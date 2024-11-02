الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية ("جي إف إتش") وباناتوني السعودية اليوم عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتطوير 500,000 متر مربع من المنشآت اللوجستية الحديثة في المملكة العربية السعودية، حيث تركز الشراكة على إنشاء بنية تحتية لوجستية وصناعية عالية الجودة عبر المدن الرئيسية في المملكة، منها الرياض وجدة والدمام، مع استثمار مخطط إجمالي يبلغ 2 مليار ريال سعودي (500 مليون دولار أمريكي) خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى تخصيص أولي يبلغ 375 مليون ريال سعودي (100 مليون دولار أمريكي) لدعم المرحلة الأولى ومبادرات التنمية الأخرى.

تشمل المرحلة الأولى من الشراكة تطوير حديقة لوجستية في جنوب مدينة الرياض تقع بالقرب من طريق الخرج، وستغطي المنشأة مساحة مبنية تبلغ 50,000 متر مربع وهي مصممة بشكل استراتيجي لتلبية الطلب المتزايد على الحلول اللوجستية ذات الجودة العالية في العاصمة السعودية وضواحيها.

وتعليقًا على هذه المناسبة، صرح السيد رازي المرباطي، الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش المالية، بالقول: "تأتي هذه الشراكة مع باناتوني بمثابة شهادة على التزامنا بدعم رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي رائد في مجال الحلول اللوجستية المستدامة والمبتكرة. يعد قطاع اللوجستيات ركيزة أساسية في استراتيجية تنويع الاقتصاد في المملكة، ونحن فخورون بإطلاق هذه الاستثمارات التي ستعزز النمو الاقتصادي من خلال تحسين جودة البنية التحتية اللوجستية، ونسعى معًا إلى وضع معيارٍ جديد للمنشآت اللوجستية في المنطقة."

هذا وستسخّر شركة باناتوني خبرتها العريقة في إدارة المشاريع التطويرية لضمان أن تحظى المرافق اللوجستية بأعلى المعايير في التصميم والبناء والتسليم. وبالتوازي مع ذلك، ستوفر جي إف إتش الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى الإشراف على عمليات التأجير وشؤون المستأجرين بما يكفل التنفيذ السلس للمشروع. وتحقيقًا لهذه الغاية، وقعت جي إف إتش اتفاقية مع شركة الخليج للمخازن (جي دبليو سي لوجيستكس)، أحد مقدمي الخدمات اللوجستية الرائدين في دول مجلس التعاون الخليجي، لدعم الخطط التوسعية لشركة جي دبليو سي من خلال تأجير ما يصل إلى 200 ألف متر مربع من المساحات اللوجستية التي ستطورها جي إف إتش وباناتوني على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وتمثل مشاركة شركة جي دبليو سي كمستأجر رئيسي في المشروع علامة فارقة رئيسية، إذ يعزز ذلك الجدوى طويلة الأجل والأهمية التشغيلية للمرافق اللوجستية المخطط لها. وستتعاون شركة جي دبليو سي مع فريق التطوير لضمان تطوير وتنفيذ مرافقها بما يلبي متطلباتها التشغيلية المحددة، والتي تشمل معايير لوجستية عالية الجودة وبنية تحتية خاصة وقدرات تخزين يتم التحكم في درجة حرارتها.

وفي هذا الصدد، علق السيد دانييل سوتي، العضو المنتدب في شركة باناتوني السعودية، بالقول: "نحن متحمسون بالشراكة مع جي إف إتش في هذا المشروع الذي سيترك بصمة هامة في قطاع الخدمات اللوجستية الذي يشهد نموًا كبيرًا في المملكة العربية السعودية. ستلعب الخبرة الواسعة لشركة باناتوني في تطوير مرافق الخدمات اللوجستية عالية الجودة دورًا محوريًا في إنشاء منظومة لوجستية مستدامة وفعالة في المملكة العربية السعودية."

من جانبه، أضاف السيد علي شمعون، مدير التطوير في شركة باناتوني السعودية، بالقول: "يهدف هذا التعاون إلى إرساء معيار جديد في البنية التحتية اللوجستية، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمستأجرين مع تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركزٍ لوجستي سريع النمو في المنطقة."

نبذة حول مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب:

تعتبر مجموعة جي إف إتش المالية واحدة من المؤسسات المالية المعروفة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتشمل أنشطتها إدارة الأصول، وإدارة الثروات، والأعمال المصرفية التجارية والتطوير العقاري، وتدير أصولًا وأموالًا تتجاوز قيمتها 21 مليار دولار أمريكي. تركز عمليات المجموعة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. أسهم جي إف إتش مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت وسوق دبي المالي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.gfh.com.

نبذة حول باناتوني:

باناتوني هي واحدة من أكبر شركات التطوير الخاصة للعقارات الصناعية في العالم، وقد حافظت على ريادتها في أوروبا منذ بدء عملياتها في عام 2005. تمتلك الشركة 60 مكتبًا في أمريكا الشمالية والهند والسعودية وأوروبا. وعلى مستوى العالم، تشمل محفظة مشاريعها أكثر من 58 مليون متر مربع من المساحات المكتملة لصالح 2500 عميل. وانطلاقًا من دورها كمؤسسة رائدة في القطاع، تولي الشركة اهتمامًا كبيرًا بالأصول المحلية والتنمية المستدامة في قطاع العقارات.

وقد قامت الشركة حتى الآن بتطوير مشاريع في أوروبا بمساحة إجمالية تقارب 23 مليون متر مربع. ويشمل هيكل باناتوني قسم خاص مكرّس لمشاريع البناء حسب الطلب، لتلبي متطلبات المستأجرين الفرديين. من بين عملاء باناتوني الرئيسيين: أمازون، دي بي شينكر، دي إتش إل، فيديكس، دي بي دي، إكس بي أو، كوكا كولا، ويبر، ويرلبول، بوش، فولكس فاجن، وإتش آند إم.

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