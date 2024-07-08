المملكة العربية السعودية - كشفت بلازا بريميوم، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال تقديم خدمات الضيافة المتكاملة في صالات المطارات، عن تعاونها الاستراتيجي مع الخليجية لخدمات الطعام، إحدى أكبر الشركات في مجال خدمات الطيران في المملكة العربية السعودية. ويهدف الطرفان من خلال هذه الشراكة إلى توسيع نطاق خدماتهما وتوفير حلول مبتكرة تلائم الاحتياجات المتنامية للمسافرين في مختلف أنحاء المملكة. ومن المتوقع أن تمتد هذه الشراكة لتشمل 33 مطاراً على الأقل في المملكة مع احتمال توسعها عالمياً.

ويتيح هذا التعاون للطرفين فرصة استكشاف إمكانية تطوير خدمات مسافري المطار ذات العلامات التجارية المشتركة، والبيع المتبادل لعروض الصالات المستهدفة وغيرها من الخدمات، إلى جانب الاستفادة من الحلول الرقمية لمجموعة بلازا بريميوم بما يشمل ون تيكنو، وهو نظام يدعم الأسواق الإلكترونية وحلول إيصال الخدمات التي تمكن الشركات والعملاء من التواصل وإجراء المعاملات بشكلٍ آمن ضمن الاقتصاد الرقمي؛ ونظام إدارة الصالات، وهو حل يهدف إلى مساعدة مشغلي الصالات على إدارة وتشغيل منشآتهم بشكل أفضل؛ والمسافر الذكي، الذي يمثل برنامج عضوية سفر عالمي للتواصل مع العملاء. وتهدف هذه المبادرات إلى توفير خدمات سلسة وفعالة، ومنح العملاء أكبر قيمة ممكنة، إلى جانب تعزيز تجربة المطار.

وبالاستفادة من حضورها في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2014، طورت مجموعة بلازا بريميوم محفظة متميزة تضم صالات المطارات وفنادق ومتاجر الأغذية والمشروبات، وتنتشر عملياتها حالياً في 15 وجهة ضمن ثمانية مطارات دولية في أبرز المدن الإقليمية، بما يشمل عمّان والرياض وجدّة والدمّام ودبي ومسقط. كما كشفت المجموعة مؤخراً عن استثمار بقيمة 100 مليون دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأسيس مكتب استراتيجي لها في السعودية. وتؤكد هذه الشراكة الجديدة التزام المجموعة بترسيخ حضورها في المنطقة، ولا سيما في المملكة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد بورا إسبولان، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بلازا بريميوم: "يسعدنا توقيع هذه الشراكة مع الخليجية لخدمات الطعام، لا سيما وأنها تتماشى بشكلٍ متكامل مع استراتيجيتنا للنمو في السعودية. ونعتزم من خلال هذا التعاون دمج عروضنا المستمرة والحلول المبتكرة للمطارات مع الخبرة الكبيرة لشركة الخليجية في السوق الإقليمية، مما يسهم في تعزيز تجربة المسافرين في مختلف أنحاء المملكة. ونتطلع إلى هذه الشراكة بفضل تأثيرها الإيجابي على المسافرين السعوديين، وعلى خططنا لمواصلة النمو في سوق الطيران العالمية، بالإضافة إلى دورها في فتح آفاق جديدة لمزيدٍ من الشراكات مع شركة الخليجية وغيرها من الشركات السعودية البارزة في القطاع".

ومن جانبه، صرّحت الخليجية لخدمات الطعام: "يؤكد تعاوننا مع مجموعة بلازا بريميوم التزامنا بتوفير خدمات ضيافة عالية الجودة وفعالة في السعودية، بما يتماشى مع رسالتنا الرامية إلى تعزيز قطاع الضيافة السعودي عالمي المستوى. وترتكز شراكتنا على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة من أجل تحقيق النجاح وتحويل التحديات إلى فرص، إلى جانب دمج جهودنا المشتركة لتعزيز القوة والابتكار".

لمحة عن مجموعة بلازا بريميوم:

مجموعة بلازا بريميوم هي مزود رائد عالمياً لخدمات الضيافة في المطارات، تأسست عام 1998 وتتخذ من مدينة هونج كونج مقراً رئيسياً لها. وبهدف ترسيخ رسالتها الرامية إلى تحسين تجربة السفر، أطلقت أول مفهوم لصالات المطار المستقلة في العالم.

وتدير المجموعة حالياً أكبر شبكة في العالم من صالات المطار الدولية، وتوفر تجربة مطار متكاملة بفضل محفظتها التي تضم 13 علامة تجارية تنتشر في أكثر من 1,600 نقطة اتصال في ما يتجاوز 80 مطاراً دولياً ضمن 30 دولة ومنطقة حول العالم.

