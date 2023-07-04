بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وعدد من الشركات التكنولوجية المتقدمة

تطلق المجموعة مسابقة سنوية للروبوتات تهدف الى تشجيع الطلاب على استكشاف قطاع اللوجستيات وتعزيز مهاراتهم التقنية

تدعو مجموعة بريد الإمارات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وعدد من الشركاء التقنيين، طلاب الكليات والجامعات المبتكرين والمهتمين في مجال الروبوتات للمشاركة في مسابقة "ابتكارات لوجستية". وتعد المسابقة أول برنامج تعليمي سنوي للروبوتات تطلقها المجموعة تهدف إلى سد الفجوة بين القطاع الأكاديمي واللوجستي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أهمية المسابقة في إثراء مهارات الطلبة التقنية، داعية الطلبة الذين يمتلكون مهارات في مجال البرمجة والروبوتات للمشاركة في هذا البرنامج المبتكر، وذلك بالتسجيل عبر الرابط المخصص. وسيتم اختيار ثلاث فرق يتكون كل فريق من طالبين إلى أربعة طلاب بمشاركة طالب إماراتي واحد على الأقل، لبناء روبوت كحل للمسألة المطروحة في المسابقة. كما وستوفر المجموعة التمويل اللازم بقيمة 5000 درهم لشراء الأدوات الضرورية وتمكين الفرق لبناء أفكارهم المبتكرة.

يصاحب المسابقة برنامجاً تعليمياً سيُعقد من سبتمبر إلى نوفمبر. وسيتم دعوة الطلاب المشاركين لزيارة منشآت مجموعة بريد الامارات بما فيها مركز الفرز وفروع التجزئة، إلى جانب المقر الرئيسي للشركات التكنولوجية المشاركة، للتعرف عن كثب على قطاع الخدمات اللوجستية والتطورات التكنولوجية المحتملة التي يمكن تبنيها وإدماجها.

يهدف هذا التعاون إلى تطوير المواهب ودفع عجلة التقدم في قطاع اللوجستيات. كما يعد برنامج "ابتكارات لوجستية" باب لفتح آفاق متنوعة وخلق فرص جديدة للطلاب المشاركين في قطاع الخدمات اللوجستية بدعم من الشركاء التقنيين للمجموعة، بما فيهم سكاي جو، وشركة بيانات، وستراتا للتصنيع.

يساهم برنامج "ابتكارات لوجستية" إلى تمكين الشباب وصقل مهاراتهم، كما سيتم الثناء على جهودهم الجبارة ودعمهم من خلال تقديم جوائز نقدية ودروع وشهادات تقديرية.

يمكن لطلاب الجامعات والكليات الراغبين بالمشاركة في مسابقة "ابتكارات لوجستية" التسجيل عبر الرابط: https://forms.office.com/r/gn62f2gxzr. آخر موعد للتسجيل في المسابقة تاريخ 28 أغسطس 2023.

#بياناتحكومية

- انتهى -

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

مجموعة أورينت بلانيت

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com