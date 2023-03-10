مجموعة جميرا بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تطلقان خدمة إجراءات تسجيل الوصول الرقمية المتكاملة الممتثلة للوائح الحكومية، وهي الأولى من نوعها في الإمارات عبر فنادق "برج العرب جميرا"و "جميرا بيتش هوتيل" و"جميرا أبراج الإمارات"