض جيتكس العالمي 2024، في إطار التزامنا بتزويد الحكومات والجهات التنظيمية ببنية تحتية للتحقق تعزز ثقة المجتمع وترتقي بكفاءة الخدمات العامة.

نبذة عن مجموعة داتافلو

مجموعة داتافلو شركة رائدة عالميًا في خدمات التحقق من المصدر الأساسي وحلول تنقل الكفاءات. يقع مقرها الرئيسي في دبي، وتمتد عملياتها عبر أكثر من 200 دولة من خلال شبكة تضم أكثر من 160,000 جهة إصدار. ندعم الحكومات والجهات التنظيمية والشركاء في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والمهن المتخصصة، ملتزمين بمعايير ISO وJCI وGDPR. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة dataflowgroup.com

