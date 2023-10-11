البرنامج الجديد يمتد لمدة 9 شهور ويتم بالتعاون مع معهد " ايميريتيس" ويأتي في إطار خطط المجموعة التوسعية وضرورة تأهيل عناصر قيادية شابة

الشارقة، أعلنت "بيئة للتعليم" التابعة لمجموعة بيئة والمعنية بتوفير التدريبات المهنية وتوعية أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة والاستدامة عن طرح "برنامج قادة المستقبل"، والذي يمتد على مدار 9 شهور ويهدف إلى تأهيل جيل جديد من القيادات الشابة لتولي مراكز قيادية في ظل النمو المتواصل الذي تشهده المجموعة. ويتضمن البرنامج التدريبي عدداً من المحاور أبرزها التركيز على الاستدامة، والتحول الرقمي إضافة إلى دراسة أبرز توجهات القطاع. وتقدم "بيئة للتعليم" هذا البرنامج من خلال "أكاديمية بيئة للقادة" التي توفر للمتدربين طيفاً واسعاً من التدريبات المهنية والتوعوية، حيث جاء محتوى التدريب انسجاماً مع أجندة الإمارات 2030 للتنمية المستدامة، ومستهدفات مجموعة بيئة التي ترتكز على ترسيخ الابتكار، والاستدامة، والتحول الرقمي، والنمو.

وعبّر خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة عن سعادته بإطلاق البرنامج التدريبي وأضاف: "حريصون على توفير التدريبات المهنية المناسبة لموظفينا ومدهم بأهم المهارات القيادية والمعرفية ليكونوا مواكبين لتطورات العصر في ظل التغيرات المتلاحقة على صعيد الاستدامة والتي يشهدها القطاع والعالم. وفي هذا السياق، أود التنويه إلى أن البرنامج استثمار ليس فقط في موظفينا، ولكنه تكريس لمكانة مجموعة بيئة المرموقة بالقطاع. حرصنا على أن تكون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ضمن البرنامج وذلك لضمان أن يكون المتدرب مؤهلاً وفقاً لأعلى معايير العصر وجاهز للغد وبمهنية عالية".

يُذكر أن البرنامج التدريبي يتضمن عدداً من ورشات العمل التفاعلية، والجلسات التدريبية، ومشاريع نوعية وذلك بالتعاون مع مركز التدريب العالمي "ايميريتيس"، كما تم اعتماد المحتوى التعليمي من قبل عدد من المؤسسات التعليمية الرائدة دولياً ومنها "معهد أم آي تي للإدارة التنفيذية"، وجامعة كولومبيا للأعمال، ومعهد تكَ التعليمي. ويهدف البرنامج إلى مد الموظفين بعدد من القدرات والمهارات النوعية في التكنولوجيا، وترسيخ مفاهيم الابتكار ضمن منظومة العمل اليومي.

إلى ذلك، شددت هند الحويدي، الرئيس التنفيذي للتعليم على أهمية الارتقاء بمهارات الموظفين ورفع كفاءتهم المهنية وأضافت: " أود التأكيد على أن "برنامج قادة المستقبل" لن يكون مجرد تدريبات تقليدية، ولكنه سيكون برنامج شامل وواضح بهدف الارتقاء بمستوى كفاءة موظفينا وتأهيلهم للعمل القيادي مستقبلاً وبما ينسجم مع قيم وركائز مجموعة بيئة الأساسية وهي الابتكار، والاستدامة بما يدعم النمو. سنوفر للمتدربين وبالتعاون مع مركز " ايميريتيس" تدريبات عالمية المستوى وتخاطب التحولات التي يشهدها العالم وخاصة على صعيد الاستدامة والتحول الرقمي. وأود الإشارة إلى أن هذه المبادرة تؤكد على أن موظفينا هم رأس المال الحقيقي للشركة وقوتها الدافعة نحو تحقيق مستهدفات النمو وعليه فإننا سنواصل الاستثمار بهم".

كما سيوفر البرنامج التدريبي فرصة للمشاركين للتعاون مع زملائهم من مختلف الوحدات والأقسام وتبادل الخبرات والمعارف وتعزيز مهاراتهم. الجدير بالذكر أن الدفعة الأولى من المتدربين ستضم 20 موظفاً وذلك لضمان جودة التدريبات ومخرجاتها وبما يحقق أهداف مجموعة بيئة.

ويقول عدي زغب، مدير أول في مركز " ايميريتيس" – الشرق الأوسط، وتركيا، وإفريقيا: " فخورون بالتعاون مع مجموعة بيئة وعقد تلك التدريبات لعدد من القيادات العليا، حيث سنقدم لهم أفضل البرامج عالمية المستوى ومدهم بالعلوم والمعارف العصرية ليكونوا جزءاً أصيلاً من خطط المجموعة وتوسعها. ومن خلال التدريبات، سيحصل المتدربون على دورات متنوعة وثرية المحتوى لتحفيز روح القيادة وتأهيلهم علمياً وعملياً".

