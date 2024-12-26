عجمان، الإمارات العربية المتحدة: شركة "ستاك"، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وحلول التكنولوجيا المتقدمة، توقع مذكرة تفاهم مع جامعة الخليج الطبية التابعة لمجموعة ثومبي ، من خلال كلية الإدارة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية (TCMAIH) بجامعة الخليج الطبية.

مجموعة ثومبي التى تأسست على يد الدكتور ثومبي محي الدين عام 1997، هي تكتل أعمال دولي متنوع يضم قطاعات أعمال مختلفة تشمل التعليم،و الرعاية الصحية، والأبحاث الطبية،والخدمات التشخيصية، والصيدليات ، والتواصل الصحي ، والبصريات ، محلات التغذية، وخدمات الضيافة، والعقارات، والنشر والتوزيع،و التكنولوجيا،و الإعلام والفعاليات، والسياحة العلاجية، والتجارة والتسويق. ويقع المقر الرئيسي للمجموعة في دبي، ويعمل حالياً تحت رايتها حوالي 3000 موظف.

تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى إدخال الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية في التعليم والرعاية الصحية والتدريب الطبي والبحث العلمي ، مع مد أثر هذا التعاون لمدى أبعد في مختلف قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا في المنطقة.

تؤسس مذكرة التفاهم هذه إطارًا تعاونيًا لتسخيرواستغلال الإمكانيات التحويلية للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، مع التركيز على كل من الابتكار الأكاديمي والتطبيقات العملية. وتتماشى هذه الشراكة مع رؤية دولة الإمارات في الريادة التكنولوجية ، كما تهدف إلى وضع جامعة الخليج الطبية وشركة ستاك في طليعة مقدمي التطورات العالمية في مجال الرعاية الصحية.

قيادة الابتكار في الذكاء الاصطناعي من خلال شراكة استراتيجية

تتضمن الاتفاقية العديد من المبادرات الرائدة، مثل:

مختبر ثومبي-ستاك للذكاء الاصطناعي: سيتم إنشاء هذا المختبر المتطور على أحدث مستوى داخل الحرم الجامعي لجامعة الخليج الطبية ليكون مركزًا للأبحاث المتقدمة والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، مع التركيز على مجالات مثل التشخيص، والطب الشخصي، ومختلف العمليات التشغيلية في مجال الرعاية الصحية.

فتح مجال لفرص التدريب والتوظيف: ستعمل شركة ستاك على تسهيل التدريب الداخلي والتوظيف لطلاب كلية الإدارة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية TCMAIH بجامعة الخليج الطبية، مما يعززمن تمكين المواطنين الإماراتيين ودمج المواهب المحلية في الساحة العالمية لتكنولوجيا الرعاية الصحية.

برامج التعاون في الذكاء الاصطناعي: ستعمل كل من شركة ستاك وجامعة الخليج الطبية معًا على تطوير برامج للزمالة وبرامج دراسية قصيرة الأمد وطويلة الأمد في الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، مع نموذج للمشاركة في العائدات لتعزيز الاستدامة وقابلية التوسع.

مبادرات بحثية مشتركة في مجال الحوسبة عالية الأداء: ستدعم هذه الشراكة المشاريع البحثية المشتركة من خلال منحة ثومبي الدولية للبحث العلمي، مستهدفة الأبحاث ذات التأثير الكبير في مجال الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والرعاية الصحية.

التعاون العالمي وتبادل الخبرات: سيعمل تبادل الكوادر الأكاديمية والموظفين على تعزيز نقل المعرفة، كما ستعمل الشراكات الصناعية على توسيع مبادرات كل من كلية الإدارة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية وشركة ستاك على المستوى الإقليمي والدولي.

وفي هذا الصدد علق الدكتور ثومبي محي الدين ،الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قال: "إن شراكتنا مع شركة ستاك هي امتداد طبيعي لالتزامنا بتطوير التعليم الطبي و الرعاية الصحية، فمن خلال دمج الذكاء الاصطناعي مع مناهجنا ومبادراتنا البحثية،سنمكّن طلابنا وأعضاء هيئة التدريس لدينا ليصبحوا قادة في نظام متميز للرعاية الصحية يتطور بخطى سريعة".

