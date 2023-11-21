الشارقة: وقعت مجموعة بيئة الرائدة في قطاع الاستدامة بمنطقة الشرق الأوسط، مذكرة تفاهم مع شركة "دوليفو العالمية" المتخصصة في تصنيع سيارات صديقة للبيئة لكنس وغسل الطرق العامة والمناطق الصناعية، بهدف رعاية "جائزة روّاد المستقبل"، التي أطلقتها "بيئة تعليم" التابعة للمجموعة واستهدفت من خلالها أصحاب الأفكار والمشاريع المميزة في مجال تقديم حلول حماية البيئة ودعم الممارسات المستدامة.

وتُعد "جائزة روّاد المستقبل" مبادرة دولية تسعى لتكريم الأفكار والمشاريع المبتكرة التي تسهم في تشكيل مستقبل الاستدامة، إذ أرست الجائزة معايير دولية جديدة للتميز والاستدامة، والتي أطلقت هذ العام تحت رعاية الشيخة بدور القاسمي، رئيسة مجلس الأمناء ورئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة.

وتفتح الجائزة أبوابها للأفراد والمجموعات من مختلف القطاعات والدول ضمن محور تكريم الإنجاز الفردي والجهد الجماعي الذي يستهدف المعلمين وطلاب المدارس، وطلاب الجامعات، والمهنيين في أربع فئات رئيسية، هي "أفضل تطبيق على الهاتف المتحرك" و"أفضل نموذج أوَّلي أو اختراع" و"أفضل حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي" و"أفضل فيلم وثائقي".

وتُقدم "دوليفو العالمية" بموجب المذكرة الرعاية للمتسابقين الفائزين بالجائزة، إلى جانب توفير فرصة تدريب ضمن مرافق الشركة في إيطاليا لفائز واحد من طلاب الجامعات بهدف تمكينه من الحصول على الخبرة والتجربة العملية في مجال الاستدامة.

وأكدت هند الحويدي، الرئيس التنفيذي للتعليم في مجموعة بيئة، أن هذا العمل المشترك يتماشى مع الدور المحوري الذي تلعبه "بيئة" في دعم خيارات الاستدامة ومسيرة تقدمها في المنطقة، وقالت: "يُجسّد هذا التعاون مع "دوليفو العالمية" التزامنا المشترك بتعزيز الابتكار والتعليم، وترسيخ ثقافة الوعي البيئي، وتُكرّيم الأفراد والمجموعات والشركات التي تقود الجهود الرامية لتعزيز الاستدامة."

بدوره، قال أومبيرتو تشيني، الرئيس التنفيذي للعمليات في "دوليفو العالمية": "نتشارك العديد من القيم المؤسسية مع مجموعة بيئة ويسرُّنا أن ندعم "جائزة روّاد المستقبل" الرائدة التي تسعى لتعزيز الاستدامة، فجوهر الاستدامة متجذر في منتجاتنا التي تتميز بترشيد استهلاك المياه والمساهمة في تعزيز نظافة الهواء، بفضل التكنولوجيا المتطورة التي نستخدمها والتي أثبتت كفاءتها".

وتٌشكّل "جائزة روّاد المستقبل" أحدث المبادرات التي أطلقتها "بيئة للتعليم" بهدف رفع الوعي، وإلهام العمل البيئي وتحفيز تبني الابتكار والممارسات المستدامة، وتُعدّ "بيئة للتعليم" إحدى الشركات التابعة لـ"مجموعة بيئة" وذراعها الخاص بالتوعية البيئية وتكريم الأفراد والمجموعات والشركات التي تسهم في بناء مستقبل مستدام، وتهدف "بيئة للتعليم" إلى غرس الوعي البيئي وتشجيع الجهود والممارسات المستدامة في الأوساط المدرسية والجامعية والمجتمعية والمهنيين والشركات.

