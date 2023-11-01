دبي، الإمارات العربية المتحدة: فازت مجموعة اينوك بأربع جوائز عالمية مرموقة تقديراً لالتزامها القوي بالتميّز والاستدامة في قطاع الطاقة. وتعزز هذه الجوائز مكانة اينوك كشركة عالمية رائدة ومتكاملة في مجال الطاقة تقدّم قيمة مستدامة لشركائها في جميع أنحاء العالم.

وفي الدورة الحادية عشرة من "جوائز العلامات التجارية العالمية"، حظيت مجموعة اينوك بجائزة "أفضل علامة تجارية للطاقة المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة"، الأمر الذي يؤكد التزام المجموعة بالمسؤولية البيئية ودورها المحوري في تعزيز حلول الطاقة المستدامة في المنطقة.

كما فازت "اينوك لينك"، المنصة الرقمية الشاملة لتوصيل وقود المركبات التابعة لمجموعة اينوك بجائزة "مبادرة خدمة العملاء الأكثر إعجاباً" لعام 2023 من جوائز "ريتيل مي"، وذلك تقديراً لمبادرات الشركة التي تستشرف المستقبل لتعزيز التميّز التقني وولاء العملاء ورضاهم.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "يؤكّد حصول مجموعة اينوك على هذه الجوائز الأربع المرموقة التزامنا بتحفيز الابتكار واعتماد أفضل الممارسات في مجال الاستدامة. وانطلاقاً من دورنا كشركة نفط وطنية رائدة، نحن فخورون بتقدير جهودنا على المستوى العالمي، إذ تتمثل رؤيتنا في أن نكون نموذجاً وقدوة يحتذى بها، لا سيما في مجال الاستدامة والابتكار في قطاع الطاقة، ويشرّفنا أن يأتي تكريمنا على ممارساتنا التي تساهم بشكل إيجابي في تطوير وتحوّل قطاع الطاقة في دولة الإمارات."

وتأكيداً لريادتها في مجال الابتكار وتقديم حلول الطاقة المستدامة التي تلبي احتياجات العالم الملحّة اليوم، كُرّمت المجموعة في أربع فئات في جوائز "آفاق الأعمال العالمية"، بما في ذلك، "شريك الطاقة الأكثر ابتكاراً في دولة الإمارات 2023"، و"أفضل مزوّد متكامل للنفط والغاز في دولة الإمارات 2023"، و"مزود حلول الطاقة الأكثر استدامة وتكاملاً 2023"، و"منصة توصيل الوقود الأكثر موثوقية في الإمارات العربية المتحدة 2023" عن شركة "اينوك لينك".

وكانت مجموعة اينوك قد حصلت في وقت سابق على تصنيف فئة خمس نجوم من مجلس السلامة البريطاني في إطار تقييم منظومة الصحة والسلامة المهنية. ويعزز هذا التصنيف المرموق التزام الشركة الراسخ بالحفاظ على أعلى معايير السلامة وحماية البيئة في جميع عملياتها. وباتت المجموعة الآن مؤهلة للتنافس على جائزة "سيف الشرف" السنوية التي يمنحها مجلس السلامة البريطاني.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة اينوك حصدت منذ مطلع عام 2023 أكثر من سبع جوائز من عدد من الهيئات المرموقة. وانطلاقاً من كونها مساهماً رئيسياً في تطوير قطاع الطاقة، تلتزم اينوك بتنفيذ الممارسات المستدامة والرقمنة والابتكار في جميع عملياتها.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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