على هامش معرض دبي للطيران 2023

دبي، الامارات العربية المتحدة: وقّعت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، مذكرة تفاهم مع "بي تي بيرتامينا باترا نياجا" شركة التجارة الفرعية القابضة والتابعة لشركة "بي تي بيرتامينا" (بيرسيركو) المملوكة بالكامل لحكومة جمهورية إندونيسيا، بهدف استكشاف وتقييم فرص التعاون في عددٍ من المطارات الدولية، في خطوةٍ تتماشى مع استراتيجية المجموعة للتوسّع في الأسواق الدولية ودعم أجندة دبي الاقتصادية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل.

وُقِّعت مذكرة التفاهم على هامش معرض دبي للطيران - الذي عقد في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر- وذلك من قِبل برهان الهاشمي، المدير التنفيذي للمبيعات التجارية والدولية في مجموعة اينوك، وريفا يساهان، الرئيس المدير والرئيس التنفيذي لشركة "بي تي بيرتامينا باترا نياجا"؛ وبحضور فريد البستكي، مدير إدارة قطاع الطيران في مجموعة اينوك؛ ويوسيب إسوادي، نائب الرئيس لأعمال وقود الطيران من شركة "بي تي بيرتامينا باترا نياجا"؛ إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من الشركتين، إلى جانب سورا لوكيتا، النائب المساعد (المدير) لترسيم المناطق البحرية والحدودية من وزارة التنسيق للشؤون البحرية والاستثمار في جمهورية إندونيسيا. وحدد الطرفان عدداً من آفاق التعاون بما في ذلك الاستثمار المشترك والعمليات والتوريد والتخزين والتوزيع لمنتجات الطيران في المطارات الدولية.

وبهذه المناسبة قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "يسعدنا أن نتعاون مع "بي تي بيرتامينا باترا نياجا"، وهو التعاون الثاني مع الشركة على بهدف ترسيخ مكانتنا في قطاع خدمات الطيران وتعزيز مساعينا الرامية لتطوير الشراكات الاقتصادية على مستوى العالم. ومن خلال مذكرة التفاهم هذه، سنعمل على توسيع حضورنا العالمي وتأكيد التزامنا بتعزيز مكانة دولة الإمارات كمساهمٍ رئيسي في قطاع الطيران".

من جانبه، قال ريفا يساهان، الرئيس المدير والرئيس التنفيذي لشركة "بي تي بيرتامينا باترا نياجا": "تتشارك كل من "بي تي بيرتامينا باترا نياجا" ومجموعة اينوك ذات الهدف المتمثّل في تطوير قطاع الطيران العالمي وتعزيز الابتكار فيه للحد من انبعاثات الكربون. ومن خلال تعاوننا اليوم، نؤكد التزامنا بمواصلة تقديم أفضل الخدمات لعملائنا وضمان السلامة وجودة المنتجات التي تتوافق مع المعايير الدولية، تماشياً مع رؤيتنا في أن نكون مزوداً ومسوقاً رائداً لوقود الطائرات على مستوى عالمي مع شبكة عالمية متكاملة."

علاوة على ذلك، تتيح مذكرة التفاهم لمجموعة اينوك التعاون حول توريد وتوزيع وقود الطيران المستدام (SAF) ووقود الطيران منخفض الكربون (LCAF).

تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم هذه تأتي في أعقاب اتفاقية خدمات الطيران الفنية التي أبرمتها المجموعة مؤخراً مع شركة "بي تي بيرتامينا باترا نياجا"، والتي تقدّم اينوك للطيران بموجبها خدمات الطيران الفنية لشركة "بي تي بيرتامينا باترا نياجا" على مدار 3 سنوات. ويشمل ذلك فحص 4 مرافق في المطارات الإندونيسية، وتدريب الموظفين، وتوفير أدلة اينوك لمراقبة الجودة وعمليات الطيران مع التوجيهات الفنية والتوصيات لتحسين المعايير واتباع أفضل الممارسات.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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