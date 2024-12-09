الدوحة، قطر: استقبلت مجموعة جي إم جي القابضة، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في قطر، وفدًا رفيع المستوى من إستونيا في فندق ذي أوكيو اليوم، كخطوة على طريق توسيع الشراكات العالمية انسجامًا مع رؤية قطر للنمو بعيد المدى. ضمّ هذا الوفد كوكبة من كبار المسؤولين من غرفة التجارة ووزارة الخارجية الإستونية، وممثلي الشركات الإستونية الرائدة.

في أجواء من الحوار البنّاء، تركزت نقاشاته حول استكشاف فرص التعاون في القطاعات التي تشكل القوام الأساسي لاستراتيجية التنويع الاقتصادي في قطر. وتأكيدًا على إسهاماتها المستمرة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى دولة قطر، شارك سعادة الشيخ جبر بن منصور آل ثاني، رئيس مجلس إدارة والمدير العام لمجموعة جي إم جي القابضة، في هذا الاجتماع إلى جانب ممثلين من منظمة الخليج للبحث والتطوير (GORD) وشركة ليكورن الخليج المحدودة.

وفي معرض تعليقه على الاجتماع، قال سعادة الشيخ جبر بن منصور بن جبر بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة والمدير العام لمجموعة جي إم جي القابضة: "سعدنا باستقبال وفد إستونيا في هذا الاجتماع الذي يأتي ضمن مساعينا المستمرة لدعم خطى قطر صوب استقطاب المزيد من المستثمرين الدوليين، وتوسيع شراكات دولية تؤتي ثمارها على المديين؛ القريب والبعيد. فالقطاع الخاص سيلعب دورًا محوريًا في دفع خطط الدولة التنموية إلى الأمام من خلال إنشاء مشاريع متطوّرة وفق أعلى المعايير الحديثة، وبناء علاقات تجارية قوية تترجم الابتكار والاستدامة إلى نمو وازدهار للجميع. وأودّ التنويه إلى أن تعاوننا مع الوفد الإستوني إنما هو جزء من التزامنا بعقد شراكات تقدم قيمة ملموسة لقطر وشركائها العالميين."

علاوة على ذلك، تشتهر دولة إستونيا بريادتها في مجال التحوّل الرقمي، حيث أثبتت ريادتها كدولة رقمية في المقام الأول عبر أنظمة حوكمة إلكترونية متقدمة ونظام بيئي قوي للشركات الناشئة. ومن هذا المنطلق، شهد الاجتماع مشاركة الشركات الإستونية خبراتها المتطورة في مجالات تكنولوجية حيوية مثل تكنولوجيا خلايا الوقود، وحلول المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني باستخدام التوائم الرقمية، ما ينسجم بشكل وثيق مع رؤية مجموعة جي إم جي القابضة المتمثّلة في دمج التقنيات الحديثة والممارسات المستدامة بمشاريعها العقارية الفاخرة. هذا، وقد استعرض المشاركون أيضًا جانبًا من الدور الفعّال لمجموعة جي إم جي القابضة في تشكيل المشهد العقاري في قطر عبر مشاريعها المبتكرة التي تجمع بين التصميم المعماري المتميّز والتقنيات المتقدمة مثل إس إل إس الدوحة ذا جروف ريزيدنسز، أحدث هذه الابتكارات على الواجهة البحرية الخلابة لمدينة لوسيل.

وعلى الجانب الآخر، تتميّز مجموعة جي إم جي القابضة في المشهد الاستثماري الإقليمي بكونها شركة قابضة متكاملة، تغطي أعمالها قطاعات العقارات، والضيافة، والاستثمار. وبتبنيها لمبادئ الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، تتمكن المجموعة من تحقيق التميّز في كل مشروع تنفذه، بما يبرز التزامها ببناء مجتمعات مستدامة. كذلك، تتطلع جي إم جي القابضة دائمًا إلى جلب أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق العالمية، ودعم مسيرة قطر نحو اقتصاد متنوّع وتنافسي قائم على المعرفة والابتكار عن طريق بناء شراكات استراتيجية مع رواد الأعمال والخبرات العالمية المتقدمة، مثل تلك المتوفرة في إستونيا.

يبقى الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يعتبر إضافة لما تبذله مجموعة جي إم جي على صعيد تعزيز التعاون المثمر مع مختلف الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية من أجل تسريع وتيرة التنمية المحلية والتحوّل الرقمي بما يتماشى مع رؤية الدولة الطموحة للتنمية الشاملة، ويزيد من قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

نبذة عن مجموعة جي إم جي القابضة

تعد مجموعة جي إم جي القابضة، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في قطر التي تشتهر بمشاريعها الفاخرة المبتكرة والمستدامة للمساهمة في تطوير المشهد العقاري في الدولة. مدعومة بمحفظة استثمارية متميّزة تضم 10 مشاريع سكنية ومشروعين بقطاع الضيافة، تواصل جي إم جي تشكيل أفق البلاد من خلال شراكات استراتيجية مع أفضل الشركاء محليًا وإقليميًا ودوليًا مثل قطيفان للمشاريع، وزها حديد للهندسة المعمارية، والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، مع التزام تام بتقديم جودة استثنائية تعكس رؤيتها للتنمية المستدامة والأعمال المسؤولة.

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