أما الدكتور محمد خان، الرئيس التنفيذي لشركة ستاك، فقد أعرب عن حماسه لهذه الشراكة قائلاً : " تمثل هذه الشراكة لحظة محورية في دمج الذكاء الاصطناعي مع التعليم الطبي والرعاية الصحية. ومن خلال إنشاء مختبر ثومبي-ستاك، نتخذ خطوات كبيرة نحو مستقبل يقوده الذكاء الاصطناعي لتحسين نتائج المرضى، وكفاءة العمليات، والابتكار في الرعاية الصحية."

التحول في الرعاية الصحية من خلال الذكاء الاصطناعي

تُكمل خبرة ستاك الواسعة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والروبوتات سمعة جامعة الخليج الطبية في التميز الأكاديمي ، حيث تهدف هذه الشراكة إلى معالجة التحديات الحرجة وإطلاق العنان للفرص في مجال الرعاية الصحية والتعليم، بما في ذلك:

التشخيص الطبي المدعوم بالذكاء الاصطناعي : أدوات للكشف المبكر عن الأمراض والتخطيط العلاجي الشخصي، باستخدام خوارزميات متقدمة وحوسبة كمية لمعالجة مجموعات ضخمة من البيانات بسرعة ودقة لا مثيل لها .

أدوات للكشف المبكر عن الأمراض والتخطيط العلاجي الشخصي، باستخدام خوارزميات متقدمة وحوسبة كمية لمعالجة مجموعات ضخمة من البيانات بسرعة ودقة لا مثيل لها أنظمة التعلم التكيفية : أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء تجارب تعليمية شخصية مخصصة للمهنيين في الرعاية الصحية، لمعالجة الفجوات المهارية وتعزيز كفاءة التدريب .

أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء تجارب تعليمية شخصية مخصصة للمهنيين في الرعاية الصحية، لمعالجة الفجوات المهارية وتعزيز كفاءة التدريب تحسين التشغيل في مجال الرعاية الصحية : حلول ذكاء اصطناعي ذاتية لتحسين سير العمل الإداري، وتقليل عدم الكفاءة، وتعزيز تجربة المرضى بشكل عام .

وقال الدكتور رئيس تونس، عضو مجلس إدارة شركة ستاك والذي كان أحد المحفزين على هذه الشراكة: "إن الأبحاث الطبية والممارسات الطبية ناضجة بشكل كافي لنبتكر فيها . كما أن الدقة وإمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف لها تأثير بالغ الأهمية على الرعاية الصحية العالمية. والاعتماد على الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية أمر ضروري لمعالجة هذه القضايا".

كما ستستكشف شراكة ثومبي وستاك أيضاً الفرص الإقليمية والدولية لتوسيع برامج الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، وتمكين الطلاب والمهنيين من الوصول إلى الموارد والأدوات ذات المستوى العالمي.

ولن تعمل هذه المبادرات على تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للابتكار فحسب، بل ستضع أيضًا معايير جديدة لدمج التقنيات التكنولوجية الناشئة في أنظمة الرعاية الصحية.

حول الشركاء:

مجموعة ثومبي وجامعة الخليج الطبية

مجموعة ثومبي، تكتل أعمال خاص رائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويدير جامعة الخليج الطبية (GMU)، وهي مؤسسة رائدة معترف بتفوقها في التعليم الطبي،و البحث العلمي، و الرعاية الصحية.

أما كلية الإدارة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية التابعة لجامعة الخليج الطبية فتكرس جهودها لدمج التكنولوجيا مع التعليم الطبي، لضمان تجهيز الطلاب والمهنيين في المجال الصحي والطبي لتحقيق النجاح في بيئة الرعاية الصحية الموجهة بالتكنولوجيا.

شركة ستاك سوليوشنز(Staque Solutions)

تعمل شركة ستاك سوليوشنز على سد الفجوة بين علوم الكمبيوتر والتكنولوجيا المتطورة واحتياجات الأعمال في العالم الحقيقي. وبفضل خبرتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والسلاسل المعلوماتية المغلقة والحوسبة الكمية وهندسة البرمجيات، تعمل شركة ستاك على تمكين المؤسسات من النجاح في عصر التقدم التكنولوجي السريع من خلال حلول الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء.

تأسست شركة ستاك في كالجاري بكندا، ونمت لتصبح منظمة عالمية لها حضور في أمريكا الشمالية ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.

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