وإلى جانب "جائزة روّاد المستقبل" تضم "بيئة للتعليم" تحت مظلتها "أكاديمية الاستدامة" التي تتواصل مع آلاف الطلاب والمعلمين من خلال المسابقات والألعاب التفاعلية حول مبادئ الاستدامة في المناهج التعليمية بالمدارس، و"معهد الإدارة البيئية والاستدامة" الذي يُوفّر برامج تعليمية وتنموية متطورة تم تصميمها للمهنيين ولتعزيز المؤهلات المتخصصة، بالإضافة إلى "برامج التدريبات الداخلية" لموظفي "مجموعة بيئة".

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نبذة عن مجموعة بيئة:

تُعرف مجموعة بيئة بريادتها وخبرتها الواسعة على مستوى المنطقة في مجاليْ الاستدامة والتحول الرقمي ولها إنجازات بيئية مبتكرة وحلول ذكية تحاكي متطلبات مدن المستقبل. ترتكز المجموعة في أعمالها على محوريْ الاستدامة والتحول الرقمي كونهما من أهم ركائز الاقتصاد الحديث. يُشار إلى أن المجموعة استثمرت كثيراً في دعم وتمكين الاقتصاد الدائري وبما يحقق مستهدفات الاستدامة والتنمية الشاملة. يُذكر أن مجموعة بيئة تعمل بعدد من القطاعات الحيوية أبرزها: إدارة النفايات، والطاقة المتجددة، والتقنيات، والاستشارات البيئية، والتعليم، والمواصلات، والتطوير العقاري، والرعاية الصحية. وتواصل المجموعة جهودها للارتقاء بمستوى جودة حياة أفراد المجتمعات بالمنطقة وذلك عبر تسخير أحدث التقنيات وتوفير الحلول الذكية وتمكين الدول لتحقيق أهدافها التنموية. تعمل المجموعة حالياً بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.beeahgroup.com، أو متابعة منصات التواصل الاجتماعي: لينكد إن، انستغرام، فيسبوك، تويتر

نُبذة عن «بيئة للتعليم»

«بيئة للتعليم» هي شركة تابعة لمجموعة «بيئة» تضطلع بدور رئيسي في نشر التثقيف البيئي ومنح الجوائز للمؤسسات والأفراد ممن يساهمون بإيجابية في بناء مستقبل مُستدام. تهدف مجموعة "بيئة" إلى غرس مفاهيم العمل المُستدام في نفوس الجميع وتحفيزهم وتشجيعهم على ممارسته، وذلك بدءاً من المستوى الشعبي بين المدارس وأفراد المجتمعات وصولاً إلى الاختصاصيين والمنظمات. في كل عام، تتواصل «بيئة للتعليم» مع آلاف المعلمين والطلاب من خلال المسابقات والألعاب التفاعلية، وأيضاً بإدراجها مبادئ الاستدامة كجزء تثقيفي في المناهج المدرسية. لدى «بيئة للتعليم» مشروعها الرائد، معهد الإدارة البيئية والاستدامة (IEMS)، الذي يقدم برامج التعلُّم والتطوير الحديثة للمهنيين المبتدئين، وإلى أصحاب المؤهلات العلمية الصناعية المتخصصة. بالإضافة إلى تواصلها وشراكاتها مع المنظمات والمؤسسات الخارجية، كما أن "بيئة للتعليم" مسؤولة عن تنفيذ برامج التدريب الداخلية ضمن مجموعة "بيئة". لمزيد من المعلومات حول «بيئة للتعليم»، يُرجى زيارة: https://beeaheducation.com

نبذة عن "دوليفو العالمية"

تأسست شركة "دوليفو العالمية" في عام 1976، وأصبحت اليوم جزءاً من "مجموعة فايات"، إحدى المجموعات المستقلة الرائدة في مجال البناء في فرنسا، وتُشكّل المعرفة بتكنولوجيا التنظيف التي اكتسبتها "دوليفو العالمية"، التي تقع في بارما بقلب "وادي السيارات" في إيطاليا، جوهر سياراتها المتطورة، ويعكس شعارها "جودة مستدامة من خلال الشغف" التزامها بتقديم حلول تنظيف مبتكرة وذات جودة عالية للبلديات وصناعات القطاع الخاص، مع ضمان حماية البيئة والحفاظ عليها.