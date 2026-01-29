عقب حصولها رسمياً على اعتماد "أفضل بيئة عمل" Great Place to Work- في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام (2025–2026)، أعلنت مجموعة "ثومبي" عن إطلاق برنامج "ثومبي كيرز" أو " ثومبي تهتم" ، وهو برنامج رائد صُمم للارتقاء بجودة الحياة، وفرص النمو والأمان الوظيفي طويل الأمد لأعضاء فريق العمل بالمجموعة وموظفيها في جميع قطاعاتها.

هذه المبادرة الجديدة ستعمل على تعزيز اسم مجموعة "ثومبي" ليس فقط كمجموعة رائدة في الرعاية الصحية والتعليم، بل أيضاً كواحدة من أكثر المؤسسات في المنطقة اهتماماً بالعنصر البشري؛ حيث يتم الربط بين الثقافة والرعاية والنمو الوظيفي بشكل وثيق.

برنامج "ثومبي كيرز" الذي أطلقته مجموعة ثومبي يعد التزاماً منها بوضع موظفيها في الأولوية، فهذا البرنامج ليس مجرد مخطط لمزايا الموظفين. حيث يجمع البرنامج كلاً من الرعاية الصحية، والحماية المالية، والدعم التعليمي، والصحة والرفاهية، وتكريم المتميزين، وتطوير القيادات؛ كل هذا تحت مظلة برنامج واحد؛ مما يجعل مجموعة "ثومبي" واحدة من أكثر أماكن العمل جاذبية في المنطقة.

تم الإعلان عن إطلاق البرنامج تماشياً مع رؤية الدكتور ثومبي محي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي، الذي يؤكد باستمرار أن المؤسسات المستدامة تُبنى من خلال الاستثمار العميق في الأشخاص الذين يديرونها. وقد صُمم برنامج "ثومبي كيرز" تلبيةً لمتطلبات الحياة الواقعية، ليدعم أعضاء فريق العمل ليس فقط في الجانب المهني والوظيفي فحسب، بل في كافة جوانب حياتهم.

وفي هذا الصدد ، صرح الدكتور ثومبي محي الدين قائلاً: "إن الاعتراف بنا "كأفضل بيئة عمل" هو اعلان نفتخر به جميعاً، لأنه يعكس ما يعرفه فريقنا بالفعل. وتأتي مبادرة 'ثومبي كيرز' لترسخ هذا الالتزام بشكل أعمق. إنه وعدنا بأن يحظى كل عضو في الفريق بدعمنا في صحته، وفي تطوره المهني، وفي حياته. فعندما يشعر موظفونا بالتقدير والأمان، يصبح التميز أمراً طبيعياً. فهذا البرنامج ليس مجرد مبادرة، بل هو ثقافتنا في المجموعة".

دعم الرعاية الصحية والرفاهية - يستفيد أعضاء فريق العمل من المميزات التالية :

فحوصات طبية مجانية في مؤسسات ثومبي للرعاية الصحية.

فحوصات دم مجانية في مختبرات ثومبي.

تأمين صحي مجاني لجميع موظفي مجموعة ثومبي.

فحص تحليلي للجسم كل 3 أشهر مقدم من نادي صحي بودي آند سول.

عضوية مجانية في النادي الصحي وخدمات العناية والتجميل مجانية في نادي صحي وسبا بودي آند سول.

تأمين على الحياة والتأمين التعويضي للعمال.

وتضمن هذه المزايا أن تكون الرعاية الوقائية، والتشخيص المبكر، واللياقة البدنية، والرفاهية الشخصية جزءاً من الحياة اليومية، وليست مجرد امتيازات لوقت محدد أو معين.

التعليم والنمو المهني والوظيفي والقيادي - توسع مجموعة ثومبي استثمارها ليتجاوز الموظفين الأفراد ليشمل عائلاتهم والأجيال القادمة من خلال:

منح دراسية للمتفوقين من أبناء الموظفين في جامعة الخليج الطبية.

تدريب مجاني لإعداد قادة الجيل القادم من خلال كلية "ثومبي للإدارة والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية."

مما يخلق مسارات حقيقية للتقدم الوظيفي، وتطوير المهارات، وتولي أدوار قيادية داخل منظومة ثومبي

التقدير والمكافآت طويلة الأمد - يتضمن برنامج ثومبي كيرز أيضاً:

مكافآت وحوافز قائمة على أداء الموظفين المتميزين.

مزايا حصرية للموظفين ذوي فترات الخدمة الطويلة.

برامج مكافآت سنوية.

أسعار مدعومة ومميزة عبر مختلف منافذ ثومبي.

قد هُيكلت هذه المزايا لتقدير مساهمات الموظفين وأعضاء فريق العمل وولائهم وتميزهم مما يبني ثقافة يتم فيها احترام الأفراد ومكافأتهم والحفاظ على وجودهم ضمن مجموعة ثومبي.

من "أفضل مكان للعمل" إلى "أفضل مكان للنمو" www.thumbay.com

-انتهى-

#بياناتشركات