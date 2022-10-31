خلال أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

الرياض: أعلنت مجموعة تكنولوجيات الصحراء "Desert Technologies " الرائدة عالميا في مجال حلول الطاقة المتجددة، تدشين شركة نورن للطاقة الرقمية " nurun digital energy" كشركة جديدة تضاف الى الشركات التابعة للمجموعة، تقدم من خلالها منتجها الجديد "حاويات صحارى الشمسية" " SAHARA" الحائز على العديد من الجوائز المحلية والعالمية، لتوسع بذلك خدماتها في مجال الطاقة الشمسية، تماشيًا مع توجهات المملكة في مجال الطاقة المتجددة ومستهدفات رؤية 2030م، والبرنامج الوطني للطاقة ومبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، ومتطلبات السوق إقليمياً وعالمياً. وذلك على هامش مشاركتها في النسخة السادسة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) الذي عقد بمركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات بالرياض تحت شعار "الاستثمار في الإنسانية – تمكين نظام عالمي جديد" في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر 2022.

ووفقا للبيان الصادر عن تكنولوجيات الصحراء: يأتي تدشين الشركة الجديدة "نورن " والإعلان الرسمي عن منتجها "صحارى" خلال أعمال النسخة السادسة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، لما يمثله من أهمية عالمية، وفي ظل توجه المملكة للاستثمار والنمو في مجال الطاقة البديلة ودعمها للقطاع الخاص في تحقيق اهدافها في توطين الصناعات الوطنية في شتى المجالات ولاسيما الطاقة الشمسية.

وقال السيد خالد شربتلي الرئيس التنفيذي لشركة نورن للطاقة الرقمية: لقد أخذت "نورن للطاقة الرقمية" أول شركة سعودية تنتج حاويات شمسية لتوليد الكهرباء، وتقدم حلولا نموذجية عالية الكفاءة لتوفير الطاقة خارج الشبكة الكهربائية، على عاتقها التزاماً بأن تعمل على تحويل الأسواق الواقعة خارج نطاق الشبكة الكهربائية إلى أسواق قائمة على الطاقة النظيفة والمتجددة بما يُحقق التحوّل الإيجابي المُستدام، ويحدث تغييرات جذرية وانعكاسات إيجابية على البيئة.

وأضاف: دأبت تكنولوجيات الصحراء منذ تأسيسها في عام 2011م على تبني أفضل الممارسات العالمية لتطوير حلول الطاقة المتجددة التي تتسم بالفعالية والكفاءة، ونتطلّع في المرحلة القادمة أن تقوم شركة "نورن" بدورٍ رائدٍ في أسواق الطاقة المتجددة على المستوى الوطني والإقليمي، ونحن نقدم اليوم حاويات صحارى الشمسية" CSG" المولدة للكهرباء بدون اتصال بالشبكة والقابلة للتنقل، والتي وتتوفر في ثلاث طرازات: صحارى 35 كيلو واط، صحارى 60كيلو واط، صحارى 60 بلس، إضافة للحاوية المخصصة لشحن السيارات الكهربائية، وتشمل الطرازات الوحدات الشمسية والمحولات والبطاريات ووحدة التحكم والالواح الشمسية التي يتم تثبيتها على هياكل مسبقة الصنع، لتولّيد الكهرباء بصورة أسهل وأسرع وأقل تكلفة، كما تساعد صحارى على توفير بيئة خصبة تتناسـب مـع الاستخدامات المتعـددة، في المناطـق النائيـة والريفية والمخيمات العسكرية ومراقبة الحدود، ودعم وتعزيز البنية التحتية لمحطات وأجهزة شحن المركبات الكهربائية، وتأمين الطاقة لقطاع النفط والغاز، وأبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية، ودعم فرق الاستجابة وخدمات الإغاثة في حالات الطوارئ، والجزر والمنتجعات البعيدة عن مصادر الطاقة، وتشغيل بيوت الزراعة والأنظمة الزراعية، ومعالجة وتحلية واستخراج المياه، ومخيمات العمال واللاجئين، وإنارة الشوارع والطرقات، والمرافق الصحية ومخازن التبريد، والأحداث والفعاليات التي تقام في الهواء الطلق، والطائرات الكهربائية من دون طيار، وكاميرات المراقبة، وأكد أن الشركة تستهدف أسواق دول الخليج ومصر والقارة الافريقية وخاصة دول جنوب الصحراء الكبرى، والدول الأسيوية النامية.

من ناحية أخرى شارك الرئيس التنفيذي لمجموعة تكنولوجيات الصحراء، الأستاذ أحمد الحصيني في الجلسة الحوارية التي عقدت في اليوم الثاني من أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، تحت عنوان " تأثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مواجهة تحديات التغيرات المناخية" بمشاركة "بوسطن كونسلتينج " وعدد من الخبراء، وشدد المشاركون على أهمية اعتماد الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات المناخية، وأشار المشاركون الى أن قطاع الشركات يواجه تحديات كبيرة في معركته ضد تغير

المناخ حيث لم يقم سوى 9% من الشركات بقياس شامل لانبعاثاتها، في حين بلغت نسبة الشركات التي قامت بتقليل انبعاثاتها 11% فقط خلال العام الماضي، وناقش المشاركون عدة محاور أهمها: استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع تحقيق صفر الانبعاثات، ودور الذكاء الاصطناعي في ترسيخ التوجه للطاقة المتجددة، واحدث الصيحات التي تقود الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع؟ والفوائد المالية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ودور التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز القدرة لمواجهة التحديات المناخية بطريقة حيوية لتحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050.

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