وتقدم المجموعة حلولاً مبتكرة تركز على العنصر البشري لتحسين تجربة المطار، وتتنوع خدماتها بين صالات المطارات ذات العلامات التجارية مثل صالات بلازا بريميوم فيرست وبلازا بريميوم لاونج، وفنادق المطارات مثل إيروتيل وريفريش من إيروتيل، وألويز لخدمات الكونسيرج، إلى جانب مجموعة من مفاهيم تناول الطعام في المطار، وبرنامج العضوية والمكافآت العالمي "المسافر الذكي"؛ وون تيكنو، نظام تجربة سفر صديقة للبيئة. وتتخطى المجموعة التزامها بالعلامات التجارية التابعة لها إلى توفير خدمات إدارة الصالات وحلول الضيافة لأبرز شركات الطيران وتحالفات شركات الطيران والشركات في مختلف أنحاء العالم. وتشمل شراكاتها أسماء بارزة مثل أمريكان إكسبريس وكابيتال ون وخطوط كاثي باسيفيك الجوية وسكاي تيم وتحالف ستار وفيزا وغيرها الكثير.

ونالت مجموعة بلازا بريميوم أكثر من 80 جائزة تحتفي بإنجازاتها الاستثنائية وتؤكد التزامها بتميز خدماتها. ومن أبرز هذه الجوائز المرموقة "جائزة أفضل صالة مطار مستقلة في العالم" من جوائز سكاي تراكس وورلد إيرلاينز للسنة الثامنة على التوالي منذ عام 2016 وحتى 2024. كما نالت المجموعة تصنيفاً من مجلة تي تي جي آسيا بوصفها "أفضل مشغل صالة مطار" للأعوام 2018 و2019 و2023. وحصلت المجموعة في عام 2020 على شهادة "أيزو 9001:2015 " لصالتها الرئيسية في هونج كونج. كما حصل سونغ هوي سي، مؤسس المجموعة ورئيسها التنفيذي، على جائزة "إرنست ويونغ لرواد الأعمال عن فئة رائد أعمال العام" و"جائزة رائد أعمال العام في ماليزيا" عام 2018.

وتضم المجموعة فريقاً متميزاً يتألف من 5,000 موظف، وتقدم خدماتها لأكثر من 20 مليون مسافر سنوياً. وتشهد المجموعة مرحلة نمو هائلة على مستوى العالم، بفضل سعيها المتواصل للابتكار والتميز.

لمحة حول الخليجية لخدمات الطعام

تأسست الخليجية لخدمات الطعام في عام 2017 وتتخذ من الرياض مقراً لها، وهي حائزة على شهادة الأيزو وتتميز بالتزامها بتقديم "خدمات ضيافة سعودية عالمية المستوى". وتتخصص ببناء وجهات الضيافة وتشغيلها وإدارتها، كما توفر مجموعة من الخدمات في مختلف القطاعات بما يشمل الاستقبال والترحيب في المطارات وخدمات المسار الخاص والكونسيرج، وصالات المطارات وصالات حياك لاونج لرجال الأعمال، وخدمات رحلات الطيران المؤجلة، وصالات الطيران الخاصة، وإدارة خدمات الطعام والفعاليات، ومتاجر الأغذية والمشروبات الخارجية في المطار، وخدمات الضيافة الاستشارية.

وتضم الشركة فريق عمل ماهر ذو خبرة وكفاءة عالية من خلفيات متنوعة، حيث تسهم خبرتهم الواسعة وتفانيهم في تمكين الشركة من مواصلة الارتقاء بتميز خدماتها.

وتتميز الخليجية لخدمات الطعام ببصمة تشغيلية بارزة، لا سيما وأنها تتميز بحضور فريد في مواقع استراتيجية، إلى جانب إدارة 31 صالة في 31 محطة وصول في المطار، وثلاث صالات فلاي ناس، و21 صالة حياك وصالتين حياك لاونج، وصالة لبرنامج الفرسان السعودي، وصالة طيران خاصة، وثلاث صالات لقطار الحرمين السريع، و24 صالة لخدمات رحلات الطيران المؤجلة. كما تشرف على 18 فرعاً لسندويش إيتيريا جراب آند جو في 12 مطاراً، مما يوسع قائمة خدماتها المتنوعة.

وتتميز الخليجية بشبكة واسعة من الشراكات والخدمات المصممة لمنح المسافرين تجارب سفر سلسة ومريحة وراقية عبر مختلف المجالات في القطاع، بدءاً من صالات المطارات الفاخرة والتعاون مع شركات الطيران الدولية، ووصولاً إلى المزايا المالية والشراكات الحصرية مع وكالات السفر، كما تلتزم الشركة بمنح الأولوية لرضا العملاء وتقديم خدمات استثنائية ضمن قطاع السفر.

وأطلقت المجموعة خدمة كونسيرج من حياك التي تهدف إلى تقديم خدمات مخصصة، إلى جانب تجربة سفر سلسة وفاخرة، ومنح الأولوية لخلق ذكريات لا تُنسى لعملائها. وتشمل الخدمات المساعد الشخصي والسفر والرفاهية والوصول إلى صالات المطارات، والترحيب والاستقبال وخدمات النقل وخدمات المساعدة والاستقبال لكبار الشخصيات.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.plazapremiumgroup.com

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

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