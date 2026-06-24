الشراكة تعزّز مكانة مجموعة "جي دبليو سي" كمزوّد لوجستي موثوق، يقدّم للشركات في المنطقة الحرة حلولًا لوجستية متكاملة تغطي جميع مراحل سلسلة الإمداد.

كيرنز: تُعدّ الخدمات اللوجستية ركيزةً أساسيةً لنجاح الأعمال التجارية. ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع منطقة ميدان الحرة، نوفّر للشركات منظومة متكاملة وشاملة تدعمها منذ مرحلة التأسيس وحتى الوصول إلى العملاء بكفاءة وسلاسة.

الدوحة / قطر: أعلنت شركة الخليج للمخازن (مجموعة "جي دبليو سي")، إحدى المجموعات اللوجستية الرائدة في المنطقة، عن شراكة مع ميدان لخدمات الإدارة (منطقة ميدان الحرة) تهدف إلى تسهيل رحلة الشركات في تأسيس أعمالها بالمنطقة الحرة، ودخول السوق في الإمارات العربية المتحدة، والتوسّع الإقليمي نحو أسواق المملكة العربية السعودية، وقطر، وسلطنة عُمان، والبحرين.

وتجمع هذه الشراكة قدرات منطقة ميدان الحرة في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، مع حلول المنصة اللوجستية المتكاملة لمجموعة «جي دبليو سي» وكفاءتها في تنفيذ عمليات سلاسل الإمداد، مما يتيح أمام الشركات مسارًا متكاملًا يبدأ من مرحلة التأسيس وصولًا إلى انطلاق العمليات التجارية، ويمكّنها من الانتقال بسرعة أكبر من الإطلاق إلى دخول الأسواق وتسريع نمو أعمالها على المستوى الإقليمي.

وقال ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي دبليو سي":

" تُعدّ الخدمات اللوجستية ركيزةً أساسيةً لنجاح الأعمال التجارية. وتأتي شراكتنا الاستراتيجية مع منطقة ميدان الحرة لتوفير منظومة متكاملة تدعم الشركات منذ مرحلة تأسيسها وحتى إيصال منتجاتها إلى العملاء.

في مجموعة «جي دبليو سي»، نعمل مع الشركات في مختلف مراحل نموها، وندرك التحديات التشغيلية التي قد تواجهها مع توسّع أعمالها. ومن خلال هذه الشراكة، تصبح المجموعة شريكًا موثوقًا ومتكاملًا ضمن النماذج التشغيلية للشركات، حيث نمكّنها من طرح منتجاتها في الأسواق بسرعة وسلاسة والتركيز على النمو، بينما نتولى إدارة رحلتها اللوجستية بالكامل منذ اليوم الأول."

وبموجب هذه الشراكة، تقدّم منطقة ميدان الحرة للشركات مختلف خدمات التأسيس من التسجيل، وإصدار الرخص التجارية، وتيسير الإجراءات المصرفية، ودعم التأشيرات، وخدمات الضرائب والامتثال. فيما تقدّم مجموعة «جي دبليو سي» حلول الشحن، والتخليص الجمركي، والتخزين، وتلبية الطلبات، والتوصيل في الميل الأخير، بالإضافة إلى حلول مدعومة بالتقنية تساعد الشركات على الوصول إلى أكثر من 40 سوقاً إلكترونياً عالمياً والتوسع عبرها من خلال منصة موحدة.

ومن جانبه، قال السيد محمد بن حميدان، مدير إدارة المنطقة الحرة والتأجير والتراخيص بمنطقة ميدان الحرة: "تبحث الشركات اليوم عن دعمٍ لا يقتصر على الحصول على التراخيص اللازمة لتأسيس أعمالها والتعامل مع المتطلبات التنظيمية فحسب، بل بناء أسس متينة للنمو والتوسّع. لذلك أبرمنا هذه الشراكة مع مجموعة "جي دبليو سي" كمزوّد لوجستي رائد، قادر على تمكين الشركات في المنطقة الحرة من دخول الأسواق بسرعة وثقة. ومن خلال الجمع بين إمكاناتنا، نتيح تجربة متكاملة للشركات التي تسعى لدخول السوق الإماراتية، والتوسّع في أسواق منطقة الخليج العربي".

وجرى الإعلان عن هذه الشراكة من خلال فعالية "عيادة الأعمال" التي استضافتها منطقة ميدان الحرة بتاريخ 23 يونيو 2026، بمشاركة نخبة من روّاد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات، حيث تمت مناقشة فرص تأسيس الأعمال وتعزيز الجاهزية التشغيلية وآفاق النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما استعرضت مجموعة «جي دبليو سي» خلال الفعالية حلولها اللوجستية وقدراتها التشغيلية التي تمكّن الشركات من تحقيق النمو والتوسّع بكفاءة.

وتعكس هذه الشراكة التزام مجموعة «جي دبليو سي» بتوسيع حلولها لدعم عملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكينهم من دخول الأسواق الجديدة ورفع جاهزيتهم التشغيلية وتحقيق النمو الاقليمي والدولي في أسواق المنطقة. وتستند المجموعة إلى بنية تحتية لوجستية متطورة تتجاوز مساحتها 4 ملايين متر مربع في أنحاء المنطقة، مدعومة بشبكة تضم 20 موقعًا استراتيجيًا وأسطولًا يزيد على 1,600 مركبة متخصصة. كما تمتد قدراتها العالمية إلى أكثر من 120 دولة عبر شبكة تضم أكثر من 550 مكتب شحن وشريك حول العالم، وتتعامل سنويًا مع أكثر من مليوني طن من البضائع.

نبذة عن شركة الخليج للمخازن

شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (مجموعة «جي دبليو سي») هي المزود الرائد للحلول اللوجستية وحلول شبكات الإمداد في دولة قطر، وهي إحدى المجموعات الرائدة في القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي. ومنذ تأسيسها في عام 2004، اكتسبت المجموعة سمعة استثنائية في مجال التميز التشغيلي والابتكار والاستدامة والموثوقية. وبفضل شبكتها الإقليمية الشاملة ومنشآتها المتقدمة، تقدم مجموعة «جي دبليو سي» حلولًا منقطعة النظير قائمة على التقنية تشمل التخزين والتوزيع وخدمات الشحن والنقل والخدمات اللوجستية المتخصصة. وتعمل المجموعة على تمكين الشركات باختلاف أحجامها، من رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات العالمية متعددة الجنسيات، بما يضمن تعزيز سلاسة العمليات والنمو المستدام. ومن الجدير بالذكر أن مجموعة «جي دبليو سي» كانت أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجيستي الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، ما مكّنها من إثبات قدراتها فائقة التطور على المسرح الدولي.

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