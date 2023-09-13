دبي، الامارات العربية المتحدة: كرّمت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، نخبة موظفيها تقديراً لأدائهم المتميز ومساهماتهم الاستثنائية، وذلك في حفل توزيع الجوائز السنوي 2023 للمجموعة.

وبحضور سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك؛ إلى جانب المدراء التنفيذيين في اينوك؛ تم تكريم الموظفين هذا العام ضمن 4 فئات تشمل جوائز الخدمة الطويلة، وجوائز الموظفين المتميزين، وجوائز التوطين، بالإضافة إلى عدد من الجوائز والمكافآت الأخرى.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: " انطلاقاً من حرصنا في اينوك على توفير بيئة شاملة ومزدهرة تلبي تطلعات موظفينا وتتيح لهم أسساً متينة للنمو والتعلّم، يسعدنا اليوم أن نكرم موظفي مجموعة اينوك على التزامهم الراسخ بتحقيق سمة التميز والجودة التي تسهم بالدور الأكبر في إنجازات المجموعة. وها نحن اليوم نقطف ثمرة تفانيهم وأدائهم الرائع من خلال المكانة الرفيعة التي تتبوؤها المجموعة اليوم والجودة العالية التي نقدمها لعملائنا."

حظي بالتكريم ما مجمله 164 موظفاً لدورهم في خدمة المجموعة على المدى الطويل، وحصلت إدارة الخدمات المشتركة على جائزة أعلى معدل توطين في عام 2022، بينما حصل خمسة موظفين على جائزة الموظف المتميز وتم تكريم سبعة موظفين عن فئة الجوائز والمكافآت.

وتهدف جوائز الخدمة الطويلة من اينوك إلى تكريم الموظفين الذين قضوا سنوات خدمة طويلة في المجموعة، حيث يتم منحها للموظفين الذين عملوا مع المؤسسة لمدة 35 و30 و25 و20 و15 عاماً. فيما تكرّم جوائز التوطين بجهود والتزامات رؤساء الأقسام أو الإدارات وسعيهم لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية.

وتم إطلاق فئة الجوائز والمكافآت من قبل فريق الاتصال المؤسسي في الشركة لتكريم الإدارات التي حصلت الشركة بفضلها على جوائز تقديرية من جهات خارجية، بينما تُمنح جوائز الموظفين المتميزين لأصحاب الأداء الأفضل في اينوك ممن بذلوا قصارى جهدهم لترك أثر ملحوظ على إنتاجية وأداء المجموعة.

في ظل امتثال اينوك للممارسات المستدامة والرقمنة والابتكار على امتداد عملياتها التشغيلية، ولكونها إحدى أبرز الجهات المعنية بنهوض قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن المجموعة حريصة على مواصلة الإشادة بموظفيها الأكثر تميزاً من خلال إطلاق العديد من المبادرات. الأمر الذي تجلى في حصول 65 موظفاً في المجموعة على الإقامة الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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