يصل بذلك مجموع محطات الخدمة إلى 27 محطة في إمارة الشارقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، عن توسيع شبكتها من محطات الخدمة المدمجة في الدولة. ويأتي إعلان مجموعة اينوك بعد الافتتاح الأخير لمحطة الخدمة المدمجة الجديدة على طريق كلباء في الشارقة، ليصل بذلك عدد محطات الخدمة المدمجة إلى 10 محطات في الدولة و27 محطة خدمة في إمارة الشارقة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "إن توفير خيارات آمنة وذكية ومستدامة للتزوّد بالوقود يأتي في إطار التزامنا بخدمة الوطن ومتماشياً مع هدفنا الأكبر المتمثّل في المساهمة في مسيرة نمو وتطور دولة الإمارات. توفّر محطاتنا المدمجة إمكانية الوصول بسهولة للتزوّد بالوقود في المواقع الأكثر ملاءمة، ولدينا استراتيجية قوية للتوسّع هذا العام بما يلبي الطلب المتزايد لعملائنا، حيث سنظل ملتزمين بتلبية متطلبات الطاقة للمقيمين والزوار في جميع أنحاء الدولة".

تقع محطة الخدمة المدمجة الجديدة على طريق كلباء في موقع استراتيجي لتلبية احتياجات التزوّد بالوقود لسائقي السيارات المسافرين إلى الفجيرة وكلباء، وستخدم أيضاً منطقة البطائح القريبة في الإمارة. إذ تعد كلباء واحدة من الأماكن السياحية التي يجب زيارتها في الشارقة، وواحدة من أكثر الوجهات شعبية للسياحة البيئية في دولة الإمارات، ويسهم إطلاق أحدث محطة خدمة مدمجة في دعم احتياجات زوار الوجهة في التزود بالوقود.

تبلغ مساحة المحطة المدمجة 7200 متر مربع، وهي مجهّزة بثلاثة مضخات، ما يتيح التزود بالوقود على جانبي المحطة، حيث تقدم البنزين "خصوصي 95"، و"سوبر 98"، والديزل. وإضافة إلى نظام آلي لمراقبة الوقود ونظام إلكتروني للكشف عن التسرّب، تتميز المحطة بنظام استعادة الأبخرة الذي يعمل على استرجاع 70% من الأبخرة المنبعثة من مضخة وخزان الوقود.

وتضم محطات الخدمة المدمجة أيضاً أفضل ممارسات الصحة والسلامة والبيئة لتحسين احتياطات السلامة، بما في ذلك استخدام جهاز الإنذار السمعي، وصمام لمنع تسرب الوقود، ومنافذ منع الضغط، وفتحات الطوارئ للجدران الداخلية والخارجية.

ويمكن للعملاء الاستفادة من برنامج مكافآت مجموعة اينوك المتميز "Yes" من خلال كسب النقاط والجوائز عند الدفع مقابل التزود بالوقود أو خدمات السيارات أو شراء المنتجات من المتاجر ومنافذ الأطعمة والمشروبات على امتداد شبكة محطات خدمة اينوك.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من 12500 موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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