دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت مجموعة اينوك، الشركة الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وحدة أعمال قطع الغيار ومجموعة اللوجستيات التابعة لمجموعة "الساير" وذلك تماشياً مع الاستراتيجية العامة للمجموعة الرامية لتوسيع شبكة منتجات زيوت التشحيم في المنطقة.

وتنص الاتفاقية على توفير منتجات متطورة من اينوك في الكويت عبر محفظة منتجات "الساير"، بما في ذلك زيوت التشحيم الصناعية والبحرية وزيوت السيارات لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائها. وستكون وحدة أعمال قطع الغيار ومجموعة اللوجستيات التابعة لمجموعة "الساير" هي الموزع الوحيد لمنتجات مجموعة اينوك في الكويت.

وبحضور سعادة الدكتور مطر النيادي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت؛ وقّع الاتفاقية كل من برهان الهاشمي، المدير التنفيذي للمبيعات التجارية والدولية في مجموعة اينوك؛ ومبارك ناصر الساير، الرئيس التنفيذي لمجموعة "الساير القابضة" في الكويت.

وبهذه المناسبة قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "يسعدنا التعاون مع مجموعة الساير في شراكةٍ تمثل انعكاساً حقيقياً لتميّز نموذج أعمالنا وجودة المنتجات والخدمات التي نوفرها لعملائنا. إذ تأتي هذه الشراكة منسجمة مع التزام اينوك بتلبية طلب عملائها المتنامي على زيوت التشحيم عالية الجودة، وتؤكد أيضاً حرص المجموعة على تسهيل إمكانية وصول العملاء إلى هذه المنتجات في جميع أنحاء المنطقة وخارجها، مع الالتزام بتبني أعلى المعايير الدولية ضماناً لحفاظ ’اينوك للزيوت‘ على ريادتها عبر مختلف الأسواق الدولية خلال قادم السنوات."

من جانبه قال مبارك ناصر الساير: "يسرنا توقيع مذكرة التفاهم هذه مع مجموعة اينوك لما تحظى به من كفاءات معروفة بمجال زيوت التشحيم، وللمجموعة الواسعة من المنتجات التي تتيحها لإثراء عروضنا وخدماتنا في الكويت. معاً يمكننا تقديم أجود المنتجات مع الالتزام بجميع معايير السلامة والجودة الدولية لضمان رضا العملاء."

تجدر الإشارة إلى أن العلامة التجارية للزيوت عالية الجودة من اينوك تعد الأسرع نمواً في الشرق الأوسط، حيث تسوّق الشركة مجموعة متنوعة من الزيوت والشحوم المصمّمة للاستخدام في عدد من القطاعات والمجالات، بما في ذلك السيارات، والقطاع الصناعي، والقطاع البحري، والمحركات الثقيلة التي تعمل بالديزل، والاستخدامات التجارية. وتتواجد زيوت اينوك في أكثر من 60 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا ورابطة الدول المستقلة وشبه القارة الهندية، علاوة على التوسّع إلى أمريكا الجنوبية مؤخراً. وتشهد شبكة خدمات الزيوت البحرية التابعة للمجموعة توسعاً سريع الوتيرة، إذ تتواجد اليوم في أكثر من 200 ميناء حول العالم.

وتتواجد شركة "الساير القابضة" في السوق منذ 68 عاماً، وهي تتبوأ مكانة رائدة في سوق السيارات وتوريد المعدات الثقيلة التي تمثل عدداً من أهم العلامات التجارية في العالم.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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