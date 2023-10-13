دولة الإمارات – أبرمت مجموعة بريد الإمارات وشركة سكاي جو، مزود الخدمات اللوجستية الجوية، اتفاقية تعاون لتوفير خدمات التوصيل والخدمات اللوجستية بين عدد من المراكز في أبوظبي. وتأتي هذه الشراكة في إطار الرؤية الاستراتيجية لمجموعة بريد الإمارات لتحقيق تحولٍ شامل في الحلول اللوجستية للميل الأخير، وتعزيز سرعتها وكفاءتها واستدامتها البيئية بالاستعانة بالطائرات دون طيار "الـدرون".

ويتزامن إبرام الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة بريد الإمارات وسكاي جو، مع الإطلاق الرسمي لمجمع صناعة المركبات الذكية والذاتية القيادة في إمارة أبوظبي. وسيسهم المجمع الجديد في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركزٍ رائدٍ عالمياً في إنتاج المركبات الذكية والذاتية القيادة براً وبحراً وجواً. ويعكس هذا التعاون جهود المجموعة والتزامها بإرساء دعائم منظومة لوجستية أكثر تقدماً واستدامة، دعماً لمسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات.

وتسعى مجموعة بريد الإمارات لتطوير شبكة مراكز للطائرات "الـدرون" بالتعاون مع سكاي جو، والارتقاء بكفاءة وسرعة تسليم الشحنات البريدية والطرود الصغيرة من خلال بريد الإمارات، الشركة التابعة لها والمتخصصة في الخدمات البريدية والتوصيل السريع. وستحسن هذه المنهجية إمكانية الوصول إلى المناطق النائية، وتقلل الانبعاثات الكربونية وتسرّع وتيرة التسليم، وتعزز تجربة المتعاملين وجودة الخدمات.

وقال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات: "يسرنا أن نمضي قُدُماً في تطوير تعاوننا مع سكاي جو، ونواصل التزامنا بتمكين وتعزيز تقدُّم ونماء القطاع اللوجستي، وننظر بثقة حيال إطلاق عمليات التوصيل بطائرات "الـدرون" ضمن عددٍ من المراكز في أبوظبي، بعد النجاح الذي حققته شركة بريد الإمارات في المرحلة التجريبية لعمليات التوصيل القصيرة والبعيدة المدى بهذه المنهجية المبتكرة، كما نتطلع لإطلاق هذه الحلول على نطاقٍ تجاري، لنُرسي معايير جديدة لكفاءة العمليات والخدمات اللوجستية. وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية قوةً دافعة لتحول القطاع اللوجستي، وتجسد رؤيتنا في تعزيز النمو المستدام بالاستعانة بالتكنولوجيا المتقدمة".

وتعليقا على الاتفاقية، قال محمد الظاهري، عضو مجلس إدارة سكاي جو: "تمثل هذه الشراكة بداية لمستقبل الخدمات اللوجستية، حيث تمزج بين التكنولوجيا المتطورة والكفاءة والاستدامة. بينما نحلق فوق أفق أبوظبي المذهل، فإننا لا نقوم فقط بتوصيل البضائع فحسب، بل نقدم مستقبلاً أكثر إشراقا لهذه المدينة الرائعة وخارجها".

وستقوم مجموعة بريد الإمارات وسكاي جو بإبلاغ عملائهما الاستراتيجيين بإتاحة هذه الحلول كخدماتٍ تجارية، وسيضمن الجانبان امتثال عمليات التوصيل بطائرات "الـدرون" للقوانين والتشريعات الناظمة للملاحة الجوية واستخدام الطائرات دون طيار في الدولة. كما ستتعاون مجموعة بريد الإمارات وسكاي جو في مشاريع البحث والتطوير المرتبطة بتكنولوجيا الطائرات دون طيار.

وتولي دولة الإمارات أهميةً كبيرة لتطوير تقنيات طائرات "الـدرون" والمركبات ذاتية القيادة كمحركاتٍ لتعزيز الابتكار والاستدامة في مُختلف القطاعات. ويعكس إطلاق مجمع صناعة المركبات الذكية والذاتية القيادة في إمارة أبوظبي هذه الرؤى الوطنية الطموحة، ويأتي في إطار المساعي الدولية للوصول للحد من الانبعاثات.

#بياناتشركات

- انتهى -