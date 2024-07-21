دبي، الإمارات العربية المتحدة- كشفت بلازا بريميوم، المجموعة الرائدة عالمياً في تقديم تجارب الضيافة المتكاملة في صالات المطارات والتي تدير أكبر شبكة من صالات المطارات والفنادق ومفاهيم تناول الطعام في العالم، عن شراكتها الاستراتيجية الاستثنائية مع نوميرو أونو، المزود المحلي الرائد لأجود أنواع الكافيار والأغذية الفاخرة. ويهدف هذا التعاون إلى إرساء معايير جديدة لتجارب تناول الطعام الفاخرة في صالات المطارات، والتي تمزج بسلاسة تجارب الضيافة عالمية المستوى مع مجموعة مختارة من أجود أصناف الكافيار الفاخر.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سونغ هوي سي، مؤسس مجموعة بلازا بريميوم ورئيسها التنفيذي: "تمثل هذه الشراكة إنجازاً بارزاً لجهود المجموعة الرامية إلى تعزيز العروض الفاخرة في مختلف صالاتها. كما تواصل المجموعة سعيها للارتقاء بتجارب الضيافة للعملاء من خلال الالتزام بمسيرة الابتكار والتحول. يتطلع المسافرون اليوم إلى اكتشافات جديدة تساهم في تحسين رحلاتهم، ويمثّل تقديم منتجات نوميرو أونو في صالاتنا إضافة فاخرة تعزز رفاهية رحلاتهم. وتجسد هذه الشراكة خطوة مهمة في سعينا للارتقاء بتجربة إنفينيتي روم - مفهوم الصالة فائقة الفخامة، والتي سيتم إطلاقها عالمياً لمنح ضيوفنا خدمات وتجارب حصرية، إلى جانب خدمات الكونسيرج في المواقع الرئيسية ضمن شبكة صالاتنا العالمية".

ويهدف الطرفان من خلال هذه الشراكة إلى إرساء معايير جديدة لتجارب تناول الطعام الفاخرة بالنسبة للمسافرين من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى توفير تجارب حصرية مختارة ضمن صالات المجموعة في دبي وأبوظبي، مع وجود خطط لتقديم هذه الخدمات في الصالات الإقليمية والدولية خلال الأشهر القادمة. وتوفر صالات المجموعة للمسافرين إمكانية شراء تشكيلة من الكافيار الفاخر المستورد من مزارع متطورة تكنولوجياً في دول مثل إيطاليا وفرنسا وأذربيجان والصين. وبهدف إضفاء لمسات فاخرة على تجربة الضيوف، تعاون فريق الطهو في مجموعة بريميوم بلازا مع علامة نوميرو أونو من أجل إعداد أطباق كافيار مميزة ومصممة لتقديم تجربة تناول طعام استثنائية في صالات المجموعة تتماشى مع تطلعات الضيوف المميزين.

تأسست علامة نوميرو أونو، مزود الكافيار والأغذية ومقره أبوظبي، بالتعاون مع إيليفيت للاستثمار برئاسة الشيخ طحنون بن سعيد بن طحنون آل نهيان. وافتتحت علامة الأغذية الفاخرة أكبر منشأة متطورة لإعادة تعليب الكافيار في منطقة الخليج العربي في مدينة خليفة الصناعية أبوظبي (كيزاد)، المركز الصناعي الواقع بين أبوظبي ودبي. وحصلت هذه المنشأة على شهادة نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة وشهادة آيزو 22000 لسلامة الأغذية، مما أتاح لعلامة نوميرو أونو إمكانية تقديم خدماتها لمجتمع الفنادق والمطاعم والمقاهي وفق أرقى معايير سلامة الأغذية وجودتها.

ومن جانبه قال عزيز خوجة، مدير نوميرو أونو: "يسعدنا إقامة هذه الشراكة مع مجموعة بلازا بريميوم، المشغل الشهير لأكبر شبكة في العالم من الصالات الفاخرة في المطارات. يتماشى هذا التعاون مع منهجيتنا الاستراتيجية الرامية إلى ترسيخ مكانة نوميرو أونو الرائدة في سوق الكافيار الفاخر. لاحظنا، قبل إطلاق نوميرو أونو، ارتفاع الطلب على منتجات الأغذية الفاخرة بين العملاء في المنطقة، وتطلعهم إلى تجارب تناول طعام فاخرة واستثنائية، وهو توجه جديد نسعى لمواكبته منذ انطلاقتنا. ونعتزم من خلال هذا التعاون مواصلة التزامنا بالمحافظة على أعلى معايير الجودة المعتمدة في القطاع. كما نتطلع إلى توفير خدماتنا للمسافرين والعملاء من مختلف أنحاء العالم، والتي تتضمن تشكيلة فريدة من أجود أصناف الكافيار والمنتجات الغذائية الفاخرة التي تشتهر بها علامة نوميرو أونو".

