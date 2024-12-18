دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن شراكتها مع درايف تيرا، الشركة الرائدة في إنشاء محطات تبديل بطاريات الدراجات الكهربائية في قطاع توصيل الطلبات، وذلك لنشر محطات تبديل البطاريات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، في خطوةٍ تمثّل نقلة كبيرة في قيادة الحلول المستدامة للطاقة بما يعزز دور الطرفين في التحوّل إلى مستقبل أكثر خضرة في المنطقة.

ويسهم هذا التعاون الاستراتيجي في تحقيق هدف الإمارات العربية المتحدة المتمثّل في المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وذلك من خلال تطوير واحدة من أكبر شبكات تبديل البطاريات في المنطقة، حيث سيسرع هذا التعاون من اعتماد الدراجات الكهربائية، بما يتماشى مع التزام الدولة ببناء مستقبل مستدام، ويضع معايير جديدة للبنية التحتية المستدامة لتبديل البطاريات في دولة الإمارات.

بهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع درايف تيرا التي تمثّل خطوة محورية في رحلتنا نحو تعزيز الاستدامة وتطبيق حلول مبتكرة تدعم مستقبل النقل الذكي والصديق للبيئة. إن إنشاء محطات استبدال بطاريات دراجات التوصيل يمثّل نقطة انطلاق نحو تحقيق نقلة نوعية في مجال التوصيل السريع، بما يخدم المجتمعات ويعزز رفاهيتها. كما تسلّط هذه المبادرة الضوء على دورنا في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة البيئية."

من جانبه، قال حسام الزمار الشريك المؤسس في درايف تيرا: "يجسّد تعاوننا مع اينوك حجر الأساس في مشهد التحوّل في قطاع توصيل الطلبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لقد طورنا هذا الحل الرائد المتمثّل بخدمة تبديل البطاريات، وتعاوننا مع أبرز شركات التوصيل في الدولة. نحن متحمسون لتطوير هذه الشراكة والوصول إلى آفاق جديدة."

وتأتي الشراكة لتجسّد الرؤية مشتركة بين اينوك ودرايف تيرا لتعزيز لابتكار وتحقيق مستقبل أكثر استدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إذ تسهم هذه الشراكة للتبسيط تجربة استخدام الدراجات الكهربائية من خلال حلول البطاريات كخدمة، عبر نموذج العمل يسمح بالتغلّب على تحدياتٍ تتعلق بتكلفة البطاريات، وفترات توقف الدراجات لمدة طويلة لشحنها، والمخاوف المتعلقة بمدى القيادة.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من اثني عشر ألفاً وخمسمائة موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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نبذة عن TERRA TECH Ltd:

تأسست الشركة عام 2021 من قِبل رائد الأعمال حسام زمّار، وتُعد تيرا أول شركة ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتكنولوجيا التنقل المستدام كما تُقدم خدمات تبديل البطاريات فضلاً عن مجموعة كبيرة من الدراجات الكهربائية ما يتيح للسائقين تبديل البطاريات ضمن الشبكة الواسعة من محطات التبديل واستبدال البطاريات بسلاسة عبر تطبيقها الذكي، وهو أمر يتيح تحسين عمليات توصيل الميل الأخير وتعزيز الاستدامة البيئية.

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