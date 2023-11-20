كجزء من استضافتها لمؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب 2023

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تستضيف مجموعة "حديد الإمارات أركان" (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز: EMSTEEL)، إحدى أكبر الشركات العاملة في قطاع إنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب، والذي يُقام في 20-22 نوفمبر 2023 في فندق أتلانتس دبي، نخلة جميرا. وتستعرض المجموعة خلال هذا الحدث جهودها الرائدة في مجال التصنيع المستدام والتي تدعم استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي.

ويجمع هذا الحدث الرائد أكثر من 1000 من كبار صناع القرار لمناقشة مختلف التحديات التي يواجهها القطاع وضمان استمرارية ومرونة أعماله.، بالإضافة إلى استكشاف الحلول المبتكرة ذات الصلة.

وفي هذا الإطار، شارك المهندس سعيد الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة "حديد الإمارات"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "حديد الإمارات أركان"، في جلسة نقاشية بعنوان "عصر جديد لصناعة الحديد" شملت مختلف جوانب القطاع في المنطقة، بما في ذلك أحدث المشاريع ومحركات الطلب الإقليمي، والتحديات والفرص المرتبطة بتحول قطاع الطاقة، وتأثير البيئة الجيوسياسية العالمية على الصناعة.

وأكد الغافري أنه على الرغم من تباطؤ الطلب على الحديد في السنوات الأخيرة، والذي من المتوقع أن ينخفض بنسبة 9٪ في عام 2023 جرّاء عوامل عدة تشمل ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الطلب على خدمات الإسكان، فإن توقعات السنوات الخمس المقبلة تتنبأ بانتعاش مدعوم بالتنمية الاقتصادية القوية والنمو السكاني والمشاريع الضخمة في جميع أنحاء المنطقة.

من ناحية أخرى، شدد الغافري على تأثير المشهد الجيوسياسي العالمي على أعمال الحديد، وكيفية تنفيذ الحكومات وصناع السياسات لمختلف القرارات لحماية الصناعات المحلية وضمان استدامتها، مؤكداً أنه لا يمكن لأي اقتصاد صناعي حديث أن يثبت حضوره ويزدهر دون وجود صناعة قوية ومرنة ومزدهرة لهذا القطاع.

وفي ختام جلسته، أكد الغافري التزام المجموعة بقيادة جهود إزالة الكربون من القطاع على نطاق غير مسبوق لتحقيق أهداف الحياد الكربوني العالمية من خلال تنفيذ استراتيجية استدامة مدروسة تهدف إلى تسخير تقنيات احتجاز الكربون والتقنيات المبتكرة الأخرى على المستوى الصناعي. وشدد الغافري أيضاً على أهمية التعاون الوثيق بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الطموحة المتمثلة في تحول قطاع الطاقة وبناء اقتصاد دائري أكثر استدامة ومرونة.

هذا وشارك العديد من المسؤولين التنفيذيين لدى "حديد الإمارات أركان" في سلسلة من الجلسات النقاشية التي سلّطت الضوء على الفرص المتاحة بمجال إزالة الكربون من القطاع على مستوى العالم، وإدارة رأس المال البشري، ودور المرأة في مجال صناعة الحديد، فضلاً عن أحدث الابتكارات التكنولوجية للقطاع ومنطقة الشرق الأوسط على حد سواء.

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نبذة عن مجموعة حديد الإمارات أركان:

تعد مجموعة حديد الإمارات أركان شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL) وأكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية وأكثر من 70 سوقاً حول العالم بمنتجات عالية الجودة، لتوفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة.

وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الكربون، وتتميز بتطبيق أعلى معايير السلامة العالمية في بيئة العمل. واستُخدمت منتجات الحديد ومواد البناء التي تصنّعها المجموعة في إنجاز أبرز المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات، بما فيها برج خليفة وقصر الإمارات وأبراج الاتحاد وجزيرة ياس وغيرها.

وتمتلك "القابضة" (ADQ) حصة الأغلبية في حديد الإمارات أركان، وتعتبر "القابضة" إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، وتمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في وحدات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

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