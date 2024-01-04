محطة الخدمة الجديدة الواقعة عند المخرج رقم 30 على شارع الشيخ زايد (إ 11) ستعزز سهولة وصول سائقي وركاب المركبات لخدمات التزود بالوقود والتجزئة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة اينوك، الشركة الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، اليوم عن افتتاح أحدث محطات الخدمة التابعة لها والتي تمتاز بموقعها الاستراتيجي على شارع الشيخ زايد (إ 11) في منطقة جبل علي الأولى، لتلبية احتياجات التزود بالوقود لقاطني المنطقة والسائقين القادمين من أبوظبي باتجاه دبي، وليصبح بذلك عدد محطات الخدمة التابعة للمجموعة في دولة الإمارات 196 محطة.

تمتد محطة الخدمة الجديدة على مساحة 929 متر مربع وهي مجهزة بأربعة خزانات وقود وأربع مضخات تتيح التزوّد بالوقود على جانبي المحطة، مع خيارات البنزين "خصوصي 95"، و"سوبر 98"، و"إي بلس"، والديزل. وتضم المحطة أيضاً متجر "زووم" بمساحة 38 متراً مربعاً يتيح للعملاء وصولاً سهلاً إلى تشكيلة واسعة من المنتجات.

بهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "نفخر في اينوك بالمساهمة في تلبية الطلب المتزايد من قبل عملائنا على خدمات التزود بالطاقة، وتزويد سكان دولة الإمارات وزوارها بخيارات مثالية يمكن الوصول لها بسهولة. نحن ملتزمون بتعزيز البنية التحتية لقطاع التجزئة على امتداد دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يوفر للعملاء تجارب متكاملة ومثالية للتسوق والتزوّد بالوقود. ومع حرصنا على المضي قدماً في خططنا التوسعية للعام 2024، فإننا عازمون على الاستمرار بتلبية الطلب المتنامي من قبل عملائنا، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الاستدامة".

شُيّدت المحطة الجديدة وفقاً لأرقى الممارسات العالمية المعتمدة في قطاع بيع الوقود بالتجزئة وبما يتماشى مع معايير البناء الحديثة، وزوّدت أيضاً بحلول مؤتمتة بالكامل للبيع بالتجزئة. وتشتمل المحطة على أنظمة مراقبة بدائرة تلفزيونية مغلقة CCTV وكاميرات ترصد أرقام لوحات المركبات بصورة تلقائية لضمان أعلى مستويات الأمان.

وتماشياً مع التزام اينوك بتعزيز الاستدامة في جميع مبادراتها، زوّدت محطات الخدمة الجديدة بأنظمة مؤتمتة للتزود بالوقود، وأنظمة تكييف موفرة للطاقة، ونظام إلكتروني للكشف عن التسرب.

ويمكن للعملاء أيضاً الاستفادة من برنامج المكافآت YES التابع لمجموعة اينوك، وسيتسنى لهم كسب النقاط والمكافآت عند سداد ثمن الوقود أو الاستفادة من خدمات السيارات أو التسوق من متاجر "زووم" في محطات الخدمة التابعة للمجموعة.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من اثني عشر ألفاً وخمسمائة موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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