يعد إطلاق برنامج القيادة علامة فارقة بالنسبة لمجموعة بيئة، حيث يعزز مكانتها كشركة رائدة في قطاع الاستدامة عبر تكريس النمو المرتكز على الأفراد والابتكار والإشراف البيئي. يعد برنامج قادة المستقبل بمثابة منارة للتغيير التحويلي، ويعكس التزام "بيئة" المستمر بالانسجام مع خطط واستراتيجيات الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة والأهداف البيئية الأوسع في المنطقة. على جانب آخر، فإن البرنامج يساهم في بناء قدرات ومهارات موظفي مجموعة بيئة، ويعكس سعي الشركة لتحقيق التميز التشغيلي ومواءمتها مع استراتيجية النمو الطموحة، ووجهة أفضل لاستقطاب المواهب. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة موقع بيئة للتعليم

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نبذة عن مجموعة بيئة:

تُعرف مجموعة بيئة بريادتها وخبرتها الواسعة على مستوى المنطقة في مجاليْ الاستدامة والتحول الرقمي ولها إنجازات بيئية مبتكرة وحلول ذكية تحاكي متطلبات مدن المستقبل. ترتكز المجموعة في أعمالها على محوريْ الاستدامة والتحول الرقمي كونهما من أهم ركائز الاقتصاد الحديث. يُشار إلى أن المجموعة استثمرت كثيراً في دعم وتمكين الاقتصاد الدائري وبما يحقق مستهدفات الاستدامة والتنمية الشاملة. يُذكر أن مجموعة بيئة تعمل بعدد من القطاعات الحيوية أبرزها: إدارة النفايات، والطاقة المتجددة، والتقنيات، والاستشارات البيئية، والتعليم، والمواصلات، والتطوير العقاري، والرعاية الصحية. وتواصل المجموعة جهودها للارتقاء بمستوى جودة حياة أفراد المجتمعات بالمنطقة وذلك عبر تسخير أحدث التقنيات وتوفير الحلول الذكية وتمكين الدول لتحقيق أهدافها التنموية. تعمل المجموعة حالياً بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.beeahgroup.com، أو متابعة منصات التواصل الاجتماعي: لينكد إن، انستغرام، فيسبوك، تويتر

نُبذة عن «بيئة للتعليم»

«بيئة للتعليم» هي شركة تابعة لمجموعة «بيئة» تضطلع بدور رئيسي في نشر التثقيف البيئي ومنح الجوائز للكيانات والأفراد ممن يساهمون بإيجابية في بناء مستقبل مُستدام. تهدف مجموعة "بيئة" إلى غرس مفاهيم العمل المُستدام في نفوس الجميع وتحفيزهم وتشجيعهم على ممارسته، وذلك بدءاً من المستوى الشعبي بين المدارس وأفراد المجتمعات وصولاً إلى الاختصاصيين والمنظمات. في كل عام، تتواصل «بيئة للتعليم» مع آلاف المعلمين والطلاب من خلال المسابقات والألعاب التفاعلية، وأيضاً بإدراجها مبادئ الاستدامة كجزء تثقيفي في المناهج المدرسية. لدى «بيئة للتعليم» مشروعها الرائد، معهد الإدارة البيئية والاستدامة (IEMS)، الذي يقدم برامج التعلُّم والتطوير الحديثة للمهنيين المبتدئين، وإلى أصحاب المؤهلات العلمية الصناعية المتخصصة. لمزيد من المعلومات حول «بيئة للتعليم»، يُرجى زيارة: https://beeaheducation.com

معهد " ايميريتيس:

يعاون معهد " ايميريتيس" مع جامعات رفيعة المستوى في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية، والهند، والصين، ويلتزم بتدريس مهارات المستقبل من خلال جعل التعليم عالي الجودة متاحاً وبأسعار معقولة للأفراد والشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم. أبرم المعهد شراكات مع أكثر من 65 جامعة حتى الآن، بما في ذلك معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وكولومبيا، وهارفارد، وكامبريدج، وكورنيل، ورايس، وUT Austin، وINSEAD، وارتون، وكيلوق، وجامعة كاليفورنيا في بيركلي، وجامعة سنغافورة الوطنية، حيث قامت بتعليم أكثر من 350.000 فرد في 80 دولة. يتم تقديم وتسهيل العديد من الدورات التدريبية (العامة والمخصصة) بلغات متعددة، بما في ذلك العربية، والإسبانية، والبرتغالية، والماندرين. ويعمل لدى المعهد أكثر من 2300 موظف على مستوى العالم ولها مكاتب في دبي وسنغافورة ونيويورك وبوسطن ولندن وبالو ألتو ومكسيكو سيتي، ومومباي، ونيودلهي، وشنغهاي. يُذكر أن معهد " ايميريتيس" هو شركة عالمية رائدة في مجال التعليم المهني حيث تجاوزت إيراداته السنوية 400 مليون دولار أمريكي في عام 2022.