والتقى سونغ، خلال زيارة خاصة في أبوظبي، بأعضاء المجلس الإداري لشركة إيليفيت للاستثمار، بمن فيهم عمر جمال العمر، مؤسس الشركة، حيث ناقشوا الفرص الإضافية لتعزيز وتوسيع نطاق التعاون.

وبدوره، قال عمر جمال العمر، المؤسس وعضو مجلس الإدارة في شركة إيليفيت للاستثمار ورئيس مجلس إدارة مجموعة أوجو: "يسعدنا التعاون مع مجموعة بلازا بريميوم بوصفها مشغلاً يمتلك خبرة واسعة في توفير التجارب الفاخرة للعملاء، حيث يسهم هذا النوع من الشراكات بتعزيز النمو في المنطقة. ونتوجه بالتهاني لمجموعة بلازا بريميوم ونوميرو أونو على هذا الإنجاز الذي سيرسي معايير جديدة في القطاع".

وبموجب هذه الشراكة، ستصبح مجموعة بلازا بريميوم مشغل صالة المطار الوحيد في الشرق الأوسط الذي يوفر خدمة الكافيار الفاخرة للمسافرين. وتهدف المجموعة من خلال خطط التوسع القوية إلى تعزيز هذه العروض الفاخرة إلى 10 مواقع عالمية، وتوفير باقة من تجارب تناول الطعام الاستثنائية أمام شريحة أوسع من العملاء.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: plazapremiumgroup.com

لمحة عن مجموعة بلازا بريميوم:

تأسست مجموعة بلازا بريميوم على يد رائد الأعمال سونغ هوي سي في عام 1998، وتتخذ من هونج كونج مقراً لها، وهي المزود الرائد عالمياً لخدمات الضيافة في صالات المطارات. وتهدف المجموعة إلى تحسين تجارب السفر، حيث أطلقت مفهوم صالات المطارات المستقلة الأول في العالم.

كما تشغل أكبر شبكة من صالات المطارات الدولية حول العالم وتوفر تجارباً شاملة مع أكثر من 13 علامة تعمل تحت مظلتها، فضلاً عن تواجدها في أكثر من 1600 نقطة اتصال منتشرة ضمن ما يزيد عن 80 مطار دولة و30 منطقة ودولة في مختلف أنحاء العالم. وتقود المجموعة جهود الارتقاء بتجارب المطارات من خلال الابتكار والحلول القائمة على الأفراد، وتمتلك باقة من علامات صالات المطارات التي تشمل بلازا بريميوم لاونج وبلازا بريميوم فيرست، إلى جانب فنادق المطارات إيروتيل آند ريفريش من علامة إيروتيل، وخدمات الاستقبال والترحيب في المطارات أولويز، بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم وبرامج المكافآت والعضوية العالمية مثل برنامج المسافر الذكي، ومنظومة تجارب السفر ون تيكو. وتلتزم المجموعة والعلامات التي تعمل تحت مظلتها بتوفير حلول إدارة الصالات والضيافة لأبرز شركات الطيران وتحالفات شركات الطيران والشركات في مختلف أنحاء العالم. كما تضم قائمة الشركاء مجموعة من الشركات البارزة مثل أمريكان إكسبرس وكابيتال وان وخطوط كاثي باسيفيك الجوية وسكاي تيم وتحالف ستار وفيزا وغيرها من الشركات.

وتمتلك المجموعة ما يزيد عن 80 جائزة تؤكد على إنجازاتها الاستثنائية والتزامها بتقديم الخدمات المميزة، بالإضافة إلى حصولها على جائزة أفضل صالة مطار مستقلة في العالم خلال فعاليات جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات لـ 8 سنوات على التوالي من 2016 حتى 2024. ومنحت مجلة تي تي جي آسيا المجموعة تصنيف أفضل مشغل صالة مطار في أعوام 2018 و2019 و2023. كما حصلت في عام 2020 على شهادة أيزو 9001:2015 لمقراتها في هونج كونج، بينما حصل السيد سونغ هوي سي، مؤسس المجموعة ورئيسها التنفيذي، على جائزة إرنست ويونغ لرواد الأعمال عن فئة أفضل رائد أعمال وجائزة أفضل رائد أعمال في ماليزيا عام 2018.

وتقدم المجموعة خدماتها لأكثر من 20 مليون مسافر سنوياً بجهود فريق عمل يتألف من أكثر من 5 آلاف متخصص، وتحقق بلازا بريميوم نمواً عالمياً من خلال الابتكار والتميز المستمر.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا